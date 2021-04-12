Каким был Юрий Гагарин в повседневной жизни (ФОТО)

Все видели фото летчика в скафандре перед полетом в космос и триумфальные фото его возвращения. Но вот редкие кадры, на которых Гагарин не герой, а просто человек.

После 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал знаменитостью №1 во всем СССР. Все советские люди невероятно гордились им и его космическим подвигом и мечтали увидеть летчика хотя бы мельком, хотя бы издалека.

Гагарин родился в небогатой семье в деревне Клушино (сейчас это Смоленская область). Это был невысокий скромный человек с очаровательной улыбкой, ставшей его визитной карточкой. Он не был готов к такой сокрушительной славе, которая на него обрушилась, и оставался застенчивым и порядочным человеком - как и положено настоящему герою и советскому офицеру.

Гагарин в 1965

Перед прыжком с парашютом, 1960

Sputnik Sputnik

За рулем своего авто, 1961

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Утренняя зарядка, 1961

Александр Сергеев/Sputnik Александр Сергеев/Sputnik

Упражнения с гантелями, 1963

Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

На отдыхе в Сочи, 1961

Гагарин играет в бильярд, 1961

Александр Сергеев/Sputnik Александр Сергеев/Sputnik

На рыбалке в родной деревне

Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

Гагарин катается на водных лыжах в Новороссийске

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Летчик в своем кабинете, 1967

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Гагарин был образцово-показательным семьянином. На фото видно, с какой нежностью он смотрит на свою жену Валентину, с какой заботой проводит время с дочерьми - Галиной и Еленой. Валентина Гагарина умерла совсем недавно, в марте 2020 года. Галина стала профессором экономики, а Елена Гагарина работает директором Музеев Московского Кремля.

Гагарин с женой Валентиной и новорожденной дочерью Галиной, 1961

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

В кругу семьи, за любимым хобби - фотографией, 1963

Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

Читает книгу дочерям, 1965

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

На отдыхе, с дочерью Галиной, 1966

Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Гагарин с родней, 1967-68

Друзья и коллеги вспоминали, что Гагарин любил шутить и смеяться. Например, летчик часто рассказывал в компаниях анекдоты. Вот один из его любимых: «Летит воробей, а навстречу ему – со страшной скоростью ракета. Воробей кричит: "Эй, зачем ты так быстро летишь?" Ракета: "Если тебе зад подожгут, еще не так помчишься"!»

На отдыхе в Крыму, 1961

Sputnik Sputnik

Космонавты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов, 1965

На съемках новогоднего «Голубого огонька», 1963

Яков Халип/Sputnik Яков Халип/Sputnik

Юрий Гагарин и фотограф Юрий Абрамочкин, 1961

Гагарин играет в хоккей, 1963

Архивное фото Архивное фото

С друзьями на пикнике, 1963

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В костюме мушкетера, 1965

TASS TASS

Юрий Гагарин (слева) и Алексей Леонов во время празднования Дня Нептуна, 1965