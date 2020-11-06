Эта лужа не высыхает 25 лет. У нее даже есть Инстаграм! (ФОТО)

Лужа в российском городе Южно-Сахалинске оказалась непобедимой – за пару десятков лет ее так и не смогли «высушить». Местные посчитали, что легендарная лужа достаточно взрослая, чтобы иметь свой аккаунт в Инстаграме.

Старая, непобедимая, очень большая – встречайте лужу из города Южно-Сахалинска! В сентября этого года местный житель Николай решил, что многолетней луже пора выходить в сеть, ведь она давно уже стала местной достопримечательностью.

Лужа появилась в далеком 1994 года – и за все это время так и не удосужилась ремонта. В 2014 году жители попросили власти избавиться от лужи, однако ремонт улицы постоянно переносился – сначала на 2017-й год, а затем на 2024-й!

Не выдержав отсрочки, лужа вышла в онлайн со словами: «Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанская в г. Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по взрослому осваивать Инстаграм :)».

За четыре дня на страничку лужи подписалось почти 3000 человек. Мокрое место сразу привлекло внимание местных СМИ и администрации. Через неделю коммунальщики попытались лужу засыпать.

«Очень похоже на сухую грязь, которую раскатали тяжелой техникой, – скептически ответила лужа, опубликовав фотографию. – В ближайший ливень, скорее всего, мы с вами сможем увидеться лично».

И оказалась права. Легенда возродилась через неделю.

«Приве-е-е-т! Скучали без меня? Я тоже по вам очень соскучилась. Причем настолько, что даже то странное одеялко, которым меня укрыли не смогло меня сдержать. Сегодня прекрасный дождливый день, поэтому все кто хочет лично со мной познакомиться – жду в гости! Будем веселиться и меня хватит на селфи всем!».

В конце октября лужа стала локацией для ироничной фотосессии на сапах. В Инстаграме она призвала властей включить себя в список туристических мест города.

Мэрия Южно-Сахалинска тоже обратилась к луже в своем телеграм-канале: «Добрый вечер, уважаемая лужа! Мы с Вами уже знакомы, более того, Вы хорошо известны в узких кругах специалистов департамента городского хозяйства. У нас есть для Вас хорошие новости». Лужу планировали устранить в 2023 году, но сейчас, по словам мэрии, рассматривают вопрос о том, чтобы сделать это пораньше – в следующем году.