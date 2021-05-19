Восток глазами русских художников

Василий Верещагин был в первую очередь военным, живопись можно считать его хобби. И прославился он в первую очередь как автор батальных полотен. С военной службой он много путешествовал, в том числе в отдаленные области Российской Империи. Среднеазиатскому Туркестану посвящена целая серия картин Верещагина. Кроме того, художник путешествовал по Индии и Китаю - где он написал свою самую известную (и жуткую) картину, «Апофеоз войны». Затем Верещагин побывал и на Ближнем Востоке, в Сирии и Палестине.
Василия Поленова много занимала религиозная живопись. И дипломную работу в Академии Художеств он писал на сюжет «Христос воскрешает дочь Иаира» (1871), за что получил первый приз, большую золотую медаль. Спустя 10 лет он отправляется в большое путешествие на Ближний Восток, посещает многие библейские места, делает множество эскизов пейзажей, архитектуры, лиц и нарядов людей. Позже из этих набросков вырастает его главное творение - картина «Христос и грешница» (ее покупает сам император Александр III). В конце 1890-х художник еще раз отправляется в Палестину, Сирию, Египет - уже собирать материал для масштабного цикла картин «Из жизни Христа». Библейские сюжеты художник помещает в реальные пленэры.
В 1917 году юный художник Яковлев, уже успевший побывать в Италии, получает стипендию на путешествие в Азию. Он исследует русский Дальний Восток, а также едет в Китай и Японию. Встретив в Пекине новости о революции России, он не возвращается на родину, а уезжает из Азии сразу в Париж. Позже, в начале 1930-х Яковлев едет в азиатскую автоэкспедицию «Желтый рейд», организованную фирмой Ситроен. Из поездки он привез более 800 работ, которые выставлялись во многих странах мира, и потом были выпущены отдельным альбомом «Зарисовки Азии».
Один из самых известных и загадочных русских художников, Рерих, пожалуй, прежде всего ассоциируется с его гималайскими пейзажами. Историк и археолог, он много путешествует по России и постепенно начинает интересоваться Востоком, изучает труды философов, интересуется буддизмом. После революции 1917 года Рерих, будучи за границей, не возвращается на родину. В 1923 году он отправляется в большу азиатскую экспедицию, посещает Индию, Кашмир, Китай, Тибет, проводит этнографическое и археологическое исследование - и конечно, пишет множество картин. Позже Рерих совершает еще одно путешествие по Китаю, а потом поселяется в Индии, где проводит остаток жизни.