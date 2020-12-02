Можно ли было иметь доллары во времена Советского Союза?

Американский доллар был воплощением капитализма, считала советская власть. Поэтому заполучить его было также трудно, как какой-нибудь автомат «Калашникова».

Советские люди хорошо знали значок доллара – его часто можно было встретить в карикатурах советских журналов, направленных против Запада – «капиталистического врага». Знали ли они при этом, как именно выглядит долларовая купюра? Большинство – долгое время нет. Просто потому что многие до развала СССР никогда не держали доллары в руках (бывали случаи мошенничества, когда валютчики продавали на «черном» рынке красные доллары – и говорили, что за границей их обменивают по более высокому курсу).

Приобретать любую иностранную валюту можно было только на строгих условиях. За нарушение правил следовало суровое наказание – вплоть до расстрела.

Общие правила

Во-первых, у государства была монополия на проведение всех валютных операций. Не существовало никаких обменников в подземных переходах или на главных туристических маршрутах.

Во-вторых, рядовой советский обыватель имел дело исключительно с рублем. И только в том случае, если власти позволяли ему кратковременный выезд за пределы страны, он мог обменять рубли на валюту. Обмен происходил только в отделении Внешторгбанка (банк для внешней торговли СССР) и только до 12 часов дня. Пускали в отделение небольшими группами, а на входе два милиционера проверяли разрешение на заграничную поездку.

Государственный банк СССР. Яков Берлинер/Sputnik Яков Берлинер/Sputnik

По возвращении в страну (предварительно задекларировав валюту на таможне) нужно было в течение нескольких дней сдать ее государству. В обмен выдавались специальные сертификаты, которые можно было потратить в сети магазинах «Березка». В отличие от обычных магазинов с пустующими полками и тотальным дефицитом, в «Березке» всегда было изобилие. Но подобных счастливчиков, кто мог пойти в «Березку», оказывалось совсем немного: как правило, это были дипломаты, моряки, члены партийной «верхушки», спортсмены или артисты.

Покупательницы магазина "Березка" в Ленинграде. Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Но такая процедура касалась только обмененных денег внутри Советского Союза. Если валюта зарабатывалась непосредственно за границей, существовала другая схема: сначала нужно было сдать деньги государству, которое брало процент, а оставшуюся часть клало на банковский счет на ваше имя. Обналичить его можно было только в следующих заграничных поездках.

Чтобы перевести деньги за границу и обналичить их в иностранном банке, тоже нужно было специальное разрешение от государства.

Торговый зал магазина "Березка" Ю.Левянт/Sputnik Ю.Левянт/Sputnik

Все эти правила не касались иностранцев, которые спокойно могли тратить доллары в советской «Березке» или обменивать их на рубли по официальному курсу. Как устанавливался курс, спросите вы, если не было никакой возможности оправдать его спросом/предложением? Что ж, советская система предусмотрела и этот момент.

Ленинград. Сувенирный магазин "Березка" при гостинице "Советская" (ныне "Азимут Отель Санкт-Петербург"). Владимир Целик/Sputnik Владимир Целик/Sputnik

Пропагандистский трюк

Получить в обмен на рубли, даже при наличии разрешения, можно было ограниченную сумму. Официально обмену подлежали не более 30 рублей. «Советские граждане, кстати, пёрли с собой чемодан консервов, чтобы не тратить драгоценную валюту на еду, а купить что-то из шмоток», – вспоминают сегодня в сети.

Официальный обмен производился по неоправданно низкому курсу – 67 копеек за доллар. Парадокс заключался еще и в том, что ежемесячно «Известия», официальная газета руководящих органов советской власти, публиковала курс рубля к иностранным валютам, с незначительными колебаниями из месяца в месяц. То есть каждый советский гражданин мог прочитать, что, например, в сентябре 1978-го за 100 долларов США давали всего 67,10 рублей, за 100 французских франков – 15,42 рубля, а за сотню марок ФРГ – 33,76 рублей.

Иностранные граждане во время обмена валюты в бюро гостиницы "Интурист" А.Бабушкин/TASS А.Бабушкин/TASS

Глядя на такой курс, вывод напрашивался однозначный: советский рубль – сильнейшая в мире денежная единица. Подобные сводки курса валют имели лишь одну, пропагандистскую цель. На самом же деле, все это было очень далеко от реальной рыночной цены.

Тюрьма и расстрел

Советских людей «отрезали» от иностранной валюты в 1927 году, когда большевики запретили частный валютный рынок. До этого моменты продавать, хранить и делать переводы валюты любой страны можно было беспрепятственно. И ровно через десять лет в уголовном законодательстве появилась 25-я статья, в которой валютные операции приравниваются к государственным преступлениям.

Запрет на доллар Иосиф Сталин объяснял следующим образом: «Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соцстране надо забыть».

Ценности, изъятые у спекулянтов, во время показа журналистам на пресс-конференции в Главном управлении внутренних дел Мосгорисполкома. Александр Шогин/TASS Александр Шогин/TASS

За незаконный сбыт валюты сажали в тюрьму максимум на восемь лет. И уже в 1961 году при Никите Хрущеве в в уголовном кодексе появилась статья 88: она предполагала наказание от лишения свободы на три года до смертной казни (расстрела), если речь шла об особо крупных размерах.

Столь ожесточенное преследование валютчиков (тех, кто торговал валютой) объяснялось действительно процветающим на фоне официальных запретов «черным» валютным рынком. Именно на нем устанавливался реальный курс советского рубля к американскому доллару, и соответствовал он не 67 копейкам, а 8-10 рублями за доллар.

Ян Рокотов — советский фарцовщик и валютчик. Его приговорили к расстрелу. Архивное фото Архивное фото

Валютчики, в свою очередь, скупали доллары у иностранных туристов, подстерегая тех у гостиниц. Иностранцы, услышав предложение произвести обмен, охотно соглашались – валютчики платили за доллар в пять-шесть раз больше, чем в советском банке по официальному курсу.

Сталинский запрет и «расстрельная статья» за нелегальное владение валютой продержались до 1994 года. Хотя закрывать на это глаза, как вспоминают теперь, стали уже чуть раньше: «Я заказал в разливухе (это было году в 90-м) две по сто водки и два бутерброда с ветчиной и молча положил свой первый доллар (мне его подарили). Мне также молча еще какую-то сдачу в рублях выдали».