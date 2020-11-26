Зачем русские женщины становятся дальнобойщицами – вопреки запретам (ФОТО)

Учительница Наталья Должикова решила сменить профессию после 30 лет работы в сельской школе - теперь она водит огромный КамАЗ и путешествует по стране. И она такая не одна.

«Как-то я поймала себя на мысли — пора! Если не сейчас, то никогда! И буду в старости, сидя на лавочке, с тоской смотреть на молодежь, терзая себя мыслями, что могла совершить, а побоялась», — так Наталья Должикова, 49-летняя учительница сельской школы деревни Туровка Орловской области, объяснила свое решение стать дальнобойщицей. Об этом написал ОрелTimes со ссылкой на газету «Наше время».

О профессии дальнобойщика Наталья мечтала с детства, когда впервые увидела человека за рулем большого грузовика. В 2018 году Должикова бросила работу в школе, и уехала учиться в автошколу города Ливны, там она получила водительские права категории Е. Эти права позволяют управлять пассажирскими автобусами, а также прицеплять грузы весом больше 750 кг. Наталья оказалась единственной женщиной в Орловской области с такой категорией прав, отмечает Газета «Верховье».

Наталья Должикова Газета "Верховье" Газета "Верховье"

Затем Наталья устроилась на работу дальнобойщиком в московскую транспортную компанию и стала водить КамАЗ с грузоподъемностью 20 тонн и длиной 13,5 метра, автомобиль она назвала Лялей, пишет ОрелTimes.

В публикации уточняется, что с тех пор она посетила много российских городов, а также получила удостоверение водителя-международника и может перевозить опасные грузы. В день она проезжает от 700 до 750 км.

Крымская дальнобойщица Юлия Лазарева Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

«Обуздайте свои страхи и двигайтесь вперёд! Не бойтесь того, что не получится. Бойтесь, что не попробуете повернуть свою реку жизни в другое русло», – советует орловчанка.

По словам Натальи (цитату приводит Esquire), она также стала общаться с другими дальнобойщицами - пока она знает только о 33 российских женщинах, освоивших эту профессию.

«Впервые женщину за рулем фуры заметила в Астрахани. Сейчас в бесплатном приложении для мобильных устройств состою в группе. Нас там пока 33 девчонки-дальнобойщицы со всей страны. А знаете, какие есть? Им только 25 лет, а они мужика «за пояс заткнут», — рассказывает Наталья

Вопреки запретам

До 2019 года профессия дальнобойщика входила в список запрещенных профессий для женщин. В августе 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ исключило это профессию из списка, и теперь все желающие смогут водить автомобили грузоподъемностью выше 2,5 тонны с 1 января 2021 года.

Крымская дальнобойщица Юлия Лазарева Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Несмотря на все еще работающий запрет, в Instagram можно найти несколько блогов девушек-дальнобойщиц. Один из них ведет Екатерина Кузнецова - по ее словам, она объездила 77 регионов России из 85. Дальнобойщицей она мечтала стать со школы, но родители ей не разрешили. В итоге девушка устроилась на работу в грузовом автосервисе подбирать запчасти, а после отучилась на права в тайне от родных.

«Когда я звонила устраиваться на работу, люди думали что это шутка, были уверены, что я ошиблась номером. Спустя полгода я поняла, что надо идти с другого входа и покупать свой грузовик», — рассказала Кузнецова в своем блоге.

По ее словам, когда люди видят женщину за рулем автомобиля, то сразу представляют ее феминисткой.

«Они думают, что это такая непрошибаемая феминистка, борется за права женщин, хочет что-то всем доказать. Это не так, я не пропагандирую ничего подобного», — резюмирует дальнобойщица.

Юлия Лазарева, дальнобойщица, развозящая лошадей с 2013 года, в своем Instagram заявляет, что к этой профессии ее привела лень.

«Это не труд, это самое легкое занятие из всех, которые я знаю. А еще за это даже могут заплатить какие-то копейки, что тоже плюс», — отвечает Лазарева на вопросы подписчиков.

Еще одна 26-летняя дальнобойщица Екатерина Громова из Хабаровского края водит грузовики с 2018 года.

«В дороге я чувствую просто нереальное спокойствие, расслабление, я отдыхаю душой. Теперь я как рыба в воде. Я счастлива», — пишет Екатерина в одном из своих постов.