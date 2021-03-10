«Летающая бочка» - самолет-гигант, перевозивший космические корабли (ФОТО)

Шёл 1973 год, когда Советы объявили о создании своего самого дорогостоящего и крупного проекта по освоению космоса - «Буран». Многоразовый корабль должен был стать чем-то вроде сегодняшнего «Crew Dragon» Илона Маска. Но амбициозный проект требовал создания не менее амбициозной инфраструктуры. В частности, возник вопрос: а как перетащить тяжелый «Буран» и ракетоноситель с заводов на космодром Байконур в казахскую степь?
"Буран"Публичный доступ
Дело в том, что на момент, когда «Буран» был создан и готов к летным испытаниям, транспортного грузового самолета все еще не было - «Мрия», самый большой самолет в мире, только проектировалась.
Сосредоточить все технологические процессы возле космодрома было невозможно - космическая промышленность была разбросана по всей стране, не имея единого центра. Перевозка по железной дороге тоже не выглядела технически возможной из-за размеров железнодорожных платформ и экстремальных габаритов груза.
3МС-2 на авиабазе ЭнгельсCandid at Russian Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
Поэтому в начале 1980-х появилась идея создать временный тяжелый транспортный самолет для транспортировки «Буранов». Делать его решили на базе транспортной версии первого советского стратегического бомбардировщика 3М-T, что уже более 30 лет обеспечивал ядерный паритет СССР и США.
ВМ-Т АтлантВиталий Кузьмин
Для этого его модифицировали, переименовав в «ВМ-Т Атлант», а негласно прозвали «летающей бочкой» - за свой фюзеляж, поверх которого крепился округлый грузовой контейнер.
Однако максимальный груз, который он мог брать себе на «спину» не превышал 50 тонн, что было меньше, чем весил укомплектованный «Буран». С последнего приходилось снимать часть оборудования, снижая его вес до 45 тонн.
Ракетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран". Байконур, Казахстан. 1988Александр Моклецов/Sputnik
В будущем на Байконур должны были перевозить грузы массой до 200 тонн, но даже 50 тонн на самолете, не спроектированном под эту задачу, у многих вызывал скепсис.
"Атлант"Владимир Яцина/TASS
Большой груз на «спине» «Атланта» сильно влиял на его аэродинамику, поэтому все испытательные полеты проходили в большом напряжении. Для каждого варианта груза определялось его наивыгоднейшее расположение на фюзеляже и рассчитывалась устойчивость самолета. Многие думали, что такая махина просто не поднимается в воздух.
Грузовой самолет Атлант ВМ-ТLegion Media
Тем не менее, «Атлант» хорошо себя показал и начал успешно перевозить грузы с 1981 года. Всего их было два, и за все время они совершили около 150 испытательных и коммерческих полетов.
Транспортировка «Бурана». Рисунок из «Soviet Military Power», 1985Всеобщее достояние
К слову, «Атлант», задуманный как временный вариант для перевозки «Буранов», стал его единственным «перевозчиком». Космическую программу «Энергия-Буран» свернули в 1993 году. Сам «Буран» слетал непосредственно в космос всего лишь единожды. А вот летающий космодром «Мрия» так никогда и не показала себя в действии по назначению и использовалась для довольно неожиданных задач, вроде перевозки жирафов или яхты короля Испании.
Авиационный комплекс "ВМ-Т" "Атлант" с макетом топливного бака ракеты-носителя "Энергия" на международной выставке "Мосаэрошоу-92". ЖуковскийВладимир Родионов/Sputnik
А вот пара «Атлантов» с тех пор осталась не у дел. Один из экземпляров сейчас находится на аэродроме под Рязанью, второй - в основное время находится в городе Жуковском под Москвой и периодически ездит на Московский международный авиакосмический салон (МАКС) в качестве статической экспозиции.