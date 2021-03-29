Поразительные артефакты Холодной войны в России и за ее пределами (ФОТО)

75 лет назад Уинстон Черчилль назвал Советский Союз причиной «международных трудностей». Его Фултонская речь считается началом Холодной войны, за которой последовала почти полувековая гонка вооружений и перманентная угроза третьей мировой войны.

Радиолокационная станция «Дуга»

Okla Michal/CTK/Global Look Press Okla Michal/CTK/Global Look Press

Советская радиолокационная станция для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет, расположенная в районе Чернобыля. Она могла отслеживать цели в 4000 километрах, то есть в прямом смысле могла заглянуть за горизонт.

Okla Michal/CTK/Global Look Press Okla Michal/CTK/Global Look Press

Okla Michal/CTK/Global Look Press Okla Michal/CTK/Global Look Press

За характерный звук в эфире, издаваемый при работе (стук, похожий на шум винтов вертолета) ее прозвали Russian Woodpecker.

Советские бомбардировщики «М-4» на авиабазе Энгельс, Саратовская область

Жорж ДеКирле/Getty Images Жорж ДеКирле/Getty Images

Жорж ДеКирле/Getty Images Жорж ДеКирле/Getty Images

80-тонная махина, прозванная аналитиками НАТО “Бизоном”. М-4 стал первым в мире межконтинентальным носителем ядерной бомбы, всего на несколько месяцев опередив американский В-52

Заброшенная шахта ядерной ракеты

Когда-то внутри такой шахты находилась баллистическая ракета «Двина Р-12», способная доставить ядерную боеголовку мощностью до 2,3 мегатонны на две тысячи километров. Глубина шахты - тридцать метров.

Объект 825 ГТС

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Бывшая секретная база подводных лодок в Балаклавской бухте в Крыму - теперь музейный комплекс. Но в те годы сам город Балаклава и его бухта были засекречены, а его самый секретный объект - выкопан в недрах горы Таврос.

Здесь укрывали и ремонтировали ядерные подлодки и боеприпасы для них. 150-тонные затворы и мощные стены базы должны были выдержать ядерный удар.

Бункер-42 на Таганке в Москве

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На 65 метрах под землей в центре Москвы расположен бункер, который строили специально для Иосифа Сталина и членов правительства на случай ядерного взрыва.

В 1950-х строительство объекта в 7000 м² держали в тайне даже от жителей города, что было нетривиальной задачей. Затем, на протяжении трех десятков лет, до 1986 года, из бункера осуществляли командование стратегическими бомбардировщиками с ядерным оружием на борту. Теперь в нем расположен Музей холодной войны.

Системы ПРО С-25 и А-35

Сегодня эти сферической формы ПРО стоят под Москвой как заброшенные (хотя и охраняемые объекты). Они появились под Наро-Фоминском в начале 50-х, чтобы вовремя сообщить об атаке на столицу.

«Портал»

Километровый тоннель, вырубленный в скалах Чукотки - служил аэродромом подскока для дальней авиации. По планам военных, самолеты должны были брать тут ядерные боекомплекты для доставки на территорию США, до которой отсюда лететь меньше часа. А чтобы запутать западные спецслужбы, у этого места было много названий: Магадан-11, Анадырь-1, Объект С, Гудым. Работники его же просто прозвали «порталом» или «дырой».

Объект был настолько секретен, что работающие здесь специалисты не знали расположения всех объектов в «портале».

Бывший Семипалатинский ядерный испытательный полигон в Казахстане

Alain Nogues/Getty Images Alain Nogues/Getty Images

AFP AFP

На этом участке пустынной степи в 18,5 тысяч квадратных километров в Казахстане ядерные, термоядерные и водородные взрывы проводились в течение 40 лет. Он стал причиной радиационного загрязнения всей восточной части Казахстана, а жертвами испытаний стали по разным подсчетам свыше 1,5 миллиона человек.

Хранилище советских ядерных боеголовок в Чехии

Reuters Reuters

Reuters Reuters

Территория до сих пор принадлежит чешским военным и охраняется, хоть армией и не используется. Когда-то сверхсекретный объект «Javor 51» сохранился в почти идеальном состоянии - из него сделали музей.

Reuters Reuters

Советский госпиталь в Будапеште

В 1991 году советская армия покинула Венгрию, а вместе с ней опустел и советский госпиталь для военных. Зданию так и не нашли применения, его стены все еще хранят историю другого государства.

Reuters Reuters

Reuters Reuters