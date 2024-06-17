Что означает выражение «бабушка надвое сказала»?

Считается, что это выражение появилось от пословицы «Бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег; то ли будет, то ли нет». И связано оно с гаданиями и предсказаниями судьбы. Гадалка – та самая пожилая женщина, которая умела расшифровывать значения карт, раскладывая их, предполагала два варианта развития событий. Например, любит – не любит, сбудется – не сбудется. Отсюда, кстати, и присловье «надвое сказала». То есть, разложила карты на две стороны. Например, один из вариантов этого выражения звучит так: «Баба ворожила, надвое положила».

Выражение «Бабушка надвое сказала», впрочем, используется с известной долей иронии: ведь у таких предсказаний точность не больше 50 процентов. Мол, «как карта ляжет», так и случится. А уж как именно - не предскажешь, ведь все «вилами по воде писано»: можно о неопределенности ситуации сказать и так.

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