Piterville: как московские блогеры привлекают миллионы, продвигая русскую культуру

Листаете вы ленту, а там вдруг русские крестьяне и бояре пляшут под Beyonce и отпускают шуточки про русское крепостное право. На таком нельзя не зависнуть.

Двое молодых парней c впечатляющими усами в узорчатых рубахах сидят за деревянным столом в традиционной русской избе. Перед ними огромный самовар с баранками, а в руках небольшие чашечки чая. Они просто пьют чай, а тем временем раздел «комментарии» разрывается от сообщений типа «Какая атмосфера!» или «Да что здесь происходит?».

Так выглядит стандартный прямой эфир Piterville - команды блогеров из России, которые снимают ролики для TikTok, Instagram и Twitter о дореволюционной России. Некоторые их видео в TikTok набирают больше миллиона просмотров, а с февраля 2021 года ими заинтересовалась иностранная аудитория, благодаря одному их видео, которое попало на развлекательный портал 9gag.

Впрочем, Peteville не просто создают развлекательный контент – они стараются популяризировать историю России и ее литературу даже среди самых отъявленных двоечников.

Первые клипы и съемки на морозе

Команда Piterville состоит из четырех человек - актеров московских театров Кирилла Щербина, Дмитрий Репина и Николай Карпова, а также их продюсера Анастасии Мартыненко. Блогеры, кроме Насти, вместе учились в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. По словам Николая, они уже в университетские годы «любили делать глупости».

«Мы выпустились из института, в разное время все переехали в Москву, и когда уже работали в театрах, все в разных, где-то мы были более довольные, где-то менее тем, что доводится играть, что за творчество наполняет наш день, мы решили, что хочется делать еще что-то для себя», — вспоминает Николай Карпов.

Одним из толчков к созданию Piterville стал клип-поздравление для их общего друга по прозвищу Граф - актеры решили обыграть его ник и снять видео на рэп, написанный на дореформенной версии русского языка. Этот клип появился в 2016 году, а до 2020 года команда сняла еще несколько роликов в похожей стилистике. Осенью 2020 их общая подруга продюсер Анастасия, которая в тот момент сильно интересовалась TikTok, предложила актерам начать снимать короткие ролики для соцсети каждый день.

В первых роликах были шутки про Пушкина, Гоголя и танцы в русских национальных костюмах под трендовые звуки из TikTok - по словам актеров, костюмы нужной эпохи и накладные усы у них уже были, оставалось только снять контент.

«Мы брали костюмы, которые нам нравятся, и на их основе что-то придумывали. То есть мы нашли рубаху, она нам понравилась, и под нее начали уже придумывать персонажа, думать, в какой локации она бы смотрелась красиво. Видишь что-то красивое в русском стиле, и тебя сразу начинает будоражить и бомбить воображение», — объяснят принцип придумывания роликов Кирилл Щербин.

Первые видео актеры снимали дома и в студиях, затем они поняли, что в кадре не хватает русской природы и исторических зданий. Раз в три недели участники Piterville стали устраивать небольшие командировки по разным городам России.

«Мы выбираем крутые уездные города, которые очень насыщены настоящей русской атмосферой, и те, где нет много людей. Сначала мы ездили в Суздаль, потом в Осташков и Санкт-Петербург. Мы приезжаем, снимаем много материала, а затем выкладываем, и в это время уже планируем следующие поездки», — рассказывает Николай Карпов.

Большинство выездных съемок проходили поздней осенью и зимой, поэтому большую часть роликов актеры снимались в рубахах, офицерской одежде или легких пальто.

«Очень часто ребята стоят на холоде в одной рубашке, а я напротив них в шапке, шарфе и теплом пуховике. Холод собачий - наша любимая локация», — делится подробностями о съемках продюсер Анастасия Мартыненко.

Личный фандом и школьные уроки истории по TikTok

Самыми популярными роликами группировки становятся видео с танцами в исторических костюмах под современную музыку.

«По моему наблюдению, искра высекается на стыке историчности и современного восприятия. Взять тот же танец под песню о Распутине - по сути это современное ретро, плюс у нас был Питер, идеальная локация, так все и сложилось», — рассказывает Дмитрий Репин об одном из самых популярных роликов Piterville.

Также в роликах и комментариях к видео актеры используют дореволюционный язык - используют в конце слов букву «ъ» и заменяют современные слова на их устаревшие аналоги - вместо «лайк» говорят «любо», вместо «забыл» - «запамятовалъ» и так далее.

Целую серию видео Piterville cняли по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и Наказание». По словам участников группы, после роликов молодая часть аудитории стала больше интересоваться писателем, хотя бы чтобы понимать суть мемов о Родионе Раскольникове, главном герое романа.

«Для меня лично была бешеная похвала, когда мы уже наснимали видео, и кто-то из детей в TikTok написал “Сегодня наш учитель по истории построил урок на ваших исторических тиктоках. Я просто верещал от счастья», — вспоминает Дмитрий Репин.

Помимо роликов актеры участвуют в прямых эфирах в соцсетях и проводят их не только из изб или исторических квартир: два прямых эфира актеры вели из музеев Иосифа Бродского и Федора Достоевского в Санкт-Петербурге.

«Несколько раз мы читали стихи, гадали на рандомной книге в ночь перед Рождеством, также периодически зачитываем творчество наших поклонников, и нас приглашали на эфиры в музеи. Мы по сути давали людям из других городов побывать там, где они никогда не были. Поэтому эфиры - это любовь», — делится мнением об эфирах Карпов.

Пока Piterville работает в убыток, и лишь иногда берет донаты и рекламу, например, ресторанов в историческом стиле, мыла или настоек. По словам их продюсера Анастасии, в феврале 2021 года благодаря рекламе группировка наконец сможет выйти в ноль.

Несмотря на это, у поклонников Piterville появился свой собственный чат в Telegram, где люди обмениваются своим творчеством, а также обсуждают русскую историю, литературу и музыку.

«Нужно понимать, что вокруг нас уже сплачиваются люди, у которых уже есть определенная тяга к истории и литературе. Но действительно мы наблюдаем изменения в сторону самообразования. Мы стараемся донести, что и читать прикольно, узнавать что-то новое - это прикольно, а не знать чего-то - это не стыдно, а абсолютно нормально», — подводит итог Николай Карпов.