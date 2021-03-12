Зачем в Якутии построили космический корабль из сериала «Мандалорец» (ФОТО+ВИДЕО)

28-летний косплеер из Якутска продал свою машину, чтобы построить корабль из своего любимого сериала.

Косплеер и блогер Айаал Федоров вместе со своей командой установили макет корабля «Лезвие бритвы» из сериала «Мандалорец» в парке «Урдэл» в Якутске (4,8 тыс от Москвы).

Длина корабля составляет 14 метров, ширина - 10 м, высота - 4 м, весит он больше тонны, рассказал Айалл. Внутри корабля косплееры построили кабину пилота, а также установили двигатели и подсветку. Для обшивки корабля команда использовала 50 листов ДВП, каркас строили из брусков дерева и железа.

Айалл с детства рисовал, а в более старшем возрасте начал всерьез увлекаться косплеем - одним из его проектов стала фанатская версия тизера «Мстителей».

«Когда я увидел первый сезон «Мандалорца», меня очень зацепила эта история, и я сразу решил, что когда-нибудь построю этот корабль. Помешала пандемия коронавируса, отсутствие денег, но в ноябре прошлого года я продал машину и начал делать первые чертежи, друзья приходили, интересовались, что я делаю, и тут же подключались к проекту», — рассказал Федоров.

Команда косплееров арендовала ангар, закупила все необходимые материалы, и в начале декабря 2020 года начали строить «Лезвие бритвы».

«Изначально мы хотели сделать обшивку корабля из картона, три дня ходили по помойкам, собирали коробки, но это оказался очень непрочный материал, поэтому перешли на ДВП», — поясняет Федоров.

По его словам, на этапе строительства морозы в Якутске опустились до -60 градусов по Цельсию, и печи в гараже перестали работать - тогда ребятам приходилось арендовать тепловые пушки.

Денег на строительство стало не хватать, поэтому косплееры сдавали телефоны в ломбарды, одалживали деньги у знакомых и просили финансовой помощи у подписчиков в соцсетях. Также косплеерам помогли местные бизнесмены, которые давали деньги на оплату ангара.

«Изначально мы не знали, куда поставить корабль, но местный парк сам с нами связался и предложил разместить корабль на своей территории. Сначала думали, что «Лезвие» смогут поднять тридцать человек, но нет - пришлось завозить корабль по частям и собирать уже на месте с помощью лебедок», — рассказал об установке корабля Федоров.

По его словам, в ближайшее время команда начнет съемку фанатских сцен по мотивам «Мандалорца», сейчас Айалл и его друзья занимаются созданием костюмов.