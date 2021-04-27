10 канонических картин советской идеологии

На кого равняться, как нужно жить и любить Родину. Советские художники талантливо визуализировали ценности советского человека.

1. Борис Кустодиев. Большевик, 1920

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Аллегорическая картина Кустодиева изображает огромную фигуру большевика, правителя нового мира, который, размахивая красным флагом, ведет толпу в коммунистическое будущее. Советской власти картина пришлась по вкусу, и позже она составила коллекцию Новой Третьяковской галереи.

2. Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна), 1920

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Работы Петрова-Водкина близки к иконописи: и композицией, и цветом, и символизмом. Он стал настоящим иконописцем нового коммунистического строя, и одна из эмблематичных «икон» - картина «1918 в Петрограде», также известная как «Петроградская мадонна». На заднем плане изображен революционный хаос, охвативший город: агитационный листовки, митингующие толпы, разбитые окна. На фоне беспорядков смиренная женщина в белом платке и младенец - символы новой жизни и новой России.

3. Александр Дейнека. Оборона Петрограда, 1928

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Позже стиль Александра Дейнеки будет более приближен к соцреализму, а пока, к 10-летию Революции, он использует в работе «прием орнаментального силуэта». Композиция будто закольцована. На переднем (нижнем) плане бойцы идут на Гражданскую войну, на заднем плане показано обратное движение - закутанные в шинели раненые возвращаются домой.

4. Александр Герасимов. В.И. Ленин на трибуне. 1930

Алексей Бушкин/Sputnik Алексей Бушкин/Sputnik

Вождь революции Владимир Ленин был безусловно главным божеством и идолом страны советов. Над его образами в живописи работали самым тщательным образом, зачастую мифологизируя биографию. То он в шалаше ожидает, когда можно будет попасть в революционный Петроград, то он на трибуне, то на броневике, то сам принимает участие в субботнике. Один из самых известных его портретов времен СССР - на трибуне, где он практически парит над знаменем.

5. Александр Самохвалов. Киров принимает парад физкультурников, 1935

Русский музей Русский музей

С первых лет своего существования советская власть сделала ставку на укрепление здоровья граждан для плодотворного труда. Пропаганда спорта и занятия физической культурой были одними из главных задач и художников. Александр Самохвалов написал несколько заказных полотен о радостях советского спорта.

6. Юрий Пименов. Новая Москва, 1937

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Картина - один из символов соцреализма, советского официального искусства. Широкие проспекты, машины, преобразившийся город, залитый светом, по которому за рулем едет женщина - в СССР равноправие.

7. Александр Дейнека. Оборона Севастополя, 1942

И.Коган/Sputnik И.Коган/Sputnik

Огромный пласт советского искусства посвящен героизму советских солдат во Второй мировой войне. Одно из самых известных военных полотен и настоящий гимн мужеству - картина Дейнеки «Оборона Севастополя».

8. Сергей Герасимов. Мать партизана, 1943-50

О.Игнатович/Sputnik О.Игнатович/Sputnik

В своем творчестве Сергей Герасимов воспевал деревню, колхозы и крестьян. И на его известнейшем полотне «Мать партизана» изображена простая деревенская женщина, без страха смотрящая в глаза врагу.

9. Александр Лактионов, Письмо с фронта, 1947

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Эта картина была настолько популярна в советское время, что ее купила Третьяковская галерея, кроме того, ее печатали в учебниках, постерах и на почтовых марках.

10. Татьяна Яблонская. Утро, 1954

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Еще одна знаковое произведение с радостным светом хрущевской оттепели. По сюжету картины девочка, как и положено любому пионеру, делает утреннюю зарядку. Она не просто «укрепляет тело и дух», но, правильно начиная новый день, движется вперед к светлому будущему.