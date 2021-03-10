«Летающая бочка» - самолет-гигант, перевозивший космические корабли (ФОТО)

Как можно разместить на самолете грузы, превышающие его габариты? И потом заставить это летать...

Шёл 1973 год, когда Советы объявили о создании своего самого дорогостоящего и крупного проекта по освоению космоса - «Буран». Многоразовый корабль должен был стать чем-то вроде сегодняшнего «Crew Dragon» Илона Маска. Но амбициозный проект требовал создания не менее амбициозной инфраструктуры. В частности, возник вопрос: а как перетащить тяжелый «Буран» и ракетоноситель с заводов на космодром Байконур в казахскую степь?

"Буран" Публичный доступ Публичный доступ

Дело в том, что на момент, когда «Буран» был создан и готов к летным испытаниям, транспортного грузового самолета все еще не было - «Мрия», самый большой самолет в мире, только проектировалась.

Игорь Костин/Sputnik Игорь Костин/Sputnik

Сосредоточить все технологические процессы возле космодрома было невозможно - космическая промышленность была разбросана по всей стране, не имея единого центра. Перевозка по железной дороге тоже не выглядела технически возможной из-за размеров железнодорожных платформ и экстремальных габаритов груза.

3МС-2 на авиабазе Энгельс Candid at Russian Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Candid at Russian Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Поэтому в начале 1980-х появилась идея создать временный тяжелый транспортный самолет для транспортировки «Буранов». Делать его решили на базе транспортной версии первого советского стратегического бомбардировщика 3М-T, что уже более 30 лет обеспечивал ядерный паритет СССР и США.

ВМ-Т Атлант Виталий Кузьмин Виталий Кузьмин

Для этого его модифицировали, переименовав в «ВМ-Т Атлант», а негласно прозвали «летающей бочкой» - за свой фюзеляж, поверх которого крепился округлый грузовой контейнер.

Павел Марьянов (CC BY 2.0) Павел Марьянов (CC BY 2.0)

Однако максимальный груз, который он мог брать себе на «спину» не превышал 50 тонн, что было меньше, чем весил укомплектованный «Буран». С последнего приходилось снимать часть оборудования, снижая его вес до 45 тонн.

Ракетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран". Байконур, Казахстан. 1988 Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

В будущем на Байконур должны были перевозить грузы массой до 200 тонн, но даже 50 тонн на самолете, не спроектированном под эту задачу, у многих вызывал скепсис.

"Атлант" Владимир Яцина/TASS Владимир Яцина/TASS

Большой груз на «спине» «Атланта» сильно влиял на его аэродинамику, поэтому все испытательные полеты проходили в большом напряжении. Для каждого варианта груза определялось его наивыгоднейшее расположение на фюзеляже и рассчитывалась устойчивость самолета. Многие думали, что такая махина просто не поднимается в воздух.

Грузовой самолет Атлант ВМ-Т Legion Media Legion Media

Тем не менее, «Атлант» хорошо себя показал и начал успешно перевозить грузы с 1981 года. Всего их было два, и за все время они совершили около 150 испытательных и коммерческих полетов.

Транспортировка «Бурана». Рисунок из «Soviet Military Power», 1985 Всеобщее достояние Всеобщее достояние

К слову, «Атлант», задуманный как временный вариант для перевозки «Буранов», стал его единственным «перевозчиком». Космическую программу «Энергия-Буран» свернули в 1993 году. Сам «Буран» слетал непосредственно в космос всего лишь единожды. А вот летающий космодром «Мрия» так никогда и не показала себя в действии по назначению и использовалась для довольно неожиданных задач, вроде перевозки жирафов или яхты короля Испании.

Авиационный комплекс "ВМ-Т" "Атлант" с макетом топливного бака ракеты-носителя "Энергия" на международной выставке "Мосаэрошоу-92". Жуковский Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

А вот пара «Атлантов» с тех пор осталась не у дел. Один из экземпляров сейчас находится на аэродроме под Рязанью, второй - в основное время находится в городе Жуковском под Москвой и периодически ездит на Московский международный авиакосмический салон (МАКС) в качестве статической экспозиции.