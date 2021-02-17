Как Россия зарабатывает на холоде

Оказывается, от холодного климата можно получить неплохой доход. В России там строят центры обработки данных, испытывают боевую технику и майнят биткоины.

Считается, что поддержание всякой экономической деятельности в холоде обходится значительно дороже, чем в нормальном климате, поэтому нецелесообразно. Однако обычно холодные зоны, в частности, российские богаты полезными ископаемыми, что заставляет человека осваивать негостеприимные территории и жить там. «Этим обусловлен столь сильный интерес последних лет, например, к изучению Арктики»», - говорит аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Но оказывается, холодные климатические зоны могут быть экономически привлекательны не только только ресурсами.

1. Испытания техники и исследования

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По словам Делицына, еще около пятидесяти лет назад холодные территории стали широко использовать для испытания новых технологий. Например, выдающийся изобретатель Иннокентий Чичинин еще в 1960-е годы предложил использовать авиабомбы для возбуждения сейсмических колебаний. Одним выстрелом на холодных территориях убивали двух зайцев – изучали глубинное строение Земли и испытывали новую боевую технику.

2. Хранение данных

Еще в сентябре 2019 года Петрозаводский госуниверситет и GS Nanotech решили построить на севере Карелии распределенную сеть дата-центров. За счет способствующего охлаждению климата на эксплуатации ЦОД предполагается сэкономить 40%. Проект будет завершен до 2025 года. Авторы проекта полагают, что сеть займет порядка 20% российского и около 2% мирового рынка облачных сервисов.

GS Nanotech — это центр разработки и производства микро- и наноэлектроники, способный выпускать до 10 млн микрочипов в год. Сеть дата-центров будет расположена в северных районах Республики Карелия. Завод и центральный узел ЦОД планируют разместить в кампусе ПетрГУ, неподалеку от наноцентра и центра гражданской микроэлектроники.

Зарубежные технологические корпорации типа Google и Facebook также размещают свои дата-центры на севере, в частности, в Скандинавии. «Что касается использования холодных территорий для строительства ЦОД-ов, то, помимо охлаждения, им нужна ещё и дешёвая энергия. Поэтому ЦОД-ы строят там, где есть промышленные источники энергии, например, гидроэлектростанции. Их нельзя построить в тайге или на болотах», - говорит Леонид Делицын.

3. Майнинг биткоина

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В конце 2020 года на территории Арктики около остановленного никелевого завода в Норильске создали криптоферму. Климат в Норильске, где температура зимой опускается ниже -40 градусов, способствует майнингу, основные расходы при котором приходятся на охлаждение и электричество. Место идеально подходит для майнинга криптовалют: здесь холодно, и в этом районе есть электроснабжение, не связанное ни с одной из электросетей России.

Проект запустил оператор промышленного майнинга BitCluster — международный инфраструктурный проект с головным офисом в Швейцарии. К настоящему моменту мощность криптофермы составляет 11,2 МВт, в течение 2021 года ее планируется увеличить до 31МВт. Эта мощность позволит добывать до шести биткоинов в день.

Эти мощности BitCluster Nord полностью задействованы клиентами со всего мира, включая Швейцарию, США и Японию, рассказал Bloomberg сооснователь BitCluster Виталий Борщенко.

4. Строительство альтернативных источников энергии

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Северные территории подходят также для строительства солнечных электростанций. Так, в 2020 г. в деревне Шугур Кондинского района Югры запустили солнечную электростанцию. Небольшие солнечные электростанции в ХМАО позволяют локально снабжать энергией самые отдаленные деревни региона, куда сложно поставлять ресурсы от больших станций.

Прежде чем приступить к реализации проекта, исследовали световой день, изучили движение и высоту восхода солнца, углы солнечного склонения. Провели сложные инженерные расчеты и определили мощность батарей, рассчитали объем выработки электроэнергии за сутки, месяц и год. Для того, чтобы получить как можно больше солнечного света зимой, панели смонтировали под оптимальным углом наклона. Оборудование подобрали с учетом климатических особенностей местности.

Планируется, что выработка электроэнергии достигнет 35 тыс. кВт/час в год, что позволит заместить более 2% от общей выработки электроэнергии от дизель-генераторных установок и сэкономить 9 тонн топлива. Согласно инвестиционному проекту, период окупаемости станции составит семь лет.