Как Россия зарабатывает на холоде

Считается, что поддержание всякой экономической деятельности в холоде обходится значительно дороже, чем в нормальном климате, поэтому нецелесообразно. Однако обычно холодные зоны, в частности, российские богаты полезными ископаемыми, что заставляет человека осваивать негостеприимные территории и жить там. «Этим обусловлен столь сильный интерес последних лет, например, к изучению Арктики»», - говорит аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
Но оказывается, холодные климатические зоны могут быть экономически привлекательны не только только ресурсами.
По словам Делицына, еще около пятидесяти лет назад холодные территории стали широко использовать для испытания новых технологий. Например, выдающийся изобретатель Иннокентий Чичинин еще в 1960-е годы предложил использовать авиабомбы для возбуждения сейсмических колебаний. Одним выстрелом на холодных территориях убивали двух зайцев – изучали глубинное строение Земли и испытывали новую боевую технику.
Еще в сентябре 2019 года Петрозаводский госуниверситет и GS Nanotech решили построить на севере Карелии распределенную сеть дата-центров. За счет способствующего охлаждению климата на эксплуатации ЦОД предполагается сэкономить 40%. Проект будет завершен до 2025 года. Авторы проекта полагают, что сеть займет порядка 20% российского и около 2% мирового рынка облачных сервисов.
GS Nanotech — это центр разработки и производства микро- и наноэлектроники, способный выпускать до 10 млн микрочипов в год. Сеть дата-центров будет расположена в северных районах Республики Карелия. Завод и центральный узел ЦОД планируют разместить в кампусе ПетрГУ, неподалеку от наноцентра и центра гражданской микроэлектроники.
Зарубежные технологические корпорации типа Google и Facebook также размещают свои дата-центры на севере, в частности, в Скандинавии. «Что касается использования холодных территорий для строительства ЦОД-ов, то, помимо охлаждения, им нужна ещё и дешёвая энергия. Поэтому ЦОД-ы строят там, где есть промышленные источники энергии, например, гидроэлектростанции. Их нельзя построить в тайге или на болотах», - говорит Леонид Делицын.
В конце 2020 года на территории Арктики около остановленного никелевого завода в Норильске создали криптоферму. Климат в Норильске, где температура зимой опускается ниже -40 градусов, способствует майнингу, основные расходы при котором приходятся на охлаждение и электричество. Место идеально подходит для майнинга криптовалют: здесь холодно, и в этом районе есть электроснабжение, не связанное ни с одной из электросетей России.
Проект запустил оператор промышленного майнинга BitCluster — международный инфраструктурный проект с головным офисом в Швейцарии. К настоящему моменту мощность криптофермы составляет 11,2 МВт, в течение 2021 года ее планируется увеличить до 31МВт. Эта мощность позволит добывать до шести биткоинов в день.
Эти мощности BitCluster Nord полностью задействованы клиентами со всего мира, включая Швейцарию, США и Японию, рассказал Bloomberg сооснователь BitCluster Виталий Борщенко.
Северные территории подходят также для строительства солнечных электростанций. Так, в 2020 г. в деревне Шугур Кондинского района Югры запустили солнечную электростанцию. Небольшие солнечные электростанции в ХМАО позволяют локально снабжать энергией самые отдаленные деревни региона, куда сложно поставлять ресурсы от больших станций.
Прежде чем приступить к реализации проекта, исследовали световой день, изучили движение и высоту восхода солнца, углы солнечного склонения. Провели сложные инженерные расчеты и определили мощность батарей, рассчитали объем выработки электроэнергии за сутки, месяц и год. Для того, чтобы получить как можно больше солнечного света зимой, панели смонтировали под оптимальным углом наклона. Оборудование подобрали с учетом климатических особенностей местности.
Планируется, что выработка электроэнергии достигнет 35 тыс. кВт/час в год, что позволит заместить более 2% от общей выработки электроэнергии от дизель-генераторных установок и сэкономить 9 тонн топлива. Согласно инвестиционному проекту, период окупаемости станции составит семь лет.