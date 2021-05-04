10 советских художников, которых надо знать

Александр Лабас. Метро, 1935Третьяковская галерея
Художник, прошедший путь через все советское искусство, от группы ОСТ (Общество художников-станковистов, изображавших новые советские реалии методами немецких экспрессионистов) до фигуративного искусства с сильными элементами авангарда.
Александр Лабас. Утро после боя, 1929Государственная Третьяковская галерея
Работа «В метро» с одной стороны отражает увлеченность футуристическими индустриальными темами, с другой - выполнена в абсолютно авангардном духе.
Илья Машков. Автопортрет и портрет Петра КончаловскогоРусский музей
От авангарда с радикальными произведениями и легендарного объединения «Бубновый валет» до едва ли не возвращения к стилистике старых мастеров с сохранением физиологичности - творчество Машкова невероятно разнообразно и увлекательно.
Илья Машков. Советские хлебыВолгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова
Он - создатель абсурдной и ироничной версии советского натюрморта.
Александр Дейнека. Ленин на прогулке с детьмиЦентральный музей Вооруженных Сил
Один из самых крупных и известных советских мастеров. Любопытно, что как художник он был очень разным - в 1920-х и 1930-х это были два «разных» человека и художника, - но при этом создал свой узнаваемый стиль.
Александр Дейнека. Футбол, 1924deineka.ru
Его творчество не вписывается в общепринятую канву соцреализма, потому что каждое его масштабное произведение было абсолютно новым авангардным решением. И вращаясь в кругу советской высшей номенклатуры, ему удавалось оставаться самим собой.
Дмитрий Налбандян. Великая дружбаРОСИЗО
Сложная и противоречивая фигура, при этом очень ироничный художник. Сам про себя говорил, что работал «от Ильича до Ильича» - он Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. И его творчество как лакмусовая бумага - именно он явился эстетическим каноном каждой эпохи.
Дмитрий Налбандян. Осенним утром у костра. Отдых, 1959Музей русского импрессионизма
Он, в том числе, будучи живописцем Иосифа Сталина, уловил его тягу к тяжелому минимализму, а во времена Никиты Хрущева явил другой канон - практически советский импрессионизм.
Екатерина Зернова. Сельмашстрой. Плакат, 1930Общественное достояние
Одна из ярких женщин-художниц советской эпохи, стоящая в одном ряду с Александром Дейнекой, возможно, лучше всех воплотившая милитаристскую тему, образы разного рода войск Рабоче-крестьянской красной армии.
Екатерина Зернова. Колхозники приветствуют танкистов, 1937РОСИЗО
Даже танк на ее полотнах становился полноценным героем.
Виктор Мидлер. Хоккей на стадионе «Динамо», 1948Саратовский художественный музей им. А.Н.Радищева
Тонкий и недооцененный художник в 1930-х работал хранителем отдела новейших течений русской живописи в Третьяковской галерее.
Виктор Мидлер. Политзанятие на ЛинкореРОСИЗО
И именно ему принадлежит одна из главных эмблематичных работ этого периода «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Александр Лактионов. Письмо с фронтаТретьяковская галерея
Парадоксальная фигура и художник уже следующего поколения. Он один из тех, кто серьезно всматривался в искусство старых мастеров, но при этом создавали свои новаторские интерпретации общепринятых сюжетов близкие к сюрреализму. Включая даже его растиражированную работу «Письмо с фронта».
Александр Лактионов. НатюрмортСальский художественный музей
У него очень интересные малые формы - например, натюрморты, в которых, как в более свободном жанре, магический реализм и сюрреализм отразились в наибольшей степени.
Георгий Нисский. Над снегами, 1964Институт русского реалистического искусства
Он пережил несколько стадий расцвета. Начинал с довольно брутальных батальных сцен, но стал знаковой фигурой для художников поколения 1960-х годов. Ему удалось создать свой абсолютно непередаваемый и узнаваемый во всех элементах стиль, но оставаться совершенно простым доступным человеком.
Георгий Нисский. Площадь Пушкина, 1966-1967 гг.Институт русского реалистического искусства
Есть знаменитая история, когда молодые авторы из художественных мастерских собрались пойти выпить пива, а мэтр догонял их с криком: «Ребята, постойте, возьмите меня с собой!»
Павел Никонов. Ненастье, 1984Музей-заповедник Абрамцево
Вероятно, главный представитель «сурового стиля» начала 1960-х, работающий до сих пор.
Павел Никонов. Геологи, 1962Третьяковская галерея
Он несколько раз менял стиль, от многослойной почти монохромной живописи до собственного варианта примитивизма с мастерским цветом и композицией.
Татьяна Яблонская. Утро, 1954Третьяковская галерея
Автор двух эпохальных картин и наиболее известный массовому зрителю художник. Ее «Утро» и «Хлеб» печатали в каждом школьном учебнике во времена СССР, а также тиражировали в журналах и на постерах. Полотно «Хлеб» стало воплощением сталинской темы плодородия, а «Утро» - уже началом хрущевской оттепели.
Татьяна Яблонская. Хлеб, 1949Третьяковская галерея
При этом она всегда оставалась очень сильным и разносторонним художником, меняла стили, разрабатывала свою версию примитивизма в духе Анри Руссо.
Татьяна Яблонская. Лето, 1967Третьяковская галерея
Russia Beyond благодарит за помощь в подготовке материала Александру Харитонову, искусствоведа и куратора выставки «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987», организованной Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Выставка пройдет в Новой Третьяковке в Москве до 6 июня 2021 г.