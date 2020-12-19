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Зима в советских ретро-фотографиях
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19 ДЕКАБРЯ 2020
Russia Beyond
Борис Кавашкин/Sputnik
Снежные сугробы, мороз и солнце, зимние забавы - c советского времени мало что изменилось для этого времени года. Прочувствуйте атмосферу настоящей зимы.
1. Лыжный поход красноармейцев, 1927
Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ
2. Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947
Сергей Васин/МАММ/МДФ
3. Зима в деревне, 1950-е
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
4. Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958
Анатолий Бочинин/МАММ/МДФ
5. Морозное утро в лесу, 1950-е
Борис Игнатович/МАММ/МДФ
6. Каток в московском Парке Горького, 1950-е
Виктор Ахломов/МАММ/МДФ
7. На тренировке, 1955
Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
8. Игра в снежки, 1960
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
9. Перед Новым годом. Елки, 1960
Антанас Суткус/МАММ/МДФ
10. Воскресное катание, 1962
Май Начинкин/МАММ/МДФ
11. Зима в колхозе, 1960-е
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
12. Портрет девушки зимой, 1967
Юрий Луньков/МАММ/МДФ
13. Каникулы! 1969
Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ
14. «Двое», 1971
Лев Бородулин/МАММ/МДФ
15. С детства на лыжах, 1978
Станислав Афанасьев/Архив Шарыповых-Афанасьевых
История
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