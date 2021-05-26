Дизайнеры разработали палитру цветов России

Цвет типичной русской избы на кроссовках, весенней слякоти на сумке и бабушкиного ковра на iPhone. Так в дизайн-бюро замиксовали знакомые каждому русскому цвета обыденных вещей и явлений с модными аксессуарами и гаджетами.

Московская дизайн-студия Presium разработала палитру из восьми цветов России. Своим проектом студия поделилась в Instagram-аккаунте.

«При создании этого проекта мы во многом руководствовались не только российскими, но и международными трендами. Так, в современной моде часто используют отсылки к российскому триколору, хохломе и гжели. Такой прием любит, например, бренд Vetements – футболки с триколор-лого вошли в коллекцию 21/22. Наша трактовка цветов России выходит за рамки привычных сочетаний – как раз потому, что мы хотели показать не только канонические образы, но и более приближенные к повседневной жизни каждого россиянина», — рассказал Russia Beyond Максим Горбач, партнер и дизайн-директор студии Presium.

Палитра состоит из восьми цветов, каждый из них вдохновлен популярными атрибутами жизни россиянина:

Marshrutka Yellow - в честь маршрутки, популярного в России вида общественного транспорта;

Izba green - вдохновлена типичной русской избой;

Komunalshik Orange - цвет стандартной машины коммунальных служб;

Vesna Grey - символизирует слякоть и грязь весенних российских улиц;

Panelka Blue - в честь типичных панельных домов;

Babushka Red - цвет любимого бабушкиного ковра;

Seledka Purple - фиолетовый оттенок одного из самых популярных праздничных блюд, селедки под шубой;

Derevo White - в России красят стволы многих деревьев в узнаваемый белый цвет, чтобы защитить их от температурного воздействия и насекомых-вредителей.

В студии показали, как можно использовать эти цвета в современном дизайне. Например, вот так будут выглядеть кроссовки Nike в цветах маршрутки, избы и берёз.

Цветы коммунальных услуг и весны прекрасно подойдут к дизайну сумки Louis Vuitton.

Цвет селедки под шубой создан для автомобиля Tesla - в такой машине, по словам дизайнеров, «не стыдно приехать на застолье к бабушке».

Знаменитому музею Эрмитаж в Санкт-Петербурге очень пойдет цвет типичной российской панельки.

А iPhone в цвете Babushka Red выглядит куда более благородным, считают дизайнеры. С каждой продажи смартфона в таком оттенке в Presium иронично предлагают отчислять часть средств на надбавки к пенсии бабушкам и дедушкам.

По словам Максима Горбач, студия уже получила несколько предложений по сотрудничеству с разными компаниями.

«Мы действительно вдохновлены идеей сделать палитру распространенной и локализовать множество предметов дизайна», — заключил Горбач.