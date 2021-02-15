Она должна была стать чудо-оружием Российской империи и обеспечить ей господство на Балтийском море в 18 веке.

В начале 20 века подводные лодки стали неотъемлемой частью вооруженных сил ведущих государств мира. У России, однако, была возможность создать подводный флот на двести лет раньше. Почему же этого не произошло?

«Потаенное судно»

Автором идеи построить судно, способное идти в воде «потаенно и подбити под военный корабль под самое дно», стал живший в начале 18 века Ефим Никонов. Простой плотник на судоверфи, он не имел никакого технического образования. Более того, он не умел ни писать, ни читать, но, как оказалось, имел большие способности к кораблестроению.

Не раз Никонов отправлял царю Петру I записанные через грамотных людей предложения о подводном судне, которое «на море в тихое время будет из снаряду забивать корабли, хотя бы десять или двадцать». За неудачу начинающий мастер был готов ответить головой.

Петр I. Николай Добровольский Николай Добровольский

В 1719 году монарх наконец-то обратил на проект свое внимание и пригласил Никонова для личной беседы. Несмотря на то, что эта идея была отнюдь не нова (голландский инженер Корнелиус Дреббель испытал первую в мире подводную лодку в Темзе еще в 1620 году), Петра она всецело поразила и захватила. Он назначил Ефима «мастером потаенных судов», предоставил ему мастерскую в Санкт-Петербурге и право выбирать помощников.

Небольшой прототип испытали через тринадцать месяцев на Неве. Судно ушло под воду с середины реки и всплыло у другого берега. Второе погружение прошло уже не так гладко — всплыть не удавалось. Царь лично поучаствовал в поднятии корабля на поверхность с помощью тросов и повелел, несмотря на неудачу, создать полноценную модель.

«Морель»

«Потаенное судно» Никонова было готово в 1724 году. При его закладке писарь ошибся в одной букве, записав вместо «Модель» — «Морель». Под этим именем оно и вошло в историю.

Общественное достояние Общественное достояние

Первая русская подводная лодка напоминала по форме большую деревянную бочку длиной в шесть метров и высотой в два метра. Она была скреплена железными обручами и обшита кожей.

В корпус были встроены десять оловянных пластин со сквозными отверстиями минимального диаметра. Через них в кожаные мешки поступала забортная вода, которая в качестве водяного балласта способствовала погружению судна. При всплытии воду откачивали за борт с помощью медного поршневого насоса. Передвигалась эта подводная лодка с экипажем в пять человек с помощью весел.

Основным оружием «Морели» должны были стать огнеметы — «огненные медные трубы». Кроме того, планировалось, что водолаз будет выбираться наружу и специальными инструментами станет повреждать корпус вражеского корабля. Для него Никонов разработал даже «водолазный костюм».

Конец проекта

Весной 1724 года «потаенное судно» проходило испытания на Неве в присутствии царя и офицеров флота. Оно успешно погрузилось на глубину 3-4 метра, но внезапно ударилось днищем о грунт.

Памятник испытаниям потаённого судна Никонова в Сестрорецке. Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Герметичность «Морели» нарушилась, и экипаж пришлось срочно спасать. Но даже несмотря на очередную неудачу, Петр I не разочаровывался ни в лодке, ни в мастере, и повелел, чтобы ему «никто конфуза в вину не ставил».

Однако последовавшая вскоре смерть императора положила конец амбициозному проекту. Оставшись без покровителя, Никонов стал получать куда меньше средств, материалов и людей.

Последние испытания «потаенного судна» удалось провести в 1727 году. После того, как и они завершились неудачно, Никонова разжаловали из мастеров в простые «адмиралтейские работники» и отослали из столицы в далекую Астрахань. В итоге, России пришлось ждать появления своего подводного флота еще несколько столетий.