Откуда пошло выражение «с миру по нитке»?

По одной из версий, эта фраза родилась из обычая всей общиной выручать тех, кто попал в беду. Если, например, у кого-то пожар уничтожал дом, то все соседи старались помочь хоть понемногу.
Писательница Авдотья Панаева в своих «Воспоминаниях» цитирует основателя Знаменской коммуны Василия Слепцова: «Странное дело, на всякий пустяк люди бросают деньги, а чуть коснётся чего-нибудь полезного, так не уломаешь их принять участие... Ну, да обойдёмся и без них: “с миру по нитке — голому рубашка”».
Такое же значение у выражения «полено к полену – и дрова» или «из крошек кучка, из капель море».
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