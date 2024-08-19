Что означает выражение «во все тяжкие»?

Выражение «пуститься во все тяжкие» обычно произносят с неодобрением. Имеется в виду, что кто-то бездумно прожигает свою жизнь, совершает предосудительные поступки, не старается удержаться в общепринятых границах.

По одной из версий изначально оно имело другое значение. Когда говорили «во все тяжкие», имели в виду... колокольный звон! В книге, которая описывает порядок православного богослужения — «Типиконе» — упоминается, что параэкклесиарх, то есть церковный служитель, который звонит в колокола, в Великую субботу ударяет «в тяжкая и великая». То есть, в самые большие колокола.

Но есть и более прозаическое объяснение. В толковом словаре русского языка Владимира Даля встречается выражение «пуститься во все нелегкие», иначе говоря – в разгульную жизнь. А «тяжкий» стали использовать как синоним.

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