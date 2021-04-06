Как вертолет Ми-6 уже 40 лет лежит в болоте (ФОТО + ВИДЕО)

Вертолет экстренно сел из-за ошибки техников и остался там навсегда. Кроме него в России много и других брошенных в самых неожиданных местах летательных аппаратов.

8 августа 1981 года экипаж 255 летного отряда совершал полеты на вертолете Ми-6 в рамках нефтеразведочной экспедиции. В перерыве между полетами вертолет заправили топливом на подбазе Халампур (Ямало-Ненецкий округ, 2400 км от Москвы). Вместе с грузом вертолет взлетел, но через пять минут полета на высоте 150 м оба двигателя отказали.

Михаил Панюта Михаил Панюта

Экипаж из пяти человек экстренно посадил вертолет в болотистую местность в 60 км юго-восточнее от города Тарко-Сале, никто из экипажа не пострадал, однако сам вертолет получил значительные повреждения.

Михаил Панюта Михаил Панюта

Следователи установили, что во время заправки в топливные баки работники Тарко-Салинской экспедиции по ошибке вместе с бензином залили воду, она и стала причиной отказа двигателей.

Михаил Панюта Михаил Панюта

За 40 лет вертолет так и не вытащили из болота, но кто-то украл у него хвостовую часть и двигатели. Новостей о запланированной эвакуации вертолета в городских и областных СМИ за 40 лет также не появлялось.

При этом Ми-6 - далеко не единственный советский летательный аппарат, брошенный посреди леса. Так, всего в часе езды от Москвы в микрорайоне Луговая города Лобня можно найти заброшенный «кукурузник» АН-2 1949 года постройки - его купил и установил местный хозяин кафе.

Еще один самолет ТУ-134, выпущенный в 1974 году, располагается на берегу моря в 50 км от Владивостока на территории бывшего лагеря. По словам местных СМИ, его выкупил и привез местный предприниматель. Он собирался отреставрировать самолет, а рядом с ним построить гостиницу, однако пандемия коронавируса помешала его планам. Теперь к заброшенному самолету приезжают местные жители и туристы, и устраивают семейные фотосессии.

Наиболее величественно среди брошенных летающих машин смотрится экраноплан «Лунь», единственный в мире боевой гибрид самолета и корабля, который находится в заброшенном состоянии на берегу Каспийского моря в Дербенте (Республика Дагестан, около 2 тыс км от Москвы).

Экраноплан "Лунь" Мусса Салгереев/TASS Мусса Салгереев/TASS

Экраноплан начали строить на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде (422 км от Москвы) в 1983 году, в 1986 году его уже спустили на воду. «Лунь» должен был наносить ракетные удары по надводным кораблям противника, его максимальная скорость составляла 500 км в час.

Fred Schaerli (CC BY-SA 3.0) Fred Schaerli (CC BY-SA 3.0)

В 1990 году «Лунь» передали в опытную эксплуатацию, но через год проект закрыли из-за развала СССР и, как следствие, отсутствия финансирования. Долгое время экраноплан находился в городе Каспийске, где его тестировали. В июле 2020 года «Лунь» доставили на территорию парка «Патриот» в Дербенте, там он должен был стать главным экспонатом. Когда именно парк построят, неизвестно, однако местные и туристы из разных городов России уже делают фото с главным «морским монстром» республики.