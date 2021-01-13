Что изображали на советских витражах (ФОТО)

Витражи в СССР тоже использовались как средство пропаганды. Красочные стеклянные панно привлекали внимание простых рабочих и крестьян понятными сюжетами.

Витражи в России стали популярным элементом архитектурного декора лишь в конце XIX века. Разноцветные орнаменты из стекла отлично подходили под эстетику неорусского стиля, а позже стали частью ар-нуво. «Узорные окна», как витражи называли вплоть до 1900-х годов, выполнялись в лучших стекольных мастерских, которых насчитывалось около 20.

После революции стекольное производство было национализировано и переведено на бытовое русло. В 1930-х интерес к витражам вернулся - наряду с мозаиками они стали одним из самых зрелищных видов художественной пропаганды.

«Мир народам! Власть Советам! Земля крестьянам!»

Музей политической истории России Музей политической истории России

На фото - открытка с репродукцией витражей из Музея Революции в Санкт-Петербурге, выполненных в 1950-х художником-монументалистом Александром Королевым.

Вождь революции

Еще один витраж из Музея Революции работы Королева.

Витражи московского метро

Legion Media; Николай Галкин/TASS Legion Media; Николай Галкин/TASS

На станции Новослободская московского метро красуются 32 витража. Их выполняли рижские мастера по эскизам советского художника Павел Корин. В качестве материала были использованы витражные стекла из католических соборов Латвии.

Витражи из Темрюкского краеведческого музея

«Витражи в России»/vitroart.ru «Витражи в России»/vitroart.ru

«Витражи в России»/vitroart.ru «Витражи в России»/vitroart.ru

Краеведческий музей в городе Темрюк Краснодарского края появился в 1920-х. Большая часть коллекции посвящена второй мировой - действия которой коснулись непосредственно города. На витражах - красноармеец, а также джигит в национальном кавказском костюме.

Витражи на швейной фабрике в Новочеркасске

Целую серию витражей по 4 кв. м каждый выполнил на швейной фабрике в 1984 году художник-монументалист Сергей Апрышко.

Витражи Политехнического университета в Петербурге

Серия витражей 1980-90-х годов с научными сюжетами руки художника Бориса Бесчастного украшает Политехнический университет в Петербурге.

«Времена года»

Серию из четырех витражей «Времена года» в доме культуры локомотивного завода выполнила в 1991 году Юрий и Лариса Утенковы.

Лето

Осень

Зима

Весна

«Встреча героев»

Работа литовского мастера Казимира Моркунаса 1972 года находилась в Мемориале советской армии в литовском городе Крижкальнис. За эту работу художник получил государственную премию. Сейчас она «сослана» в частный литовский музей советского времени, Грутас-парк

Утро

А этот витраж из зеркального стекла литовский мастер Моркунас выполнил для московской центральной аптеки в 1960 году.

«Советская молодежь»

Эта монументальная композиция Моркунаса украшала русский стенд на международной выставке Экспо-70 в японской Осаке.