Зачем в Якутии построили космический корабль из сериала «Мандалорец» (ФОТО+ВИДЕО)

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Виктория Рябикова

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28-летний косплеер из Якутска продал свою машину, чтобы построить корабль из своего любимого сериала.

Косплеер и блогер Айаал Федоров вместе со своей командой установили макет корабля «Лезвие бритвы» из сериала «Мандалорец» в парке «Урдэл» в Якутске (4,8 тыс от Москвы).

Длина корабля составляет 14 метров, ширина - 10 м, высота - 4 м, весит он больше тонны, рассказал Айалл. Внутри корабля косплееры построили кабину пилота, а также установили двигатели и подсветку. Для обшивки корабля команда использовала 50 листов ДВП, каркас строили из брусков дерева и железа. 

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Айалл с детства рисовал, а в более старшем возрасте начал всерьез увлекаться косплеем - одним из его проектов стала фанатская версия тизера «Мстителей».

«Когда я увидел первый сезон «Мандалорца», меня очень зацепила эта история, и я сразу решил, что когда-нибудь построю этот корабль. Помешала пандемия коронавируса, отсутствие денег, но в ноябре прошлого года я продал машину и начал делать первые чертежи, друзья приходили, интересовались, что я делаю, и тут же подключались к проекту», — рассказал Федоров. 

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Команда косплееров арендовала ангар, закупила все необходимые материалы, и в начале декабря 2020 года начали строить «Лезвие бритвы». 

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«Изначально мы хотели сделать обшивку корабля из картона, три дня ходили по помойкам, собирали коробки, но это оказался очень непрочный материал, поэтому перешли на ДВП», — поясняет Федоров.

По его словам,  на этапе строительства морозы в Якутске опустились до -60 градусов по Цельсию, и печи в гараже перестали работать - тогда ребятам приходилось арендовать тепловые пушки.

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Денег на строительство стало не хватать, поэтому косплееры сдавали телефоны в ломбарды, одалживали деньги у знакомых и просили финансовой помощи у подписчиков в соцсетях. Также косплеерам помогли местные бизнесмены, которые давали деньги на оплату ангара. 

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«Изначально мы не знали, куда поставить корабль, но местный парк сам с нами связался и предложил разместить корабль на своей территории. Сначала думали, что «Лезвие» смогут поднять тридцать человек, но нет - пришлось завозить корабль по частям и собирать уже на месте с помощью лебедок», — рассказал об установке корабля Федоров.

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По его словам, в ближайшее время команда начнет съемку фанатских сцен по мотивам «Мандалорца», сейчас Айалл и его друзья занимаются созданием костюмов.

Искусство
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