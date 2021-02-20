Какую Россию снимают молодые фотографы

Мария Кожанова/PENNLAB Gallery
Что попадает в объектив творческих личностей нового поколения? Мы выбрали самые интересные кадры разных фотографов.
В советской фотографии было много мастеров с авторским взглядом, но через многие снимки сквозила линия партии и нужды пропаганды - постановочно счастливые лица, большие стройки, колхозники и рабочие..
Новое поколение русских фотографов в свои работы привносят гораздо больше личного, обращаются во внутренний мир, осмысляют природу и жизнь, размышляют об экологии. Взглянем на самые яркие фото 16 молодых фотографов.
1. Игорь Елуков. «Прожиг» из серии «Книга Чудес», 2018-2019
Игорь Елуков/PENNLAB Gallery
2. Дарья Назарова. «Все Звёзды» из серии «Алоэ», 2020
Дарья Назарова/PENNLAB Gallery
3. Илья Батраков. Из серии «Гора», 2010-2017
Илья Батраков/PENNLAB Gallery
4. Федор Конюхов. Из серии «Post-Moscow», 2019
Федор Конюхов/PENNLAB Gallery
5. Ольга Воробьева. «Girl who used to be», 2016–2018
Ольга Воробьева/PENNLAB Gallery
6. Никита Пирогов. «Леша в алом, золотом и небесно-голубом» из серии «Я и ты», 2015
Никита Пирогов/PENNLAB Gallery
7. Александр Никольский. Из серии «Рефракция», 2015
Александр Никольский/PENNLAB Gallery
8. Аня Мирошниченко. Из серии «Комната», 2019-2020
Аня Мирошниченко/PENNLAB Gallery
9. Даша Трофимова. Из серии «Лимб», 2020
Даша Трофимова/PENNLAB Gallery
10. Мария Кожанова. «Отдалённый гром»
Мария Кожанова/PENNLAB Gallery
11. Ольга Матвеева. «Автопортрет #1», 2020
Ольга Матвеева/PENNLAB Gallery
12. Александр Веревкин. «Вглядываясь в постсоветское», 2019
Александр Веревкин/PENNLAB Gallery
13. Макс Романенко. «Volta», 2018
Макс Романенко/PENNLAB Gallery
14. Марина Истомина. «Удушье», 2019-2020
Марина Истомина/PENNLAB Gallery
15. Анастасия Безрукова. «Санаторий», 2019
Анастасия Безрукова/PENNLAB Gallery
16. Ира Рокка. «#Me», 2017
Ира Рокка/PENNLAB Gallery
Выставка «Гербарий» пройдет в новой PENNLAB Gallery с 24 февраля 2021 года.