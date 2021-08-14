Неприкрашенная русская жизнь в арт-фотографиях Сергея Осьмачкина (ФОТО)

Его называют мастером метафизической фотографии. Необычный авторский стиль с 1980-х годов покоряет публику по всему миру.

Безбашенная молодежь, беспечные дети, задумчивые старики - в объектив фотографа Сергея Осьмачкина попадает настоящая жизнь дворов и улиц его родной Самары. Он ловит момент, точно передает настроение.

Осьмачкин родился в 1961 году в маленьком городе Аша Челябинской области, но вскоре его семья переехала в Куйбышев (ныне Самара). С 16 лет занимался творческой фотографией в местном фотоклубе. Уже в 23 года благодаря новаторскому авторскому стилю и смелым экспериментам с ракурсами, светотенью и фотомонтажом, он стал известен на весь СССР. С середины 1980-х фото Осьмачкина выставлялись на международных выставках в США, Испании, Великобритании, Франции и ГДР. Сейчас его снимки хранятся в авторитетных музеях и библиотеках Франции, США, Мексики, и конечно, России.

Давайте взглянем на несколько самых ярких работ из ретроспективы фотографа.

Игра в футбол, 1986

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Во дворе, 1996

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Дикие танцы

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Облака, 1986

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

У церкви, 2005

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Без названия

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Портрет с уткой

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Скульптура, 1996

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Самарская площадь, 1996

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Вечерний свет, 2005

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Парковая скульптура, 2006

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Вечер, 2009

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Аквариум, 2010

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Без названия

Сергей Осьмачкин/РОСФОТО Сергей Осьмачкин/РОСФОТО

Выставка «Сергей Осьмачкин. Проявление обыденности» пройдет в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО с 19 августа по 19 сентября 2021.