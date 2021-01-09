Невероятные сюрреалистические автопортреты девушки из Перми (ФОТО)

В аккаунте этой фотохудожницы-самоучки происходят невероятные трансформации. Ее лицо и тело здесь начинают жить обособленной собственной жизнью в фантастических мирах.

Хвост русалки из палых листьев, чаепитие с огромной осьминожьим щупальцем, консервные банки вместо глаз - это, вероятно, самые простые сюжеты в инстаграме Александры Чертуловой. Девушка мастерски владеет фотошопом и создает самые необыкновенные автопортреты.

Чертулова родилась в 1999 году в поселке Уральском Пермского края, но три года назад перебралась в Пермь. Специального художественного образования у 21-летней россиянки нет, но она с детства любила фантазировать, рисовать и фотографировать. В ее аккаунте, где уже почти 70 тысяч подписчиков, она объединила три своих любимых занятия.

«Для меня вдохновение - это весь мир! Люди, события, природа, места, музыка. фильмы, книги, художники. Голова наполняется разными образами и мыслями, и однажды из этого всего рождается идея», - рассказывает она подписчикам. Вот некоторые из ее работ.