10 канонических картин советской идеологии

Аллегорическая картина Кустодиева изображает огромную фигуру большевика, правителя нового мира, который, размахивая красным флагом, ведет толпу в коммунистическое будущее. Советской власти картина пришлась по вкусу, и позже она составила коллекцию Новой Третьяковской галереи.
Работы Петрова-Водкина близки к иконописи: и композицией, и цветом, и символизмом. Он стал настоящим иконописцем нового коммунистического строя, и одна из эмблематичных «икон» - картина «1918 в Петрограде», также известная как «Петроградская мадонна». На заднем плане изображен революционный хаос, охвативший город: агитационный листовки, митингующие толпы, разбитые окна. На фоне беспорядков смиренная женщина в белом платке и младенец - символы новой жизни и новой России.
Позже стиль Александра Дейнеки будет более приближен к соцреализму, а пока, к 10-летию Революции, он использует в работе «прием орнаментального силуэта». Композиция будто закольцована. На переднем (нижнем) плане бойцы идут на Гражданскую войну, на заднем плане показано обратное движение - закутанные в шинели раненые возвращаются домой.
Вождь революции Владимир Ленин был безусловно главным божеством и идолом страны советов. Над его образами в живописи работали самым тщательным образом, зачастую мифологизируя биографию. То он в шалаше ожидает, когда можно будет попасть в революционный Петроград, то он на трибуне, то на броневике, то сам принимает участие в субботнике. Один из самых известных его портретов времен СССР - на трибуне, где он практически парит над знаменем.
С первых лет своего существования советская власть сделала ставку на укрепление здоровья граждан для плодотворного труда. Пропаганда спорта и занятия физической культурой были одними из главных задач и художников. Александр Самохвалов написал несколько заказных полотен о радостях советского спорта.
Картина - один из символов соцреализма, советского официального искусства. Широкие проспекты, машины, преобразившийся город, залитый светом, по которому за рулем едет женщина - в СССР равноправие.
Огромный пласт советского искусства посвящен героизму советских солдат во Второй мировой войне. Одно из самых известных военных полотен и настоящий гимн мужеству - картина Дейнеки «Оборона Севастополя».
В своем творчестве Сергей Герасимов воспевал деревню, колхозы и крестьян. И на его известнейшем полотне «Мать партизана» изображена простая деревенская женщина, без страха смотрящая в глаза врагу.
Эта картина была настолько популярна в советское время, что ее купила Третьяковская галерея, кроме того, ее печатали в учебниках, постерах и на почтовых марках.
Еще одна знаковое произведение с радостным светом хрущевской оттепели. По сюжету картины девочка, как и положено любому пионеру, делает утреннюю зарядку. Она не просто «укрепляет тело и дух», но, правильно начиная новый день, движется вперед к светлому будущему.