Что означает выражение «во все тяжкие»?

По одной из версий изначально оно имело другое значение. Когда говорили «во все тяжкие», имели в виду... колокольный звон! В книге, которая описывает порядок православного богослужения — «Типиконе» — упоминается, что параэкклесиарх, то есть церковный служитель, который звонит в колокола, в Великую субботу ударяет «в тяжкая и великая». То есть, в самые большие колокола.
Но есть и более прозаическое объяснение. В толковом словаре русского языка Владимира Даля встречается выражение «пуститься во все нелегкие», иначе говоря – в разгульную жизнь. А «тяжкий» стали использовать как синоним.
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