Как мы посадили ровер на Венеру 51 год назад

Полвека тому назад Советский Союз практически вслепую посадил зонд на планету, об условиях на которой на тот момент было практически ничего не известно.

К концу 1950-х советская космическая программа переживала небывалый подъем. Триумфальные миссии в тот период совершались буквально ежегодно: первый искусственный спутник, первые живые существа в космосе, первый облет Луны и снимки ее «темной» стороны. После таких успехов казалось, что нет ничего невозможного. Поэтому когда заговорили о первой в мире высадке на другую планету, советские ученые и инженеры радостно согласились.

Сегодня это звучит крайне утопично. В те годы о других планетах было неизвестно ровным счетом ничего, чтобы этого было достаточно для столь трудных миссий. Однако в августе 1959 года состоялось совещание, 10 декабря вышло постановление правительства о создании станций для полета к Венере (и заодно к Марсу), а уже в конце 1960-го эти пока еще даже не существующие станции должны были отправиться в космос!

Миссии вслепую

Первым делом решили лететь к Венере, как к ближайшей от Земли планеты. У Советов к тому времени была уже создана «семерка» Сергея Королева - ракета-носитель Р-7, на которой запускались искусственные спутники, а в последствии и космонавты. Для дальнего полета нужно было ее серьезно модифицировать и создать совершенно новую ступень с уникальными характеристиками, но ракета была полностью пригодна и для этого.

Схема полета космического аппарата "Венера-1" к планете Венера. Sputnik Sputnik

Действовать решили по отработанной схеме - как и в случае с облетом Луны (это случилось в 1959 году), планировалось сбросить космический аппарат прямо на поверхность планеты, на парашюте. Предсказуемо, что первая миссия с посадкой была обречена на провал.

Дело в том, что тогда советские ученые всерьез полагали, что на Венере есть атмосфера аналогичная Земной, а также вода и внеземная жизнь (справедливости ради, так думали не только они - отчеты NASA тех времен тоже содержали рисунки с динозаврами). Поэтому миссия «Венера-1» отправилась на умышленное столкновение с поверхностью Венеры, но - промахнулась. Из-за потери связи зонд не смог скорректировать курс и пролетел в 1961 году мимо планеты в 100 000 км - в космических масштабах это не так уж и далеко, никто в истории не был так близок к Венере.

Модель автоматической межпланетной станции "Венера-1". Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Затем началась целая череда многострадальных неуспешных миссий с «покорением» Венеры, и продолжалась она ровно десятилетие. Почти в каждое стартовое окно, открывающееся в результате сближения планет, к Венере уходили новые советские исследовательские станции. Но за неимением даже близких представлений о реальном положении дел на планете, зонды не имели ни малейшего шанса достичь поверхности.

Исследователи во время подготовки к испытанию в центрифуге межпланетной станции "Венера". Sputnik Sputnik

«Венеру-4», «Венеру-5» и «Венеру-6» разорвало в атмосфере давлением (о котором также не имели понятия, погрешность была слишком велика). Что хорошо: все они успевали передавать данные на Землю о составе атмосферы, ее температуре и давлении. Так, например, выяснилось, что она на 90% состоит из углекислого газа, а еще имеет «заоблачные» значения давления и температуры. Словом, ни о какой жизни речи не шло.

«Я был свидетелем того, как были разочарованы ученые, когда они не нашли жизни на Венере. Двое из них говорили даже, что теперь они поняли, что жизнь прошла напрасно, мол, только эта мечта заставляла их заниматься наукой… Кстати, один из них стал потом священнослужителем», - написано в книге «космического» журналиста Владимира Губарева.

Старт ракеты-носителя с автоматической межпланетной станцией "Венера-7". TASS TASS

С этого момента, космическая программа «Венера» меняет ориентацию - нужно выяснить, была ли там вообще когда-либо жизнь.

«То, что “Венера-7” села на поверхность - чудо»

Успех наконец пришел во время миссии «Венера-7», которая, на самом деле, была не седьмой, а семнадцатой - просто в Советском Союзе о провалах предпочитали не сообщать.

Спускаемый аппарат межпланетной станции "Венера-7",1970 Виталий Созинов/TASS Виталий Созинов/TASS

После долгих научных споров, учтя все новые вводные, инженеры решили перестраховаться и разработать новый спускаемый аппарат, способный выдержать 180 атмосфер и 540°C в течение 90 минут. Его корпус сделали не из алюминиево-магниевого сплава, как у предыдущих «Венер», а из титана, что увеличило прочность и массу. Весил такой ровер 500 кг.

Спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции "Венера-5" во время посадки на планету Венера. Репродукция. TASS TASS

Из-за этого пришлось отказаться от установки некоторых научных приборов. По сути, его возможности были невелики: измерение температуры и давления на поверхности, анализатор типа поверхности и прибор для измерения максимального ускорения на участке торможения; на вымпелах было изображение Владимира Ленина и флага СССР, вот и все.

«Венера-7» стартовала с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Для подстраховки через пять дней после этого была запущена идентичная станция, но до Венеры она не долетела - «дублер» не смог уйти с земной орбиты из-за взрыва двигателя. Зато «оригинал» через 120 суток достиг окрестностей Венеры, а 15 декабря осуществил первую мягкую посадку в истории на другую планету.

Борисов В., Каверин А., Щербаков А./TASS Борисов В., Каверин А., Щербаков А./TASS

На самом деле, выглядело это как чудо. Шансов, что что-то может пойти не так в течение всей миссии, было масса. В конце концов, «Венера-7» чуть не постигла участь своих предшественниц: уже добравшись до «цели» и войдя в атмосферу, парашют аппарата разорвался, и модуль снижался быстрее, чем должен был. Какое-то время считалось, что после такой посадки он, конечно же, вышел из строя, потому что при входе в атмосферу отказал телеметрический коммутатор, в результате чего единственным параметром, который передавался на Землю в течение всего спуска и нахождения аппарата на поверхности была температура окружающей среды. И только поздний анализ данных показал - еще 23 минуты после посадки зонд передавал данные непосредственно с поверхности планеты.

Забытая планета

После «Венеры-7» к планете отправляли аппараты нового поколения, благодаря которым СССР удалось застолбить первенство в ее изучении, в том числе, получить первое изображение с поверхности. Его сделала уже менее чем через пол года «Венера-8». Это были, в том числе, первые в истории снимки с поверхности другой планеты.

Цветное панорамное изображение поверхности Венеры, переданное с борта спускаемого аппарата станции "Венера-14". TASS TASS

А всего с Земли стартовало 27 советских космических аппаратов к Венере. Последним стала «Венера-16», после чего была начата новая космическая программа - «Вега». В 1984-1986 годах она успешно провела изучение венерианской атмосферы с помощью аэростата и передала самые точные данные о планете.

Но этого все равно очень мало. До сих пор не известно всех веществ, из которых состоит ее облачный слой, как и не понятен механизм их формирования. Собрать такие данные могла бы полноценная межпланетная станция в атмосфере Венеры - но это уже очень дорогое удовольствие. Поэтому долгие годы Венера оказалась фактически забыта исследователями.

Запуск космического аппарата "Вега-2" Альберт Пушкарев/TASS Альберт Пушкарев/TASS

Вновь об этом всерьез заговорили в октябре 2020 года - из-за фосфина. Это вещество, которое согласно последним исследованиям может свидетельствовать о жизни. Фосфин есть в венерианской атмосфере, в ее облачном слое, что подняло интерес к планете. Первая за долгие годы миссия запланирована «Роскосмосом» на 2029 год, но есть вероятность, что сделать это удасться еще раньше - в 2027.