Кто будет представлять Россию на «Мисс Вселенная-2020»? (ФОТО)

Художница, архитектор по образованию и большая любительница донских раков - вот лишь некоторые факты об Алине Санько, возможно, будущей Мисс Вселенной.

Алина Санько, «Мисс Россия 2019» и участница конкурса «Мисс Вселенная», родилась 31 декабря 1998 года в небольшом городе Азов на юге России (1,1 тыс км от Москвы).

«Проживание в таких прекрасных местах способствовало формированию моего главного хобби: рисованию», — рассказывала Алина в интервью «Комсомольской правде» в 2019 году.

В школе, по словам Алины, она нередко занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также получила призовое место во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство».

После окончания школы Алина поступила на архитектурный факультет в Государственном университете по землеустройству в Москве.

В начале 2019 года Алина решила попробовать себя в модельном бизнесе и устроилась на работу в российское модельное агентство A.B.A. Group international talent & production. Вскоре она стала участвовать в каталожных съемках одежды, а потом решила принять участие и в конкурсе «Мисс Россия 2019».

«Я ранее принимала участие в конкурсе Miss Fashion Russia 2017. Некоторые девушки принимают участие в конкурсах красоты для того, чтобы самоутвердиться. У некоторых, как у меня, это мечта и цель, которые [они] хотят воплотить. <...> Я люблю свой город, но учусь в Москве, и я хочу перевезти свою маму самую родную и любимую, самую красивую в Москву», — рассказывала Санько в интервью перед конкурсом.

На конкурсе Алина заняла первое место - по ее словам, осознание победы пришло к ней только через несколько дней после финала.

«Когда меня награждали, то ощущение было непередаваемое, казалось, что я в сказочном сне, - призналась Алина. - Я до конца не могла поверить: «Как - я?» Просто не понимала... Только когда приехала домой, все осознала, появились слезы», — вспоминала девушка.

С 2019 по 2020 год девушка приняла участие в нескольких показах, а также поступила на факультет Высшей школы телевидения в Московский Государственный Университет имени Ломоносова (МГУ).

В свободное время девушка продолжает рисовать, также любит путешествовать, читать и смотреть фильмы, из любимых книг - «Дамское счастье» Эмиля Золя, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, из фильмов - «Титаник», «Ромео и Джульетта», «Престиж» и «Одержимость».

Также девушка неоднократно признавалась, что ее любимое блюдо - донские раки. При этом она никогда не сидела на диетах.

«Здесь, конечно, свою роль сыграла генетика. Для меня пример красоты и идеал во всем - это моя мама. Для поддержания себя в тонусе и прекрасного настроения мне необходимы прогулки на свежем воздухе и, по возможности, по живописным местам, так как это и движение, и созерцание. Также у меня отсутствуют вредные привычки», — делилась Санько секретами стройной фигуры.

В апреле 2021 года Санько оказалась в центре скандала - девушка выложила в сториз в Instagram серию видео, где она вместе с визажистом Сердаром Камбаровым смеялась над внешностью других конкурсанток Miss Universe-2020. В видео визажист называл конкурсанток трансвеститами, а также критиковал их макияж и прически, Алина за кадром смеялась. Позже Санько выложила ролик с извинениями.

«Я должна извиниться перед всеми, кто был оскорблен ситуацией, в которой я оказалась. 13 апреля обернулось для меня кошмаром. Я растерялась и не сразу отреагировала верно. Я сожалею, что я не смогла удержать мужчину от грубых слов в адрес участниц. Мне больно за тех, кто пострадал от этого видео. Я прошу прощения у всех и сожалею, что мой голос в защиту участниц конкурса не прозвучал вовремя. <...> Теперь я уверена, что умение пользоваться своим голосом необходимо каждой женщине», — говорила Санько.

Позже Алина в одном из постов призналась, что стала бояться людей из-за комментариев хейтеров. Тем не менее, девушка продолжила участвовать в конкурсах красоту и надеется стать «Мисс Вселенная».