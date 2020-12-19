Зима в советских ретро-фотографиях

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Борис Кавашкин/Sputnik
Снежные сугробы, мороз и солнце, зимние забавы - c советского времени мало что изменилось для этого времени года. Прочувствуйте атмосферу настоящей зимы.

1. Лыжный поход красноармейцев, 1927

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ

2. Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947

Сергей Васин/МАММ/МДФ

3. Зима в деревне, 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

4. Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958

Анатолий Бочинин/МАММ/МДФ

5. Морозное утро в лесу, 1950-е

Борис Игнатович/МАММ/МДФ

6. Каток в московском Парке Горького, 1950-е

Виктор Ахломов/МАММ/МДФ

7. На тренировке, 1955

Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

8. Игра в снежки, 1960

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

9. Перед Новым годом. Елки, 1960

Антанас Суткус/МАММ/МДФ

10. Воскресное катание, 1962

Май Начинкин/МАММ/МДФ

11. Зима в колхозе, 1960-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

12. Портрет девушки зимой, 1967

Юрий Луньков/МАММ/МДФ

13. Каникулы! 1969

Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ

14. «Двое», 1971

Лев Бородулин/МАММ/МДФ

15. С детства на лыжах, 1978

Станислав Афанасьев/Архив Шарыповых-Афанасьевых

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