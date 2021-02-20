Какую Россию снимают молодые фотографы

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Russia Beyond

Мария Кожанова/PENNLAB Gallery
Что попадает в объектив творческих личностей нового поколения? Мы выбрали самые интересные кадры разных фотографов.

В советской фотографии было много мастеров с авторским взглядом, но через многие снимки сквозила линия партии и нужды пропаганды - постановочно счастливые лица, большие стройки, колхозники и рабочие.. 

Новое поколение русских фотографов в свои работы привносят гораздо больше личного, обращаются во внутренний мир, осмысляют природу и жизнь, размышляют об экологии. Взглянем на самые яркие фото 16 молодых фотографов.

1. Игорь Елуков. «Прожиг» из серии «Книга Чудес», 2018-2019

Игорь Елуков/PENNLAB Gallery

2. Дарья Назарова. «Все Звёзды» из серии «Алоэ», 2020

Дарья Назарова/PENNLAB Gallery

3. Илья Батраков. Из серии «Гора», 2010-2017

Илья Батраков/PENNLAB Gallery

4. Федор Конюхов. Из серии «​Post-Moscow»​, 2019

Федор Конюхов/PENNLAB Gallery

5. Ольга Воробьева. «Girl who used to be», 2016–2018

Ольга Воробьева/PENNLAB Gallery

6. Никита Пирогов. «Леша в алом, золотом и небесно-голубом» из серии «Я и ты», 2015

Никита Пирогов/PENNLAB Gallery

7. Александр Никольский. Из серии «Рефракция​», 2015

Александр Никольский/PENNLAB Gallery

8. Аня Мирошниченко. Из серии «Комната​», 2019-2020

Аня Мирошниченко/PENNLAB Gallery

9. Даша Трофимова. Из серии «Лимб», 2020

Даша Трофимова/PENNLAB Gallery

10. Мария Кожанова. «Отдалённый гром»

Мария Кожанова/PENNLAB Gallery

11. Ольга Матвеева. «Автопортрет #1», 2020

Ольга Матвеева/PENNLAB Gallery

12. Александр Веревкин. «Вглядываясь в постсоветское», 2019

Александр Веревкин/PENNLAB Gallery

13. Макс Романенко. «Volta», 2018

Макс Романенко/PENNLAB Gallery

14. Марина Истомина. «Удушье», 2019-2020

Марина Истомина/PENNLAB Gallery

15. Анастасия Безрукова. «Санаторий», 2019

Анастасия Безрукова/PENNLAB Gallery

16. Ира Рокка. «#Me», 2017

Ира Рокка/PENNLAB Gallery

Выставка «Гербарий» пройдет в новой PENNLAB Gallery с 24 февраля 2021 года. 

Искусство
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