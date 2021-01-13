Что изображали на советских витражах (ФОТО)

Витражи в России стали популярным элементом архитектурного декора лишь в конце XIX века. Разноцветные орнаменты из стекла отлично подходили под эстетику неорусского стиля, а позже стали частью ар-нуво. «Узорные окна», как витражи называли вплоть до 1900-х годов, выполнялись в лучших стекольных мастерских, которых насчитывалось около 20.
После революции стекольное производство было национализировано и переведено на бытовое русло. В 1930-х интерес к витражам вернулся - наряду с мозаиками они стали одним из самых зрелищных видов художественной пропаганды.
На фото - открытка с репродукцией витражей из Музея Революции в Санкт-Петербурге, выполненных в 1950-х художником-монументалистом Александром Королевым.
Еще один витраж из Музея Революции работы Королева.
На станции Новослободская московского метро красуются 32 витража. Их выполняли рижские мастера по эскизам советского художника Павел Корин. В качестве материала были использованы витражные стекла из католических соборов Латвии.
Краеведческий музей в городе Темрюк Краснодарского края появился в 1920-х. Большая часть коллекции посвящена второй мировой - действия которой коснулись непосредственно города. На витражах - красноармеец, а также джигит в национальном кавказском костюме.
Целую серию витражей по 4 кв. м каждый выполнил на швейной фабрике в 1984 году художник-монументалист Сергей Апрышко.
Серия витражей 1980-90-х годов с научными сюжетами руки художника Бориса Бесчастного украшает Политехнический университет в Петербурге.
Серию из четырех витражей «Времена года» в доме культуры локомотивного завода выполнила в 1991 году Юрий и Лариса Утенковы.
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Работа литовского мастера Казимира Моркунаса 1972 года находилась в Мемориале советской армии в литовском городе Крижкальнис. За эту работу художник получил государственную премию. Сейчас она «сослана» в частный литовский музей советского времени, Грутас-парк
А этот витраж из зеркального стекла литовский мастер Моркунас выполнил для московской центральной аптеки в 1960 году.
Эта монументальная композиция Моркунаса украшала русский стенд на международной выставке Экспо-70 в японской Осаке.