Восток глазами русских художников

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Александра Гузева

Путешествия по Европе для русских были делом привычным. Но находились и смельчаки, которые отправлялись за вдохновением в Индию, Китай, Сирию или Палестину.

Василий Верещагин (1842-1904)

Василий Верещагин был в первую очередь военным, живопись можно считать его хобби. И прославился он в первую очередь как автор батальных полотен. С военной службой он много путешествовал, в том числе в отдаленные области Российской Империи. Среднеазиатскому Туркестану посвящена целая серия картин Верещагина. Кроме того, художник путешествовал по Индии и Китаю - где он написал свою самую известную (и жуткую) картину, «Апофеоз войны». Затем Верещагин побывал и на Ближнем Востоке, в Сирии и Палестине. 

Богатый киргизский охотник с соколом, 1871

Третьяковская галерея

В горах Алатау, 1870

Третьяковская галерея

Развалины китайской кумирни. Ак-Кент, 1870

Третьяковская галерея

Перекочевка киргизов, 1870

Третьяковская галерея

Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром, 1870

Третьяковская галерея

Проход Барскаун, 1869—1870

Калужский музей изобразительных искусств

«Торжествуют», из серии «Варвары», 1872

Третьяковская галерея

Двери Тимура (Тамерлана), 1872

Третьяковская галерея

Мулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся, 1873

Третьяковская галерея

Василий Поленов (1844-1927)

Василия Поленова много занимала религиозная живопись. И дипломную работу в Академии Художеств он писал на сюжет «Христос воскрешает дочь Иаира» (1871), за что получил первый приз, большую золотую медаль. Спустя 10 лет он отправляется в большое путешествие на Ближний Восток, посещает многие библейские места, делает множество эскизов пейзажей, архитектуры, лиц и нарядов людей. Позже из этих набросков вырастает его главное творение - картина «Христос и грешница» (ее покупает сам император Александр III). В конце 1890-х художник еще раз отправляется в Палестину, Сирию, Египет - уже собирать материал для масштабного цикла картин «Из жизни Христа». Библейские сюжеты художник помещает в реальные пленэры.

Бейрут, 1882

Национальный музей «Киевская картинная галерея»

Вифлеем, 1882

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

Харам Эш-Шериф, где находился древний иерусалимский храм, 1882

Третьяковская галерея

Церковь св. Елены. Придел храма Гроба Господня, 1882

Третьяковская галерея

Христос и грешница, 1888

Русский музей

На Тивериадском (Генисаретском) озере, 1888

Третьяковская галерея

Решили идти в Иерусалим, 1890. Серия «Из жизни Христа»

Самарский областной художественный музей

Иаков и Иоанн, 1890. Серия «Из жизни Христа»

Русский музей

Среди учителей, 1896. Серия «Из жизни Христа»

Третьяковская галерея

Исполнялся премудрости, 1896. Серия «Из жизни Христа»

Нижегородский государственный художественный музей

Был в пустыне, 1909. Серия «Из жизни Христа»

Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых

Александр Яковлев (1887-1938)

В 1917 году юный художник Яковлев, уже успевший побывать в Италии, получает стипендию на путешествие в Азию. Он исследует русский Дальний Восток, а также едет в Китай и Японию. Встретив в Пекине новости о революции России, он не возвращается на родину, а уезжает из Азии сразу в Париж. Позже, в начале 1930-х Яковлев едет в азиатскую автоэкспедицию «Желтый рейд», организованную фирмой Ситроен. Из поездки он привез более 800 работ, которые выставлялись во многих странах мира, и потом были выпущены отдельным альбомом «Зарисовки Азии». 

Азиатский рыбак

Sotheby's

Битва воинов

Частная коллекция

Улица в Японии, 1919

Частная коллекция

Опера в Пекине, 1918

Sotheby's

В пустыне Афганистана, 1931

Частная коллекция

Караван-сарай в Афганистане, 1931

Частная коллекция

Визит Ламы, 1933

Частная коллекция

Монголы, 1933

Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха

Николай Рерих (1874-1947)

Один из самых известных и загадочных русских художников, Рерих, пожалуй, прежде всего ассоциируется с его гималайскими пейзажами. Историк и археолог, он много путешествует по России и постепенно начинает интересоваться Востоком, изучает труды философов, интересуется буддизмом. После революции 1917 года Рерих, будучи за границей, не возвращается на родину. В 1923 году он отправляется в большу азиатскую экспедицию, посещает Индию, Кашмир, Китай, Тибет, проводит этнографическое и археологическое исследование - и конечно, пишет множество картин. Позже Рерих совершает еще одно путешествие по Китаю, а потом поселяется в Индии, где проводит остаток жизни.

Будда победитель, 1925

Нижегородский государственный художественный музей

Красные кони (Кони счастья), 1925

Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха

Агни Йога. Диптих, 1928

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Кришна (Весна в Кулу), 1930

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Гора пяти сокровищ (Два мира), 1933

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Джелеп-Ла. Граница Тибета, 1936

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Звезда героя, 1936

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Монголия. Поход Чингиз-хана, 1937

Музей Востока

Канченджанга, 1944

Государственный музей искусства народов Востока

Ладакх (Монастырь Ламаюру), 1947

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Искусство
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