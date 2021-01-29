Пуховики, вдохновленные городами России (ФОТО)

Вслед за европейским модельером московский фотограф представила, каково это - носить пуховики в форме атомных станций, заброшек и панельных домов из разных городов России.

«Креативный директор мужской линии LV [Louis Vuitton - прим. Russia Beyond] Вирджил Абло создал пуховики с объёмными архитектурными достопримечательностями Парижа для новой мужской коллекции, - но что, если бы он вдохновлялся не Парижем, а городами России?», — таким вопросом на своей странице в Instagram задалась московский фотограф Lana Sator.

В январе 2021 года Louis Vuitton действительно представила мужскую архитектурную коллекцию, выглядит она следующим образом:

Lana решила наложить на моделей из каталога достопримечательности российских городов из разных регионов России, и вот что из этого вышло:

Воронеж, атомная станция

Самара, жилой дом

Великий Новгород, театр драмы

Омск, публичная библиотека

Новосибирск, театр юного зрителя

Иркутская область, Братск, дворец пионеров

Ялта (Курпаты), санаторий

Курган, травматологическая больница

Любой город России, панельная пятиэтажка

Фотограф намеренно не стала брать здания Москвы и Санкт-Петербурга, по ее мнению, даже в небольших городах России есть уникальные архитектурные постройки.

«Идея пришла ко мне в форме прикола. Я сидела в одном чатике с другими девчонками, и туда скинули ссылку на новость об объемных пуховиках LV. Я пошутила, что можно было бы сделать пуховик в форме пятиэтажки и принялась за работу. Принципиально не брала Москву и Питер - сделала упор на региональные жемчужины архитектуры, которые меня впечатлили», - рассказала Лана Russia Beyond.

Также Лану всегда интересовала архитектура общественных зданий, именно поэтому в список ее коллажей вошли библиотека, театр, больница, дворец пионеров и санаторий, рассказала она в интервью «Омск здесь».

«Атомная станция вошла, потому что её снесли, а мне она нравилась», — добавила Лана.

По ее словам, фотограф не вкладывала в коллаж глубокую идею, а занимается их созданием для развлечения. Одной из таких работ стал коллаж из ржавого паровоза и заброшенного моста.

«Эта картинка гуляет по сети до сих пор. Вот подумала, что прикол с советскими зданиями тоже мог бы оказаться чем-то таким «вирусным», чтобы спустя время натыкаться на него в разных уголках интернета. В идеале хотелось бы, чтобы эти коллажи показали дизайнеру LV - любопытно его мнение на счёт советской архитектуры», — подвела итог Сатор.