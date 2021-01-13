Как живут наши люди в арктическом поселке Баренцбург и Пирамида (ФОТО)

Местные жители в полярный день заклеивают окна фольгой, при температуре +12 мажутся кремом от загара и прячут котов от местных властей.

«Многие говорят: вот, тут живут несчастные три человека, их атакуют белые медведи, и они не могут выйти из дома. Чушь все это», — говорит руководитель Центра Арктического туризма «Грумант» Тимофей Рогожин.

Так он отзывается о жизни в Баренцбурге и Пирамиде - российских поселках норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Еще начиная с 30-х годов XX века земли в этих краях выкупила компания «Арктикуголь» для добычи полезных ископаемых. Сегодня местные жители помимо добычи угля занимаются исследованием Арктики и развитием туризма - люди сюда приезжают, чтобы посмотреть на северное сияние и настоящую арктическую природу.

В 1980-х годах на архипелаге проживало 2,4 тыс. граждан СССР, но с наступлением 1990-х поселки опустели, многие вернулись на материк, а Пирамиду и вовсе стали называть «городом-призраком».

Сегодня в Баренцбурге проживает в районе 400-450 человек, в Пирамиде - не больше 50, в основном там находятся люди, которые занимаются восстановлением поселка. Большинство россиян прилетают в Шпицберген для работы по контракту. Стандартный контракт длится не больше 3-4 лет, но часть людей стараются его продлить, и живут в Баренцбурге уже больше 10-20 лет, утверждает Рогожин.

В Баренцбурге и Пирамиде практически нет дорог, поэтому местные зимой в основном передвигаются на снегоходах, а летом - на катерах, небольших яхтах, иногда на таких мотоциклах.

«В отличие от Мурманска и Норильска, у нас полярная ночь длится 24 часа в течение 120 дней, единственные источники света - фонари и луна. Но все равно как-то развлекаемся, не пьем, ходим в местный музей», — рассказывает Рогожин.

В полярный день (также длится 120 дней) светло также 24 часа в сутки, поэтому, чтобы засыпать, местные жители заклеивают окна фольгой и укрывают одеялами.

«В +10 мы уже ходим в футболках (средняя температура летом - 5-7 градусов тепла - ред.), а в +12 начинаем мазаться кремом от загара, так как здесь очень интенсивное солнце, даже при такой температуре легко сгореть», — поясняет Рогожин.

В Баренцбурге и Пирамиде есть детский сад, школа, поликлиника и небольшая часовня.

В Пирамиде также работает небольшой бар, где отдыхают и местные, и туристы.

Есть в «поселке-призраке» и кафе на месте бывшей библиотеки.

«Оно находится в местном культурно-спортивном комплексе Пирамиды, там раньше была настоящая библиотека, но сейчас жителей немного, поэтому она не нужна. Это кафе вообще стало первым отапливаемым помещением во всем здании», — рассказывает Алексей Каргашин, сотрудник центра Арктического туризма.

Помимо этого в Пирамиде восстановили пленочный кинотеатр, с советских времене в фильмохранилище осталось около 1500 пленок.

На архипелаге запрещено разводить домашних животных из соображений заботы об окружающей среде, однако русские все равно разводят котов, один из самых известных - кот Кеша.

«На самом деле, Кеша не единственный, в поселке котов гораздо больше, однако хозяева их стараются не выпускать из квартир, чтобы их не поймала норвежская администрация - боятся, что котов могут просто убить», — рассказала местная жительница Лилия.

Новые постройки российских поселков нередко контрастируют со зданиями прошлого века.

Так, к примеру, выглядит бывший дом метеоролога.

«Поселок строился с 1946 года до начала 1990-х. В 1998 был законсервирован, сейчас постепенно восстанавливается, есть планы на десятилетие вперед», — рассказывает Каргашин.

Многие здания стоят в плане на реставрацию, некоторые уже невозможно восстановить, но сносить их все равно не будут - они останутся на архипелаге в качестве исторического памятника.

Шпицберген, а соответственно и российские поселки, остается единственным местом на Земле, где не было зафиксировано ни одного случая заболевания Covid-19, утверждает Каргашин.

Тем не менее, все рестораны и бары с весны соблюдают такие же правила безопасности, как и все остальные - в каждом заведении раз в два часа делают санитарную обработку всего помещения, гости и сотрудники ходят в масках, а на каждом столике есть антисептики. Сегодня на архипелаг могут въехать норвежцы и люди, которые прошли 10-дневный карантин на территории материковой Норвегии.