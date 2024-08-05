Что означает выражение «ждать у моря погоды»?

«Брожу над морем, жду погоды», – рассказчик в пушкинском «Евгении Онегине» не проверяет прогноз на завтра. Что же он тогда делает?

Это выражение обозначает, что кто-то ждет благоприятных обстоятельств и надеется, что они когда-нибудь наступят. Но в какой момент времени это случится – неизвестно.

Считается, что изначально ждали у моря погоды моряки – их работа, да и жизнь тоже, зависели от того, смогут ли они выйти на корабле на промысел или останутся из-за шторма или грозы на берегу. А в романе Владимира Богомолова «Момент истины» герой так описывал долгое ожидание. «Нам предстояло сутками, а может, неделями ждать у моря погоды и не зевать. Это как на рыбной ловле: никогда не знаешь, в какой именно миг клюнет. А в данном случае я сомневался: клюнет ли вообще?»

Только со временем это выражение стали использовать в негативном смысле, подчеркивая, что человек ничего не делает, и будто ждет какого-то знака «свыше».

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