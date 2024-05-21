Откуда появилось выражение «бить баклуши»?

Сегодня это выражение означает «бездельничать». Однако вам бы это занятие вряд ли показалось таким уж легким.

В русском языке есть множество выражений для обозначения безделья. Недаром главные герои народных сказок — Илья Муромец, лежавший 33 года на печи.

Говорят, что лень — одна из главных русских скреп и особенностей характера. Вспомните Обломова, которого проводит половину романа лежа на диване и фамилия которого стала нарицательной.

Бить баклуши, валять дурака, пинать балду. Все это синонимы безделья, праздного шатания.

Чаще всего эти выражения употребляется в разговорной речи и в негативном ключе. Обычно родители так отчитывают детей, которые ленятся учиться или убираться в своей комнате.

Баклуша — это кусочек дерева, заготовка для изготовления деревянной ложки. Ложкарь кладет баклушу на бревно и бьет по ней специальным плотницким инструментом, придавая ей нужную форму.

Считалось, что это очень легкое занятие, с которым справится кто угодно. Часто мастера поручали это делать подмастерьям, и они изрядно скучали от этой монотонной работы. Со временем это действо и приобрело свое переносное значение.

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