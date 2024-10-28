Откуда пошло выражение «с миру по нитке»?

В действительности это лишь часть выражения «с миру по нитке – голому рубаха». Так говорят, когда хотят подчеркнуть, что совместными усилиями можно добиться многого.

По одной из версий, эта фраза родилась из обычая всей общиной выручать тех, кто попал в беду. Если, например, у кого-то пожар уничтожал дом, то все соседи старались помочь хоть понемногу.

Писательница Авдотья Панаева в своих «Воспоминаниях» цитирует основателя Знаменской коммуны Василия Слепцова: «Странное дело, на всякий пустяк люди бросают деньги, а чуть коснётся чего-нибудь полезного, так не уломаешь их принять участие... Ну, да обойдёмся и без них: “с миру по нитке — голому рубашка”».

Такое же значение у выражения «полено к полену – и дрова» или «из крошек кучка, из капель море».

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