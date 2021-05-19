Восток глазами русских художников

Путешествия по Европе для русских были делом привычным. Но находились и смельчаки, которые отправлялись за вдохновением в Индию, Китай, Сирию или Палестину.

Василий Верещагин (1842-1904)

Василий Верещагин был в первую очередь военным, живопись можно считать его хобби. И прославился он в первую очередь как автор батальных полотен. С военной службой он много путешествовал, в том числе в отдаленные области Российской Империи. Среднеазиатскому Туркестану посвящена целая серия картин Верещагина. Кроме того, художник путешествовал по Индии и Китаю - где он написал свою самую известную (и жуткую) картину, «Апофеоз войны». Затем Верещагин побывал и на Ближнем Востоке, в Сирии и Палестине.

Богатый киргизский охотник с соколом, 1871

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В горах Алатау, 1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Развалины китайской кумирни. Ак-Кент, 1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Перекочевка киргизов, 1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром, 1870

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Проход Барскаун, 1869—1870

Калужский музей изобразительных искусств Калужский музей изобразительных искусств

«Торжествуют», из серии «Варвары», 1872

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Двери Тимура (Тамерлана), 1872

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Мулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся, 1873

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Василий Поленов (1844-1927)

Василия Поленова много занимала религиозная живопись. И дипломную работу в Академии Художеств он писал на сюжет «Христос воскрешает дочь Иаира» (1871), за что получил первый приз, большую золотую медаль. Спустя 10 лет он отправляется в большое путешествие на Ближний Восток, посещает многие библейские места, делает множество эскизов пейзажей, архитектуры, лиц и нарядов людей. Позже из этих набросков вырастает его главное творение - картина «Христос и грешница» (ее покупает сам император Александр III). В конце 1890-х художник еще раз отправляется в Палестину, Сирию, Египет - уже собирать материал для масштабного цикла картин «Из жизни Христа». Библейские сюжеты художник помещает в реальные пленэры.

Бейрут, 1882

Национальный музей «Киевская картинная галерея» Национальный музей «Киевская картинная галерея»

Вифлеем, 1882

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

Харам Эш-Шериф, где находился древний иерусалимский храм, 1882

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Церковь св. Елены. Придел храма Гроба Господня, 1882

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Христос и грешница, 1888

Русский музей Русский музей

На Тивериадском (Генисаретском) озере, 1888

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Решили идти в Иерусалим, 1890. Серия «Из жизни Христа»

Самарский областной художественный музей Самарский областной художественный музей

Иаков и Иоанн, 1890. Серия «Из жизни Христа»

Русский музей Русский музей

Среди учителей, 1896. Серия «Из жизни Христа»

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Исполнялся премудрости, 1896. Серия «Из жизни Христа»

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Был в пустыне, 1909. Серия «Из жизни Христа»

Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых

Александр Яковлев (1887-1938)

В 1917 году юный художник Яковлев, уже успевший побывать в Италии, получает стипендию на путешествие в Азию. Он исследует русский Дальний Восток, а также едет в Китай и Японию. Встретив в Пекине новости о революции России, он не возвращается на родину, а уезжает из Азии сразу в Париж. Позже, в начале 1930-х Яковлев едет в азиатскую автоэкспедицию «Желтый рейд», организованную фирмой Ситроен. Из поездки он привез более 800 работ, которые выставлялись во многих странах мира, и потом были выпущены отдельным альбомом «Зарисовки Азии».

Азиатский рыбак

Sotheby's Sotheby's

Битва воинов

Частная коллекция Частная коллекция

Улица в Японии, 1919

Частная коллекция Частная коллекция

Опера в Пекине, 1918

Sotheby's Sotheby's

В пустыне Афганистана, 1931

Частная коллекция Частная коллекция

Караван-сарай в Афганистане, 1931

Частная коллекция Частная коллекция

Визит Ламы, 1933

Частная коллекция Частная коллекция

Монголы, 1933

Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха

Николай Рерих (1874-1947)

Один из самых известных и загадочных русских художников, Рерих, пожалуй, прежде всего ассоциируется с его гималайскими пейзажами. Историк и археолог, он много путешествует по России и постепенно начинает интересоваться Востоком, изучает труды философов, интересуется буддизмом. После революции 1917 года Рерих, будучи за границей, не возвращается на родину. В 1923 году он отправляется в большу азиатскую экспедицию, посещает Индию, Кашмир, Китай, Тибет, проводит этнографическое и археологическое исследование - и конечно, пишет множество картин. Позже Рерих совершает еще одно путешествие по Китаю, а потом поселяется в Индии, где проводит остаток жизни.

Будда победитель, 1925

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Красные кони (Кони счастья), 1925

Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха

Агни Йога. Диптих, 1928

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Кришна (Весна в Кулу), 1930

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Гора пяти сокровищ (Два мира), 1933

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Джелеп-Ла. Граница Тибета, 1936

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Звезда героя, 1936

Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке

Монголия. Поход Чингиз-хана, 1937

Музей Востока Музей Востока

Канченджанга, 1944

Государственный музей искусства народов Востока Государственный музей искусства народов Востока

Ладакх (Монастырь Ламаюру), 1947