Что означает выражение «зарубить на носу»?

В повести Александра Куприна «Поединок» командир полка отчитывает пьющего капитана Световидова и дает ему еще один шанс, приказывая подготовить за неделю роту к смотру. «В последний раз. Но помните, это в последний раз. Слышите? Зарубите это на своем красном, пьяном носу». Что такого должен был сделать капитан?

В старину носом называли специальную дощечку или бирку, на которой ставили специальные знаки-зарубки и таким образом отмечали, например, долги, дни недели, покупки. В общем, все, что нужно было запомнить. Можно сказать, это была древняя версия календаря с напоминаниями, ежедневника и даже калькулятора. Посмотрел на нос – и сразу вспомнил.

Часто дощечку делили пополам: одна половина оставалась у должника, вторая – у заимодавца. По мере возврата долга, зарубки могли срезать. А для «авторизации» половинки сопоставлялись – так кредитор знал, что расчет идет именно по этому долгу.

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