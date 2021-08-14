Неприкрашенная русская жизнь в арт-фотографиях Сергея Осьмачкина (ФОТО)

Безбашенная молодежь, беспечные дети, задумчивые старики - в объектив фотографа Сергея Осьмачкина попадает настоящая жизнь дворов и улиц его родной Самары. Он ловит момент, точно передает настроение.
Осьмачкин родился в 1961 году в маленьком городе Аша Челябинской области, но вскоре его семья переехала в Куйбышев (ныне Самара). С 16 лет занимался творческой фотографией в местном фотоклубе. Уже в 23 года благодаря новаторскому авторскому стилю и смелым экспериментам с ракурсами, светотенью и фотомонтажом, он стал известен на весь СССР. С середины 1980-х фото Осьмачкина выставлялись на международных выставках в США, Испании, Великобритании, Франции и ГДР. Сейчас его снимки хранятся в авторитетных музеях и библиотеках Франции, США, Мексики, и конечно, России.
Давайте взглянем на несколько самых ярких работ из ретроспективы фотографа.
Выставка «Сергей Осьмачкин. Проявление обыденности» пройдет в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО с 19 августа по 19 сентября 2021.