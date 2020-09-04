Россия и Китай отказываются от доллара. Зачем?

Российские власти последовательно отказываются от американского доллара как средства расчета в торговле. Рассказываем, зачем Россия пытается отказаться от доллара и можно ли это сделать.

Когда Россия начала отказываться от доллара?

Доля торговых операций с применением доллара в первом квартале 2020 года между Россией и Китаем сократилась до 46%, хотя еще пять лет назад достигала 90%. Однако процессом дедолларизации экономики российское правительство занимается с 2014 г., когда против страны были введены санкции в ответ на присоединение Крыма.

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В качестве одной из санкционных мер политики в США неоднократно называли запрет на использование американской валюты в расчетах. С учетом того, что доллар занимает лидирующее место в мировой торговле как средство платежа, и даже платежи в национальных валютах часто конвертируются по долларовому курсу, это означало бы блокировку всей российской торговли. Поэтому процессом дедолларизации занимаются и другие страны, проводящие самостоятельную внешнюю политику, включая Китай, Турцию, Иран, Индию, Бразилию.

«Тем не менее, преобладание американского доллара в большинстве торговых расчетов по миру между странами очевидно, и таким образом, процесс дедолларизации займет продолжительный период времени», - рассказывает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Есть ли у отказа от доллара экономические причины?

Россия очень мало торгует с США и в основном продает свои товары в Евросоюз и Китай.

«В определенной мере дедолларизация российской экономики – это неизбежный процесс с учетом относительно умеренного по сравнению с Европой и Китаем товарооборота России и США, а также текущих геополитических рисков», - рассказывает Александр Абрамов, заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

Сергей Мамонтов/Sputnik Сергей Мамонтов/Sputnik

Однако волатильность (то есть нестабильность) курса рубля означает его слабость по сравнению с евро и юанем, что ведет к низкой доле рублевых расчетов в торговых взаимоотношениях России с ее ключевыми экономическими партнерами. Например, доля рубля в расчетах с Китаем уже несколько лет составляет лишь около 7%.

Можно ли заплатить за российскую нефть рублями?

Расчеты полностью в рублях на сегодняшний день невозможны, так как волатильность рубля слишком высока, а использование производных инструментов требует дополнительных законодательных изменений. Поэтому в рублях невозможно заключить долгосрочный контракт. Например, договор на поставку российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заключен на тридцать лет.

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В рамках международного разделения труда все расчеты так или иначе должны быть привязаны к какому-то эквиваленту. Если это не доллар, то возникает вопрос, что это может быть. На международном рынке чаще всего таким эквивалентом выступает евро, поэтому именно на европейскую валюту перевела свои контракты крупнейшая в России нефтяная компания, принадлежащая государству «Роснефть».

Насколько реально отказаться от доллара?

Хотя потеснить доллар с пьедестала в международных расчетах в ближайшее время вряд ли удастся, появляется все больше примеров перехода с долларов на национальные валюты в межстрановых расчетах.

Россия и Китай в прошлом году заключили межправительственное соглашение о платежах в национальных валютах. Постепенно доля доллара в товарообороте между двумя странами снижается и составила 46% в 1 кв. 2020 г. против более 90% в 2015 году.

«В структуре резервов мировых центральных банков доля американского доллара составляет более 60%. Пока позиции доллара в мировой торговле остаются доминирующими», - рассказывает начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков.

Более 60% российского экспорта и треть импорта обеспечивается расчетами в долларах. Контракты на нефть и газ заключаются в основном в долларах. Пятая часть депозитов населения номинированы в долларах, хотя с начала года эта доля снижается.

Алексей Витвицкий/Sputnik Алексей Витвицкий/Sputnik

Однако Центробанк последовательно сокращает долю американского доллара в резервах. В апреле 2018 г., после объявления США новых жестких антироссийских санкций, начался ускоренный вывод резервов России из гособлигаций США. Тогда вложения России сократились вдвое, с $96,1 млрд до $48,7 млрд, в мае — еще втрое, до $14,9 млрд. Для сравнения, на пике в феврале 2013 года (до крымских событий) российские вложения в американские бумаги достигали $164,3 млрд.

Почему Россия даже в торговле с Европой предпочитает доллар, а не евро?

Использование доллара в расчетах со странами Европы — отголосок эпохи, когда евро попросту не существовало. Валюты многих стран нынешнего ЕС (за исключением Германии) не обладали высокой надежностью и ликвидностью. В таких условиях использование доллара было вполне логичным.

Однако с того момента ситуация изменилась. Правительство России еще в октябре 2018 г. заявляло, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости российской экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Россия и Евросоюз намерены отказаться от расчетов в долларах из-за торговых разногласий с США, прямо заявляли в Минфине. Для перехода на расчеты в национальных валютах в ближайшее время будет сформирована рабочая группа.

Более того, обсуждение американских санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию в последнее время только способствует таким инициативам. Впервые в новейшей истории санкции могут быть введены против западноевропейской страны – собственно, Германии.

Как защититься от постоянного изменения курса рубля?

Росту стабильности и прогнозируемости рубля во многом способствовал переход к свободному курсу в 2014 году. На тот момент это привело к девальвации российской валюты практически в два раза, но после этого рубль стал свободно торговаться без вмешательства Центробанка.

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Однако в полной мере ограничить риски внезапных девальваций рубля можно лишь за счет структурных изменений в российской экономике. Большие перспективы имеют расчеты в рублях с Китаем и странами Евразийского экономического союза.

С Европой таких возможностей меньше, поскольку ценообразование многих экспортируемых туда товаров России пока остается привязанным к доллару.

Наиболее сильно за последний год — более чем вдвое — приросла доля расчетов в рублях в торговле с Индией, а именно — до 77,8%, в то время как еще год назад составляла всего 35,8%.

В российском правительстве настаивают, что страны БРИКС именно за счет роста объема взаиморасчетов в нацвалютах могут снизить зависимость от политики США, и Индия — это только первый пример.