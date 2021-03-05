«Макияж под камуфляж» - конкурс среди девушек- ракетчиц (ФОТО)

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Russia Beyond

Минобороны России
Такие женщины не только коня на скаку остановят, но и ракету. Что должны показать ракетчицы на соревнованиях, лишь отдаленно напоминающих конкурс красоты?

«Внимание! Команда сборная РВСН [Ракетных войск стратегического назначения] налево. Для нанесения макияжа в комнату шагом марш!». Такие команды можно услышать лишь раз в году - на ежегодном конкурсе «Макияж под камуфляж».

50 конкурсанток со всей страны съехались в Переславль-Залесский, чтобы посоревноваться в самых разных дисциплинах. Проползти под колючей проволокой, бросить гранату, пострелять из Калашникова... и все это при макияже. Были задания и на скоростную радиотелеграфию, и биатлон-эстафета, и развертывание комплекса специальной связи.

Но кроме военно-профессиональных качеств, девушкам нужно было продемонстрировать творческие и интеллектуальные способности, а также кулинарные таланты на полевой кухне.

Минобороны России

Минобороны России

Максим Блинов/Sputnik

Минобороны России

Минобороны России

Минобороны России

Минобороны России

Минобороны России

Минобороны России

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