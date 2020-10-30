Забудьте ИКЕЮ! 5 онлайн-магазинов с российскими брендами для вашего дома

Русские фэшн-дизайнеры уже заявили о себе на мировой арене, а вот дизайнеры, делающие объекты для дома и интерьера, еще не так известны. Исправляем несправедливость и представляем магазины, где можно заказать товары в любую точку мира.

1. Магазин товаров для интерьера от локальных мастеров - Maisonette

maisonettestore.ru maisonettestore.ru

На этой платформе собрано более 70-ти небольших российских марок текстиля, посуды, декора, аксессуаров для сервировки стола, а также одежда для дома. От свечей и диффузоров до керамики и фаянса ручной работы, льняных халатов и неповторимых подносов с сухоцветами. Все эти уникальные вещи сделаны в маленьких мастерских русскими дизайнерами.

Сайт: maisonettestore.ru

Инстаграм: _maisonette_

2. Магазин растений и кашпо - Krapiva

krapivakrapiva.ru krapivakrapiva.ru

Магазин провозглашает любовь к озеленению и домашним растениям. В их арсенале большой выбор суккулентов и других редких цветов, а также стильные минималистичные бетонные кашпо, изготовленные в собственной мастерской. «Живые растения в стильных горшках заменили собой устаревший декор - статуэтки, рамки с фотографиями, подсвечники», - считает создатель магазина Елена Чернина.

Сайт: www.krapivakrapiva.ru

Инстаграм: krapivakrapiva

3. Постеры и значки со сказочными мотивами - Detailia

detailia.world detailia.world

Птичка, грифон, лев или морской конек на фасаде дома - такие детали мы редко замечаем, но художники Москвы и Петербурга творчески интерпретируют самые разные сказочные архитектурные детали городов и превращают их в яркие сувениры - значки, графику и постеры.

Печатается все вручную, для постеров используется дизайнерская бумага. «Мы хотим показать, каким удивительным, сказочным может быть город, если чуть-чуть замедлить шаг и присмотреться», - говорит Екатерина Трофимова, создатель проекта.

Сайт: detailia.world

Инстаграм: detailia.world

4. Текстиль для дома от локальных фабрик - the.DOT.home

thedothome.com thedothome.com

Стеганые покрывала, детские пуфики, ковры и декоративные подушки, вышитые вручную молодыми авторами с использованием аутентичных текстильных техник. the.DOT.home также выпускает ковры, мебель, аксессуары, столовый текстиль и постельное белье из натуральных материалов. Преимущественно это лен, который компания выращивает сама.

«Мы стремимся соединить дизайн и искусство, тесно сотрудничаем с художниками и ремесленниками, создавая уникальные малотиражные капсулы и предметы в единственном экземпляре», - пишут создатели на сайте. Бренд имеет собственное производство на базе исторических ткацких мануфактур Ивановской и Владимирской областях.

Сайт: thedothome.com

Инстаграм: thedothome

5. Ботанические панно ручной работы - MY Botanica

my-botanica.com my-botanica.com

Еще один способ добавить в интерьер природный декор, помимо живых растений - это панно из гербария и вечнозеленых растений. Если вы устали от постеров и холстов, то декорировать стены можно такими «живыми» картинами в натуральных деревянных рамках, за которыми не нужно ухаживать, при этом они будут радовать глаз круглый год.

Бренд вырос из увлечения цветами создательницы Марии Очеретяной. Она прошла путь от сушения растения между книжных страниц до профессионального пресса для гербариев. Постепенно у Марии появилась и оранжерея, так что она стала разрабатывать авторские кашпо и привлекать дизайнеров к их созданию. Мария утверждает, что MY Botanica - это новый взгляд на фито-декор.

Сайт: my-botanica.com

Инстаграм: my_botanica