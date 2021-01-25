Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней

В эпоху позднего СССР и во время его развала на главных телеканалах страны показывали так называемые «сеансы здоровья». И некоторым ведь действительно помогало.

На самом деле советские ученые в течение десятилетий изучали необычные возможности человека, в том числе, чтение мыслей на расстоянии, но никогда не делали из своих научных исследований шоу. Вместо них на волне перестройки 1980-х на голубых экранах советских граждан появились «целители» с необъяснимыми наукой возможностями. Они собирали огромные стадионы и проводили даже телесеансы. Отчасти такое доверие миллионов, оказываемое чудодейственным целителям, было связано с разрухой и беспорядком, установившимися в прежде довольно исправно работавшей системе здравоохранения. Без нормальной медицинской помощи больным оставалось только верить в чудо. Кроме того, в период развала социалистической системы и экономического краха советские люди переживали жесткий мировоззренческий кризис, который привел многих не только в руки магов и экстрасенсов, но и различных религиозных сект.

Анатолий Кашпировский: «Даю установку»

А.Гордиевич/TASS А.Гордиевич/TASS

Один из самых известных советских экстрасенсов запомнился телезрителям по его легендарной фразе: «Даю установку». Имелся в виду, настрой на здоровье и позитивное мышление. Анатолий Кашпировский был врачом-психотерапевтом, родившимся в 1939 году в украинском городе Винница, где он 25 лет проработал в психиатрической больнице. Как он сам потом вспоминал, во время перестройки 1980-х он часто выступал с сеансами в Москве, на одном из которых его заметили и пригласили в телепрограмму «Взгляд».

Лечение от ожирения. Сеанс массового гипноза Кашпировского в зале клуба "Мосгипротранса" в Москве. Роберт Нетелев/TASS Роберт Нетелев/TASS

В 1988 по Центральному телевидению показали, как Кашпировский с помощью гипноза убеждает пациентку не чувствовать боли без наркоза во время операции, и хотя впоследствии врачи признавались, что использовали анестезию, а сама пациентка - что ей было больно, но она боялась что-то сказать перед камерами, за Кашпировским прочно закрепилась слава целителя.

Обезболивание пациента дистанционно во время сеанса психотерапии. TASS TASS

Во время своих телесеансов он регулярно цитировал пациентов, которые исцелились от разных болезней, от псориаза до опухолей.

В 1995 году он провел переговоры с террористами, захватившими больницу в городе Буденновске и убедил отпустить несколько заложников.

Анатолий Кашпировский до сих пор проводит сеансы оздоровления - правда, теперь на собственном канале в YouTube. Во всех интервью он подчеркивает, что не считает себя экстрасенсом, а заставляет людей использовать скрытые возможности своего организма с помощью гипноза.

Аллан Чумак: Заряжаем воду и крем

Алан Чумак в программе Центрального телевидения "120 минут". Борис Ельшин/Sputnik Борис Ельшин/Sputnik

Перед началом телесеансов Чумака (1935-2017) зрители наливали воду в банки и ставили у экранов. Люди верили, что «заряженные» Алланом Чумаком банки с водой помогут вылечить их от болезней. Он обнаружил у себя дар в конце 1970-х, когда работал журналистом и разоблачал «шарлатанов», впоследствии сотрудничая с НИИ общей психологии СССР.

Зал кинотеатра "Спутник" в Сочи, где проходили сеансы оздоровления Чумака. Виктор Клюшкин/TASS Виктор Клюшкин/TASS

Каждая передача целителя была посвящена отдельной теме - от сердечно-сосудистых заболеваний до коррекции судьбы, причем во время сеансов Чумак ничего не говорил, просто шевеля губами и делая волнообразные движения ладонями.

Аллан Чумак заряжает воду в плавательном бассейне "Чайка". Роберт Нетелев/TASS Роберт Нетелев/TASS

Затем стал выпускать уже «заряженную» воду, кремы и прочие субстанции. Его программы длились до 1995 года, когда вышел запрет Минздрава на нетрадиционные методы лечения. После этого Чумак занялся написанием книг.

На YouTube остались фрагменты его телесеансов исцелений.

Юрий Лонго: Воскрешение на камеру

Юрий Лонго во время демонстрации своих возможностей в кинотеатре "Звездный". Алексей Антонов/TASS Алексей Антонов/TASS

Человек, который заставил «мертвеца» воскреснуть, надолго запомнился советским телезрителям. Юрий Лонго (1950-2006) называл себя «магистром белой практической магии» и выглядел соответствующе: носил длинные стилизованные балахоны, обвязывался цепями и делал многозначительные движения руками. На самом деле, его карьера до телевидения была связана с цирковыми представлениями с элементами гипноза.

Галина Кмит/Sputnik Галина Кмит/Sputnik

Он гастролировал со своими фокусами по СССР, пока на волне перестройки не попал на телевидение, где стал проводить «сеансы исцеления». Самым громким «магическим» действием было «воскрешение мертвеца» в одном из моргов.

Конечно, впоследствии было раскрыто, что «мертвеца» играл актер, но никакие разоблачения не помешали Лонго открыть несколько «школ колдунов» в России и за рубежом. Умер Лонго от аневризмы аорты, пережив незадолго до этого инфаркт.