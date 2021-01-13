Как живут наши люди в арктическом поселке Баренцбург и Пирамида (ФОТО)

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Виктория Рябикова

Центр Арктического туризма "Грумант", Сергей Доля
Местные жители в полярный день заклеивают окна фольгой, при температуре +12 мажутся кремом от загара и прячут котов от местных властей.

 «Многие говорят: вот, тут живут несчастные три человека, их атакуют белые медведи, и они не могут выйти из дома. Чушь все это», — говорит руководитель Центра Арктического туризма «Грумант» Тимофей Рогожин. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Владимир Арнаутов

Так он отзывается о жизни в Баренцбурге и Пирамиде - российских поселках норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Еще начиная с 30-х годов XX века земли в этих краях выкупила компания «Арктикуголь» для добычи полезных ископаемых. Сегодня местные жители помимо добычи угля занимаются исследованием Арктики и развитием туризма - люди сюда приезжают, чтобы посмотреть на северное сияние и настоящую арктическую природу. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Сергей Доля

В 1980-х годах на архипелаге проживало 2,4 тыс. граждан СССР, но с наступлением 1990-х поселки опустели, многие вернулись на материк, а Пирамиду и вовсе стали называть «городом-призраком».

Сегодня в Баренцбурге проживает в районе 400-450 человек, в Пирамиде - не больше 50, в основном там находятся люди, которые занимаются восстановлением поселка. Большинство россиян прилетают в Шпицберген для работы по контракту. Стандартный контракт длится не больше 3-4 лет, но часть людей стараются его продлить, и живут в Баренцбурге уже больше 10-20 лет, утверждает Рогожин.

Центр Арктического туризма "Грумант", Дмитрий Дексгеймер

В Баренцбурге и Пирамиде практически нет дорог, поэтому местные зимой в основном передвигаются на снегоходах, а летом - на катерах, небольших яхтах, иногда на таких мотоциклах. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

«В отличие от Мурманска и Норильска, у нас полярная ночь длится 24 часа в течение 120 дней, единственные источники света - фонари и луна. Но все равно как-то развлекаемся, не пьем, ходим в местный музей», — рассказывает Рогожин.

Центр Арктического туризма "Грумант", Дмитрий Дексгеймер

В полярный день (также длится 120 дней) светло также 24 часа в сутки, поэтому, чтобы засыпать, местные жители заклеивают окна фольгой и укрывают одеялами. 

«В +10 мы уже ходим в футболках (средняя температура летом - 5-7 градусов тепла - ред.), а в +12 начинаем мазаться кремом от загара, так как здесь очень интенсивное солнце, даже при такой температуре легко сгореть», — поясняет Рогожин. 

В Баренцбурге и Пирамиде есть детский сад, школа, поликлиника и небольшая часовня.

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

В Пирамиде также работает небольшой бар, где отдыхают и местные, и туристы. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

Есть в «поселке-призраке» и кафе на месте бывшей библиотеки.

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

«Оно находится в местном культурно-спортивном комплексе Пирамиды, там раньше была настоящая библиотека, но сейчас жителей немного, поэтому она не нужна. Это кафе вообще стало первым отапливаемым помещением во всем здании», — рассказывает Алексей Каргашин, сотрудник центра Арктического туризма. 

Помимо этого в Пирамиде восстановили пленочный кинотеатр, с советских времене в фильмохранилище осталось около 1500 пленок.

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

На архипелаге запрещено разводить домашних животных из соображений заботы об окружающей среде, однако русские все равно разводят котов, один из самых известных - кот Кеша.

Центр Арктического туризма "Грумант"

«На самом деле, Кеша не единственный, в поселке котов гораздо больше, однако хозяева их стараются не выпускать из квартир, чтобы их не поймала норвежская администрация - боятся, что котов могут просто убить», — рассказала местная жительница Лилия. 

Центр Арктического туризма "Грумант"

Новые постройки российских поселков нередко контрастируют со зданиями прошлого века.

Центр Арктического туризма "Грумант", Владимир Арнаутов

Так, к примеру, выглядит бывший дом метеоролога. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

«Поселок строился с 1946 года до начала 1990-х. В 1998 был законсервирован, сейчас постепенно восстанавливается, есть планы на десятилетие вперед», — рассказывает Каргашин. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

Многие здания стоят в плане на реставрацию, некоторые уже невозможно восстановить, но сносить их все равно не будут - они останутся на архипелаге в качестве исторического памятника. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

Шпицберген, а соответственно и российские поселки, остается единственным местом на Земле, где не было зафиксировано ни одного случая заболевания Covid-19, утверждает Каргашин. 

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

Тем не менее, все рестораны и бары с весны соблюдают такие же правила безопасности, как и все остальные - в каждом заведении раз в два часа делают санитарную обработку всего помещения, гости и сотрудники ходят в масках, а на каждом столике есть антисептики. Сегодня на архипелаг могут въехать норвежцы и люди, которые прошли 10-дневный карантин на территории материковой Норвегии.

Центр Арктического туризма "Грумант", Алексей Каргашин

 

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