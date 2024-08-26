Что означает выражение «поперед батьки в пекло»?

Когда кто-то спешит сделать что-то, в чем не очень хорошо разбирается и при этом рискует, более опытные люди могут его укорить: «спешишь поперек батьки в пекло». В какой ад они хотят его отправить?

Под пеклом здесь действительно подразумевается преисподняя. По одной из версий, в старину первыми в бой шли самые старшие – более опытные деды и отцы принимали удар на себя. А более молодые встречали противника в гуще сражения. Конечно, соблазн оказаться в авангарде был велик — как раз такой поступок и описывали словами «лезть поперек батьки в пекло», то есть, стремиться умереть раньше родителя, пытаясь сделать что-то, требующее больших навыков.

Есть и более экзотическая версия, связанная с баней. Первыми туда шли старшие мужчины, им доставался самый горячий пар – а вот младшим приходилось дожидаться своей очереди.

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