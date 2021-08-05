8 российских брендов одежды и аксессуаров, которые носят в Голливуде (ФОТО)

Georgia May Jagger в Alena Akhmadullina, Dita Von Teese в Сергеенко, Kate Hudson в Yanina

Леди Гага, Джиджи Хадид, Ариана Гранде — далеко не все поклонники этих российских дизайнеров.

1. Lesyanebo

В 2014 году начинающая дизайнер Олеся Шиповская развелась с мужем и думала, как заработать денег на жизнь с дочкой.

Олеся завела свой Instagram и стала через него продавать приталенные костюмы с юбками, платья с воланами, броши из бисера и шапочки с вуалями.

За несколько лет нишевый бренд превратился в успешный бизнес, а самыми продаваемыми моделями стали базовые оверсайз-костюмы в разных оттенках. В 2019 году костюм впервые надела Джиджи Хадид — теперь одежду бренда носит не только она, но и Хайди Клум, Тина Кунаки, Наталья Водянова и другие звезды.

2. Ульяна Сергеенко

Дита Фон Тиз принимает участие в показе высокой моды Ульяны Сергеенко Весна/Лето 2020 в рамках Недели моды в Париже 20 января 2020 года в Париже, Франция Edward Berthelot/Getty Images for Ulyana Sergeenko Edward Berthelot/Getty Images for Ulyana Sergeenko

Бренд с женственными платьями с «русским характером» модельер и основательница одноименного бренда родом из Казахстана основала в 2011 году — и уже через год представляла коллекцию в парижском театре Мариньи на Елисейских полях.

До этого она успела закончить филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, стать звездой российского стрит-стайла и выйти замуж за российского миллиардера Данила Хачатурова, бывшего президента группы компаний «Росгосстрах» (развелись в 2013 году).

В 2015 году бренд стал единственным российским официальным участником Недели Высокой моды в Париже.

Наряды с вологодским кружевом, исконно-русскими техниками ручной вышивки, вдохновленные народными орнаментами и советской эстетикой, приглянулись не только российским селебрити.

Одежду от Ульяны Сергеенко носили Леди Гага, Дита Фон Тиз, Бейонсе и многие другие.

3. Yanina Couture

«В Модный Дом YANINA идут за тем, за чем парижанки пятидесятых шли к великому Диору — за красивым платьем в упаковке из люкса и обожания», — сообщается на сайте еще одного популярного среди голливудских звезд бренда вечерних воздушных романтичных платьев с вышивкой.

Изначально дом был обычным небольшим ателье в Саратове, созданным дизайнером Юлией Яниной в 1993 году.

В детстве Янина мечтала одевать кукол, которые папа привозил ей из-за границы, теперь дизайнер одевает Джиджи Хадид, Эмму Робертс, звезду сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и десятки других известных людей.

4. Rasario

Уроженка Абхазии Расида Лакоба хотела стать архитектором, но после школы родители отправили ее учиться в Академию народного хозяйства на экономический факультет.

После учебы в 2012 году она создала свое мини-ателье, которое вскоре начало пользоваться популярностью среди российских селебрити, а после показа на Парижской неделе моды в 2016 году и во всем мире.

«Это вечерняя мода в ее современном понимании: у нас очень сложный, но лаконичный крой, за счет которого изделия не выглядят классическими. Мы всегда следуем нашему ДНК: эстетская красота, женственность и сексуальность в элегантном прочтении», — рассказывает о платьях своего бренда Расида.

Утонченные вечерние платья-бюстье, платья с пайетками, жатой тканью и открытыми плечами предпочитают Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Кэти Перри и Ариана Гранде.

5. Walk of shame

Утреннее возвращение домой после бурной вечеринки — именно так можно описать стиль одежды от дизайнера Андрея Артемова из Уфы, который запустил свой собственный бренд в 2011 году.

До запуска бренда Артемов работал редактором моды в российской версии журнала L’Officiel и стилистом на российских модных показах. На первые показы он приглашал исключительно своих друзей из светской тусовки, некоторые из них стали покупать платья — так с помощью «сарафанного радио» в одежду Артемова стала одеваться московская тусовка, а затем и зарубежные звезды.

Наибольшей популярностью Walk of shame пользуется в Японии, поклонниками бренда из голливудских звезд стали Рианна, Кэти Пэрри и актриса Эль Фаннинг.

6. German Kabirski

Необычные серьги, кольца и браслеты с необработанными камнями делает Герман Кабирски из Дагестана c 2016 года.

Он с детства мечтал стать художником, но в юности получил травму руки, из-за чего больше не может рисовать.

Все эскизы он создает сразу металле или воске, одним из своих главных вдохновителем называет Кандинского.

«Я люблю находить красоту в уродстве, сюрреализм в обыденности, мечты в реальности. Я не отделяю их друг от друга», — рассуждает Герман о концепции своих украшений.

Украшения художника носят Селена Гомез, Кайли Дженнер, Леди Гага и Никки Минаж.

7. Alena Akhmadullina

Alena Akhmadullina Alena Akhmadullina

Самый «сказочный» российский бренд дизайнер основала в 2001 году. В основе всех коллекций - платья, вдохновленные русскими и зарубежными сказками, такими как Муха Цакотуха, Щелкунчик, сказки о Жар-птице и Сером Волке и так далее.

«Девять лет назад (2006 год) мы обратились в одно из лучших в мире маркетинговых агентств с задачей сформировать ДНК бренда. Они исследовали бренд, расспрашивали о любимых художниках, книгах, фильмах. <...> В итоге они предложили использовать идею русских сказок и, например, запретили образы советской культуры, потому что они ассоциируются с масс-маркетом. Предложенная концепция полностью совпадает с моими идеалами», — рассказывала Ахмадулина в интервью «Ведомостям».

Уже в 2005 году Алена представила свою коллекцию в Париже, так о платьях и костюмах с абстрактными принтами узнали во всем мире. С тех пор Ахмадуллина создала костюмы для участников Церемонии Открытия Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году, костюмы для шоу Cirque du Soleil JOEL в 2015 и коллекцию одежды для Barbie.

Вещи Ахмадуллиной носят дочь Мика Джаггера Джорджа Мэй, актриса Джессика Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Ева Грин и Патрисия Каас.

8. Гоша Рубчинский

Толстовки с надписями на кириллице, свободные рубашки в клетку в стиле Burberry и лонгсливы со славянским коловратом — благодаря этим вещам бывший парикмахер из Москвы стал известным во всем мире.

До славы он был художником по костюмам в одном из фильмов российского режиссера Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», а затем создавал образы скейтеров в фильме Романа Прыгунова «Индиго».

KENDALL JENNER IN FILA X GOSHA RUBCHINSKIY pic.twitter.com/7P4t8j3dVN — DESIRE (@DESIREDOTINK) April 14, 2017

Тогда он понял, что хочет одевать «реального парня с района», и в 2008 году представил свою первую коллекцию одежды на стадионе в московском парке «Сокольники». Моделями стали его молодые друзья скейтеры, неформалы и просто парни с района, бритые под ноль — все будто только что вышли с рейва 90-х.

kylie jenner in gosha rubchinskiy 🇷🇺 pic.twitter.com/dSKcWOiwaP — ⛅️ (@jvst_fashion) December 10, 2015

После показа Гошу заметили иностранные журналисты, его бренд присоединился к холдингу Comme des Garçons, став единственным российским брендом в семье Comme.

Джастин Бибер в штанах от Гоши Рубчинского Legion Media Legion Media

Рубчинский сделал коллаборации с Burberry и Adidas, часть своей коллекции он посвятил чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. В 2018 году он закрыл бренд под именем Гоши Рубчинского и основал новый под названием «Рассвет не за горами», занимаясь не только дизайном одежды, но и росписью скейтов.

Правда, носят его одежду далеко не скейтеры — среди самых известных поклонников бренда были замечены Джастин Бибер, Рита Ора, Райн Гослинг, Рианна, Канье Уэст и многие другие.