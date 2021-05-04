10 советских художников, которых надо знать

Лучшие советские художники выходили далеко за рамки пропагандистского искусства и создавали настоящие шедевры.

1. Александр Лабас (1900 - 1983)

Александр Лабас. Метро, 1935 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Художник, прошедший путь через все советское искусство, от группы ОСТ (Общество художников-станковистов, изображавших новые советские реалии методами немецких экспрессионистов) до фигуративного искусства с сильными элементами авангарда.

Александр Лабас. Утро после боя, 1929 Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея

Работа «В метро» с одной стороны отражает увлеченность футуристическими индустриальными темами, с другой - выполнена в абсолютно авангардном духе.

2. Илья Машков (1881-1944)

Илья Машков. Автопортрет и портрет Петра Кончаловского Русский музей Русский музей

От авангарда с радикальными произведениями и легендарного объединения «Бубновый валет» до едва ли не возвращения к стилистике старых мастеров с сохранением физиологичности - творчество Машкова невероятно разнообразно и увлекательно.

Илья Машков. Советские хлебы Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова

Он - создатель абсурдной и ироничной версии советского натюрморта.

3. Александр Дейнека (1899-1969)

Александр Дейнека. Ленин на прогулке с детьми Центральный музей Вооруженных Сил Центральный музей Вооруженных Сил

Один из самых крупных и известных советских мастеров. Любопытно, что как художник он был очень разным - в 1920-х и 1930-х это были два «разных» человека и художника, - но при этом создал свой узнаваемый стиль.

Александр Дейнека. Футбол, 1924 deineka.ru

Его творчество не вписывается в общепринятую канву соцреализма, потому что каждое его масштабное произведение было абсолютно новым авангардным решением. И вращаясь в кругу советской высшей номенклатуры, ему удавалось оставаться самим собой.

4. Дмитрий Налбандян (1906-1993)

Дмитрий Налбандян. Великая дружба РОСИЗО РОСИЗО

Сложная и противоречивая фигура, при этом очень ироничный художник. Сам про себя говорил, что работал «от Ильича до Ильича» - он Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. И его творчество как лакмусовая бумага - именно он явился эстетическим каноном каждой эпохи.

Дмитрий Налбандян. Осенним утром у костра. Отдых, 1959 Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

Он, в том числе, будучи живописцем Иосифа Сталина, уловил его тягу к тяжелому минимализму, а во времена Никиты Хрущева явил другой канон - практически советский импрессионизм.

5. Екатерина Зернова (1900-1995)

Екатерина Зернова. Сельмашстрой. Плакат, 1930 Общественное достояние Общественное достояние

Одна из ярких женщин-художниц советской эпохи, стоящая в одном ряду с Александром Дейнекой, возможно, лучше всех воплотившая милитаристскую тему, образы разного рода войск Рабоче-крестьянской красной армии.

Екатерина Зернова. Колхозники приветствуют танкистов, 1937 РОСИЗО РОСИЗО

Даже танк на ее полотнах становился полноценным героем.

6. Виктор Мидлер (1888-1979)

Виктор Мидлер. Хоккей на стадионе «Динамо», 1948 Саратовский художественный музей им. А.Н.Радищева Саратовский художественный музей им. А.Н.Радищева

Тонкий и недооцененный художник в 1930-х работал хранителем отдела новейших течений русской живописи в Третьяковской галерее.

Виктор Мидлер. Политзанятие на Линкоре РОСИЗО РОСИЗО

И именно ему принадлежит одна из главных эмблематичных работ этого периода «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

7. Александр Лактионов (1910-1972)

Александр Лактионов. Письмо с фронта Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Парадоксальная фигура и художник уже следующего поколения. Он один из тех, кто серьезно всматривался в искусство старых мастеров, но при этом создавали свои новаторские интерпретации общепринятых сюжетов близкие к сюрреализму. Включая даже его растиражированную работу «Письмо с фронта».

Александр Лактионов. Натюрморт Сальский художественный музей Сальский художественный музей

У него очень интересные малые формы - например, натюрморты, в которых, как в более свободном жанре, магический реализм и сюрреализм отразились в наибольшей степени.

8. Георгий Нисский (1903-1987)

Георгий Нисский. Над снегами, 1964 Институт русского реалистического искусства Институт русского реалистического искусства

Он пережил несколько стадий расцвета. Начинал с довольно брутальных батальных сцен, но стал знаковой фигурой для художников поколения 1960-х годов. Ему удалось создать свой абсолютно непередаваемый и узнаваемый во всех элементах стиль, но оставаться совершенно простым доступным человеком.

Георгий Нисский. Площадь Пушкина, 1966-1967 гг. Институт русского реалистического искусства Институт русского реалистического искусства

Есть знаменитая история, когда молодые авторы из художественных мастерских собрались пойти выпить пива, а мэтр догонял их с криком: «Ребята, постойте, возьмите меня с собой!»

9. Павел Никонов (р.1930)

Павел Никонов. Ненастье, 1984 Музей-заповедник Абрамцево Музей-заповедник Абрамцево

Вероятно, главный представитель «сурового стиля» начала 1960-х, работающий до сих пор.

Павел Никонов. Геологи, 1962 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Он несколько раз менял стиль, от многослойной почти монохромной живописи до собственного варианта примитивизма с мастерским цветом и композицией.

10. Татьяна Яблонская (1917-2005)

Татьяна Яблонская. Утро, 1954 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Автор двух эпохальных картин и наиболее известный массовому зрителю художник. Ее «Утро» и «Хлеб» печатали в каждом школьном учебнике во времена СССР, а также тиражировали в журналах и на постерах. Полотно «Хлеб» стало воплощением сталинской темы плодородия, а «Утро» - уже началом хрущевской оттепели.

Татьяна Яблонская. Хлеб, 1949 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

При этом она всегда оставалась очень сильным и разносторонним художником, меняла стили, разрабатывала свою версию примитивизма в духе Анри Руссо.

Татьяна Яблонская. Лето, 1967 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Russia Beyond благодарит за помощь в подготовке материала Александру Харитонову, искусствоведа и куратора выставки «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987», организованной Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Выставка пройдет в Новой Третьяковке в Москве до 6 июня 2021 г.