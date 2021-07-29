До и после: Храм Василия Блаженного 100 лет назад и сейчас

Самая узнаваемая церковь Москвы была построена более 400 лет назад и за это время неоднократно менялась. Мы решили взглянуть на фото 1920-х и сравнить их с современными.

Храм Василия Блаженного был построен в 1555–1561 годах, так что в 2021 году ему исполняется 460 лет. Приказ о возведении храма отдал Иван Грозный - в память завоевания Казанского царства и присоединения Казани к Московскому государству. Это произошло на следующий день после важного православного праздника - Покрова Пресвятой Богородицы. Ему и посвятили храм.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

Известный по всему мира как Храм Василия Блаженного, на самом деле носит официальное название Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, или просто - Покровский собор.

Пресс фото/Государственный Исторический музей; Sergey Stepykin (CC BY-SA 3.0) Пресс фото/Государственный Исторический музей; Sergey Stepykin (CC BY-SA 3.0)

Придел, посвященный юродивому Василию Блаженному, был пристроен к храму позже. Он был единственным отапливаемым и службы в нем шли каждый день, поэтому название закрепилось за всем собором.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

Всего же в 11 приделов, что по сути означает 11 самостоятельных церквей, со своими иконостасами. Куполов у собора также 11: девять венчают приделы, два расположены над приделом Василия Блаженного и еще один над колокольней.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

По самой распространенной версии зодчими собора выступили некие Барма и Постник, которых согласно легенде Иван Грозный позже приказал ослепить, чтобы они не построили ничего более прекрасного.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

Храм несколько раз горел, и в XVII-XVIII веках он несколько раз менял свой облик. Храм перестраивали, достраивали паперти, крыльцо и приделы. Даже кровлю в соборе меняли - так старые гравюры, например, изображают храм с одним выдающимся высоким шатровым куполом, который был утрачен.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

Во время антирелигиозной кампании СССР собор чудом устоял, хотя был у советской власти были планы снести и его. Но виднейшие архитекторы и историки вступились за его сохранность, и было решено превратить храм в историко-архитектурный музей.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

А чтобы советские люди не забывали, что собор утратил свои функции, вся экспозиция напоминала о том, что религия - зло. Так в советское время дверь украшала цитата Карла Маркса: «Упразднение религии как призрачного счастья народа есть необходимое условие подлинного его счастья».

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

В подклете (фактически) первом этаже храма в советское время была выставка, посвященная высказываниям Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина о религии. Сейчас же там находится икона XVIII века «Богоматерь Знамение», копия той, что когда-то украшала фасад собора.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

В советское время храм серьезно реставрировали, планировалось вернуть ему исторический облик. Из-за этого сняли красочный слой, обнажив кирпичную кладку и белокаменные элементы декора. При этом многие старинные росписи были утрачены.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

Сейчас в Храме ведутся богослужения, но он также является филиалом Исторического музея и там регулярно проводят экскурсии. Один из главных символов Москвы также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пресс фото/Государственный Исторический музей Пресс фото/Государственный Исторический музей

Выставка «Время перемен. Покровский собор в 1920–1930-е годы» пройдет в Историческом музее с 28 июля 2021 года по 24 января 2022 года