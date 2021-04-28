Чего еще вы не знаете о создателе VK и Telegram Павле Дурове?

Фильм «Дуров» показали на Международном московском фестивале - документальная лента Родиона Чепеля о ключевых этапах жизни сбежавшего из России IT-миллиардера Павла Дурова.

Многое из показанного в байопике было уже ранее описано в других биографиях Дурова: речь идет про его учебу на филологическом факультете, отношениях с однокурсниками, создании закрытой соцсети для студентов, которая затем станет самой популярной соцсетью страны, потере контроля над ней, ссоре с партнерами, конфликте с российской властью, эмиграции и несостоявшемся запуске скандальной блокчейн-платформы TON.

Надин Рапп/Getty Images Надин Рапп/Getty Images

Однако были в нем и новые откровения, о которых стало известно со слов коллег, знакомых, одноклассников и учителей скрытного предпринимателя: сам Дуров уже много лет не дает интервью и от общения с журналистами отказывается.

Фильм Чепеля не стал исключением, в фильме Дуров присутствует только на архивных кадрах: «Павел настолько не хочет ассоциироваться с Россией, что не согласился участвовать в кадре в этом фильме для русскоязычной аудитории», - рассказал режиссер, который полетел в середине апреля к Дурову в Дубай, чтобы показать ему фильм и «не навредить» его выходом. «Павел полностью принял увиденное, даже не смотря на то, что там были вещи, которые он о себе не раскрывает», - говорит Чепель.

«Дуров» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion. Мы собрали самое интересное.

1. Он назвал себя «интернет-тотемом» еще в школе

AP AP

По заведенной традиции после школьного выпускного вечера все выпускники приезжали к классному руководителю на чай, чтобы попрощаться, и под видеозапись говорили, кем они себя видят через десять лет.

«Павел долго уклонялся, потом его посадили и сказали “ты тоже говори” и он пробурчал что-то не очень разборчивое: он сказал “я буду интернет-тотемом”. Совершенно какое-то невероятное сочетание слов - никто не обратил внимание, я просто запомнил и поразительно, что он это сделал», - сказал школьный учитель Дурова Георгий Медников.

2. Дуров был женат, у него двое детей

Со своей женой Дарьей Бондаренко Дуров познакомился в студенчестве. Она училась в том же вузе и занималась информационной работой в студенческом совете. «[Студенческая] газета называлась “Студень”, Даша была главным редактором. Дуров был в 19 лет такой лысеющий», - говорит однокурсник Дурова Максим Петренчук.

Дарья «представляла собой классический типаж русской девушки с таким как бы русским лицом, с большой красивой русской грудью». По его словам, однажды Даша надела платье с декольте, пришла к Дурову и сказала: «Павел Валерьевич, вы такой гениальный, талантливый и прекрасный человек, не соизволите ли вы дать мне интервью». Кроме этого, она попросила его убрать Петренчука с должности модератора студенческого форума, потому что тот «поднимает спорные темы» и «рассуждает про преподавателей».

Дарья Бондаренко, мать двоих детей Дурова Родион Чепель/Kion Originals, 2021 Родион Чепель/Kion Originals, 2021

«Павел Валерьевич долго не думал и просто написал мне - Максим, в связи с нынешними временами наша партия принимает решение о том, чтобы убрать тебя с этого поста», - вспоминает Петренчук. Он добавил, что Дуров держался на публике с Дарьей, как будто пытался показать «посмотрите, это я, у меня есть девушка»: «И это какая-то с одной стороны у Дурова высокомерность проявлялась, с другой стороны было видно, что человек очень сильно парится по поводу того, что о нем думают окружающие люди».

В фильме говорится, что Дуров с Бондаренко были женаты и у них есть двое детей, а теперь пара в разводе.

3. Имел непростые отношения с одноклассниками

TASS TASS

По словам школьного учителя Медникова, Павел выделялся среди других учеников: «У него был ряд особенностей, которые не всем одноклассникам нравились. У него были непростые отношения с частью класса. Его волновало, как его оценили, у него было очень развитое честолюбие». В академической гимназии, куда был конкурс 7-8 человек на место, он «был заточен» на медаль, но учиться на отлично по всем предметам было невозможно из-за запредельного уровня нагрузки там, поэтому, по словам автора фильма, Дуров списывал там, где это было возможно. В школьном выпускном альбоме фотографии Дурова не было. «Видимо, болезненное отношение к прайвиси было у человека», - предполагает одноклассник Дмитрий Миронов.

4. Строил из себя мачо ради развития проекта

Родион Чепель/Kion Originals, 2021 Родион Чепель/Kion Originals, 2021

В первые годы после создания «ВКонтакте» знакомые стали замечать за Дуровым «забавные особенности». «Он постоянно добавлял стриптизерш в друзья, каких-то моделей эскорта. Дуров пытался создать образ некого мачо. Делал ставку на то, что он в айтишной среде, его окружают программисты. А тогда программист - это был просто ботаник. И в какой-то момент этот ботаник видел прекрасный образ Дурова, окруженного нимфами, и хотел свои таланты и идеи выплеснуть во “ВКонтакте”», - говорит Петренчук.

5. Решил эмигрировать после того, как к нему домой пришел ОМОН

Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

В начале декабря 2011 года после выборов в Госдуму в России начались массовые протесты - организация и управление митингами шло, в основном, через закрытые оппозиционные группы во «ВКонтакте». Сотрудники ФСБ попросили у администрации соцсети заблокировать эти группы, Дуров отказался.

11 декабря в дверь квартиры Дурова в Санкт-Петербурге постучали сотрудники ОМОНа. В фильме нет подробностей визита силовиков, но утверждается, что именно в этот момент Дуров понял, что не будет работать во «ВКонтакте» и жить в России. В тот же день он задумался о необходимости иметь безопасный канал общения со своим старшим братом Николаем - одним из главных разработчиков «ВКонтакте», создавшим весь «движок» соцсети. Через три года после этого Дуров действительно покинет компанию, уедет из России и запустит Telegram.

6. Блокчейн-проект TON - идея брата

Николай Дуров еще более скрытный, чем его знаменитый брат. Его вообще никогда не видели общающимся с прессой. «У Николая была одна из самых ключевых ролей, может быть, даже самая ключевая. Он идеолог этого блокчейна, он в большей степени заразил этой идеей Павла», - рассказал вице-президент Telegram Илья Перекопский.

По его словам, в TON хотели вкладывать все инвесторы мира. «Задача была даже не деньги собрать, а выбрать, у кого брать деньги», - сказал он. К октябрю 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram, что поставило крест на проекте, хотя TON был готов к запуску. В фильме венчурный инвестор Павел Черкашин, вложившийся в запуск TON, называет это аферой - якобы деньги ушли на личный бренд Дурова - и называет команду Telegram высококлассными жуликами. Перекопский говорит, что дело в том, что регуляторы просто не согласились с их видением мира.

7. Блокировка Telegram в России стоила Дурову $75000 в час

TechCrunch (CC BY 2.0) TechCrunch (CC BY 2.0)

В 2018 году российский регулятор Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории России. Причина: отказ руководства сервиса предоставлять спецслужбам, как того требует российский закон, ключи для дешифровки переписки своих пользователей. Чтобы обойти ограничения, мессенджер в разы увеличил число IP-адресов (их пытались блокировать провайдеры связи) - с 8000 до 15,5 млн. Аренда одного IP-адреса стоила где-то $0,05 в час. Выходит, компания тратила на это $75000 в час, подсчитал бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Владимир Ампелонский.

8. Хотел основать первую частную школу в России

Георгий Медников Родион Чепель/Kion Originals, 2021 Родион Чепель/Kion Originals, 2021

В 2011 году на встрече выпускников Дуров предложил Георгию Медникову открыть «первую по-настоящему частную школу» в России. «У меня дети пока маленькие, им где-то учиться надо будет, я хочу сделать очень хорошую школу, похожую на ту, где я учился. Я хочу, чтобы эта школа не брала ни копейки от государства и родителей. Я хочу, чтобы это была первая и, может быть, единственная по-настоящему частная школа в этой стране. Когда есть совет директоров, депозит, с процентов которого эта школа существует», - пересказывает учитель Дурова. Затем у Дурова «начались очень серьезные проблема», и проект пришлось отложить.