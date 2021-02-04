10 слов, которыми можно определить Россию

Почему нам так важно окружить себя большим и пустым пространством, но живем мы все равно в тесных квартирах? Что такое русская грусть и почему для этого существует особое слово?

1. Простор

Ирина Баранова Ирина Баранова

17 миллионов квадратных километров, самая большая по территории страна мира как нельзя лучше описывается русским словом простор. Простор обозначает свободное, ничем не стесненное пространство. За сотни лет территориальной экспансии у русских сложилось особые отношения с землей: они привыкли к огромным расстояниям, как к неотъемлемой части пейзажа, к косвенному доказательству собственной мощи и силы (ведь все это надо было сначала получить!). Поговорка «Русская душа простор любит »и тысячи песен и стихотворений про бескрайние дали русской земли тому доказательство. Концепт простора вшит глубоко в национальный характер.

Есть и еще один смысл у слова простор - отсутствие каких-либо ограничений и стеснений в чем-либо. Тут речь идет не только о территориальной свободе, а о свободе как таковой. Видели эти сумасшедшие кадры с видеорегистраторов, так называемая «типичная русская езда»? В некотором смысле, и это тоже простор. Не любовь к правилам и ограничениям, даже если они оправданы, стоят в русском самосознании где-то рядом с нелюбовью изображать из себя всему довольных людей только потому что того требует этикет.

2. Панелька

Ирина Баранова Ирина Баранова

Но несмотря на простор, мы все равно живем в панельках - панельных домах из железобетонных плит, что отличаются скромным метражом, низкими потолками, однотипностью и очень плохой звукоизоляцией.

Штамповать панельки по всему Советскому Союзу начали во второй половине 20 века, чтобы оперативно решить жилищный вопрос: аскетичное, максимально простое и, главное, дешевое жилье позволило одним махом обеспечить крышей над головой миллионы людей. В итоге в одинаковое малогабаритное жилье заселили половину страны и панелька стала чем-то вроде скрепы, объединяющей всех русских - где бы ты ни оказался, на Урале, в Москве или в Хабаровске, панельки там будут все такие же. Со временем угрюмые панельные дома в России стали синонимичными постсоветской депрессии, и, в то же время, частью культурного кода русских. Не зря без панелек не обойдется ни одна хорошая компьютерная симуляция с локацией «Россия».

3. Тоска

Ирина Баранова Ирина Баранова

Непереводимое слово тоска можно было бы описать «эмоциональной болью», особым сортом меланхолии или «русской грустью», но ничего из этого в полной мере не передает сути. Владимир Набоков как-то написал про тоску: «Ни одно английское существительное не передает всех оттенков этого слова. На самом глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объяснимой причины. <...> В конкретных случаях оно означает стремление к кому-то или чему-то, ностальгию, любовные страдания. На низшем уровне - уныние, скуку».

Этимологически, тоска происходит от протославянского корня * tъska. На древневосточнославянском языке он означал «теснота, горе, печаль, беспокойство». В чешском языке, например, есть родственное слово «teskný», происходящее от того же протославянского корня, и означает оно «боязливый, робкий» (что уже не имеет ничего общего с русской тоской).

Так что, рефлексируя над значением этого слова, русские приходят к заключению, что тоска это часть русской идентичности. Это уникальное чувство, связанное одновременно со сложным историческим бэкграундом нации, многочисленными потерями и тяжелыми климатическими условиями. В народе считается, что у тоски зеленый цвет, а выражение «зеленая тоска» означает максимальную степень этого чувства.

4. Благодать

Ирина Баранова Ирина Баранова

Слово состоит из двух корней - «благо» и «дать», и является одним из ключевых понятий христианского богословия. «Благой дар» или благодать означает не что иное как дар от Бога, божья милость, без всяких заслуг со стороны человека. Но сегодня помнят об этом немногие, потому что чаще слово используется в другом значении.

Благодать - это особый русский антипод «тоски». Это состояние удовлетворенности, абсолютного душевного покоя либо состояние природы и его окружения, вызывающее у человека это чувство. Наиболее близка благодать к блаженству, но с особым русским оттенком. Например, испытать благодать можно, глядя на русский простор, или отдыхая после бани, но вряд ли получится после тяжелого рабочего дня или удачного шопинга. Это спиритический опыт, помноженный на глубинную связь с землей и русской культурой.

5. Бабушка

Ирина Баранова Ирина Баранова

Бабушкой в России называют не только бабушек - буквально слово означает именно это - но и всех пожилых женщин.

Но понятие бабушка куда более широкое, чем это. Оно подразумевает определенный поведенческий паттерн. Благодаря ему русские бабушки давно превратились в мем и получили мировую известность. Например, они далеки от тех очаровательных милых пожилых леди, что возникают в голове при упоминании этого слова. В России бабушка это, скорее, непредсказуемый ураган в юбке, который лучше не злить, с которым противопоказано спорить и который способен превратить 40-летнего мужчину с бородой в извиняющегося пристыженного мальчишку почти по щелчку пальцев. Как у них это получается, никто не знает, но в России бабушек уважают, любят и восхищаются ими, в том числе, за это.

6. Блин

Ирина Баранова Ирина Баранова

Это одно из древнейших блюд русской кухни из жидкого теста. Готовили блины в печи еще в 9 веке в языческие времена и изначально они являлся обрядовой едой на поминках. Затем, под видом той же обрядовой еды «для усопших», блин перекочевал в Масленичную неделю (языческое празднование окончания зимы), а после и вовсе перестал ассоциироваться с загробным миром и стал символом солнца - за свою круглую форму.

Пышный русский блин набрал такую популярность, что его полюбили есть и в другие дни в году. Он ушел в массовую культуру и, спустя века, стал… самым популярным русским эвфемизмом ругательства. Если вы слышите, как кто-то раздраженно или раздосадованно восклицает «Блин!», то это он не о еде. Блин как междометие, по мнению лингвистов, появилось в лексиконе русских людей совсем недавно - в 1960-х годах - но так плотно вошел в русскую разговорную речь, что трудно представить ее без него.

7. Правда

Ирина Баранова Ирина Баранова

Правду дословно можно было бы перевести на английский как truth, но русская правда и truth - два концептуально разных понятия. Правда в русской культуре это что-то вроде истины, требования общей справедливости и стандартов высокой нравственности в одном флаконе. Раскрытию этого понятия был посвящен ни один философский труд.

Притом, эта самая правда у русских никогда не равняется объективной действительности. В народе даже есть выражение «У каждого своя правда», что лучшим образом раскрывает главное ее свойства - правда субъективна, это духовная парадигма, и так же, как нет одинаковых людей, нет одинаковой правды.

Для русских правда может быть зачастую даже важнее законов. В одном из главных фильмов нулевых «Брате-2» Алексея Балабанова, главный герой Данила Багров, обаятельный русский парень, наводящий справедливость в Америке (разумеется, незаконными способами) произносит одну из самых цитируемых фраз российского кино: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?... я вот думаю, что сила в правде». Кстати, главная пропагандистская газета СССР тоже так называлась - «Правда».

8. Судьба

Ирина Баранова Ирина Баранова

Русские верят в судьбу, потому часто используют это слово в качестве синонима жизни. Вообще, идея предопределенности жизненного пути так хорошо легла на русскую нелюбовь подчиняться правилам и ограничивать себя, что в какой-то момент стала универсальным прикрытием. Если русский не хочет принимать решение, признавать будущие последствия или здраво оценивать риски, он обязательно упомянет судьбу. «От судьбы не убежишь» - расхожая фраза, снимающая с человека всю ответственность. В этом корень знаменитого русского фатализма: зачем что-то предпринимать, если все уже заведомо решено?

9. Калаш

Ирина Баранова Ирина Баранова

Когда люди думают о России, у них чаще всего возникают одни и те же ассоциации: холодная зима, медведи, водка, шапка-ушанка, красивые женщины и калашников (или просто калаш). Знаменитый АК-47 до сих пор является одним из самых узнаваемых символом России, известным во всех уголках мира. В некоторых странах он даже помещен на официальные флаги, как символ борьбы за свободу и независимость. Но калашников скорее это символ экспорта. И, тем не менее, калаш - как плоть от плоти русских, почти национальное достояние.

10. Дух

Ирина Баранова Ирина Баранова

Это философский краеугольный камень русской литературы и культуры в целом. Согласно религиозным верованиям, дух - это бессмертная сущность, близкая к душе.

Но разница в том, что дух подразумевает под собой внутреннюю моральную силу и определенное мироощущение. «Загадочная русская душа» - это тот самый «русский дух», в значение которого русские закладывают целый букет национальных идентификаций.

Кроме того, дух тесно связан с духовностью - тягой к саморефлексии и главенством нравственных интересов над материальными.