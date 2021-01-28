Сестры Аверины - самые титулованные в мире гимнастки-близнецы (ФОТО)

Сестер больше 15 раз объявляли чемпионками мира по художественной гимнастике, а в 2020 году они имели все шансы попасть на Олимпиаду в Токио (если бы ее не отменили из-за пандемии).

«Что можно делать на карантине? Собирать пазл, клеить картину, разукрашивать раскраски разные, пока не кончатся маркеры <...> и да, мы еще выращиваем дерево», — так 22-летние гимнастки Дина и Арина Аверина описали один из своих выходных в 2020 году.

Гимнастки Дина и Арина Аверины выступают в VII Новогоднем Шоу олимпийских чемпионов "Лёд и Пламень" в Москве Александр Вильф/Sputnik Александр Вильф/Sputnik

Несмотря на весенний карантин, выходных у девушек было немного - почти каждый день они тренировались, и каждый новый день был похож на предыдущий.

«Ты встаешь, умываешься, проходишь обследование и идешь в зал - хореография, тренировка, и все одно и тоже. То есть мы вообще не меняли вид перед глазами», — рассказывала Дина в документальном фильме Матч ТВ.

Впрочем, девушкам к изнурительным тренировкам не привыкать, без них они вряд ли получили чемпионство мира по художественной гимнастике - Дина побеждала в чемпионате мира 13 раз, Арина - четыре раза.

Девушки родились в небольшом городе Заволжье Нижегородской области (369 км от Москвы), заниматься гимнастикой начали с раннего возраста до поступления в школу.

На первых порах будущие чемпионки совмещали школу и спорт, но когда им исполнилось по 14 лет, они переехали жить в Москву и стали тренироваться в центре Олимпийской подготовки у тренера Веры Шаталиной, которая также тренировала Алину Кабаеву.

«На первые сборы мы поехали сразу в Хорватию, занимались со звездами гимнастики <....>, мы ходили в шоке, ведь такой шанс выпадает один раз из ста», — делилась воспоминаниями о первых тренировках Арина.

Через несколько лет пошли первые титулы - сначала Дина в 2014 году победила в чемпионате Москвы, в том же году сестры отправились на Гран-При Холон, тогда золото завоевала уже Арина. В 2017 году обе сестры получили золото в чемпионате мира в разных дисциплинах.

По словам самих сестер, в начале карьеры девочки конкурировали друг с другом.

«Дина сложно переживала момент, когда я была первой, а Дина второй, она очень сильно расстраивалась, могла даже заплакать», — рассказала Арина.

Арина Аверина во время Чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 в Италии Энрико Кадьдерони/Global Look Press Энрико Кадьдерони/Global Look Press

В ходе взросления сестры перестали соревноваться друг с другом, а сегодня и вовсе переживают и поддерживают друг друга на каждом соревновании.

Каждая из сестер успешна в своей дисциплине - Дина лучше выступает с обручем и булавой, а Арина с мячом и лентой, рассказывали сестры в телевизионном шоу «Вечерний Ургант» на российском Первом канале.

Дина Аверина Ульрик Педерсен/Global Look Press Ульрик Педерсен/Global Look Press

По характеру девушки тоже отличаются друг от друга, но это совершенно не мешает им дружить и проводить все свободное время вместе.

«У меня строгий и сильный характер, у Ариши более добрый, мягкий. <...> У нас одинаковые вкусы, интересы, из-за этого мы всегда соглашаемся друг с другом. Нам никогда не скучно - мы всегда вдвоем, можем общаться. Мы можем рассказывать друг другу все секреты, проблемы, и никто о них не узнает», — рассказывала Дина.

В феврале 2020 года Дина травмировала спину, но все равно с травмой выступила на чемпионате России.

«Такая дикая, ужасная боль не сравнится ни с чем, никогда такого не испытывала», — рассказывала о травме Дина.

Дина Аверина во время Чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 в Италии Энрико Кальдерони/Global Look Press Энрико Кальдерони/Global Look Press

Через несколько месяцев гимнастка восстановилась и снова выступила на международном турнире, который из-за распространения коронавируса был проведен в онлайн-режиме.

«Сначала мне было страшно. Думала - как, что? Не очень хорошие эмоции были и из-за того, что травма у меня случилась в этом зале. <...> Меня немного трясло. Но когда вышла, увидела ковер, площадку, судей, то уже успокоилась», — рассказала Дина.

Помимо этого сестры претендовали на участие в Олимпийских играх в 2020 в Токио, но из-за коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.

«Мы были на тренировке, и там узнали о том, что Олимпиаду отменили. Мы переглянулись с Аришей и сели. Что нам делать, тренироваться - зачем? <...> Но сейчас уже даже проще, я сейчас тренируюсь не для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх, а тренируюсь в удовольствие», — рассказала Дина.

Тем не менее, сестры еще надеются попасть на Олимпиаду в следующем году.

«Еще неизвестно, кто бы поехал из России, потому что у нас большая скамейка запасных , и каждый достоин Олимпиады», — утверждает Арина.

«Нельзя расслабляться, нельзя терять свое место, ты должен каждый день приходить и работать до последнего», — уверена Дина.