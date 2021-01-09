Невероятные сюрреалистические автопортреты девушки из Перми (ФОТО)

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Russia Beyond

Александра Чертулова
В аккаунте этой фотохудожницы-самоучки происходят невероятные трансформации. Ее лицо и тело здесь начинают жить обособленной собственной жизнью в фантастических мирах.

Хвост русалки из палых листьев, чаепитие с огромной осьминожьим щупальцем, консервные банки вместо глаз - это, вероятно, самые простые сюжеты в инстаграме Александры Чертуловой. Девушка мастерски владеет фотошопом и создает самые необыкновенные автопортреты.

Чертулова родилась в 1999 году в поселке Уральском Пермского края, но три года назад перебралась в Пермь. Специального художественного образования у 21-летней россиянки нет, но она с детства любила фантазировать, рисовать и фотографировать. В ее аккаунте, где уже почти 70 тысяч подписчиков, она объединила три своих любимых занятия. 

«Для меня вдохновение - это весь мир! Люди, события, природа, места, музыка. фильмы, книги, художники. Голова наполняется разными образами и мыслями, и однажды из этого всего рождается идея», - рассказывает она подписчикам. Вот некоторые из ее работ.

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Александра Чертулова

Искусство
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