Каким был Юрий Гагарин в повседневной жизни (ФОТО)

После 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал знаменитостью №1 во всем СССР. Все советские люди невероятно гордились им и его космическим подвигом и мечтали увидеть летчика хотя бы мельком, хотя бы издалека.
Гагарин родился в небогатой семье в деревне Клушино (сейчас это Смоленская область). Это был невысокий скромный человек с очаровательной улыбкой, ставшей его визитной карточкой. Он не был готов к такой сокрушительной славе, которая на него обрушилась, и оставался застенчивым и порядочным человеком - как и положено настоящему герою и советскому офицеру.
Гагарин был образцово-показательным семьянином. На фото видно, с какой нежностью он смотрит на свою жену Валентину, с какой заботой проводит время с дочерьми - Галиной и Еленой. Валентина Гагарина умерла совсем недавно, в марте 2020 года. Галина стала профессором экономики, а Елена Гагарина работает директором Музеев Московского Кремля.
Друзья и коллеги вспоминали, что Гагарин любил шутить и смеяться. Например, летчик часто рассказывал в компаниях анекдоты. Вот один из его любимых: «Летит воробей, а навстречу ему – со страшной скоростью ракета. Воробей кричит: "Эй, зачем ты так быстро летишь?" Ракета: "Если тебе зад подожгут, еще не так помчишься"!»