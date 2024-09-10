Откуда пошло выражение «остаться с носом»?

Можно только посочувствовать тому, кто остался с носом. Значит, он в чем-то потерпел неудачу или его обманули.

По одной из версий, носом называли подношение жениха родителям невесты. То есть «нос» — это буквально существительное от «нести». Если они его не принимали и отказывали, то он оставался без жены и с носом. По другой, так называли... «мзду на счастье» или, проще говоря, взятку. Если подкупить кого-то не удавалось, то незадачливый коррупционер оставался со своим носом.

Со временем у выражения появилось более широкое значение – так говорили, когда кого-то обманули или его постигла неудача. В одном из рассказов Виталия Бианки бельчонок спасается от лисицы: «И вот только бельчонок подскакал к берёзе, не успел ещё и куснуть гриба, – вдруг сбоку из травы откуда ни возьмись – лисица! И на него. Мы так и ахнули. Но бельчонок вовремя заметил опасность, повернул – и в два скачка очутился на берёзе. Он мигом взвился по стволу и притаился под самой макушкой. Весь сжался от страха в комочек. Лисица осталась с носом».