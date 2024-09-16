Что означает выражение «висеть на волоске»?

В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Иешуа спрашивает у прокуратора Понтия Пилата, хочет ли он услышать клятву из его уст. На что тот отвечает: «Ну, хотя бы жизнью твоею, ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!» И напоминает: «Я могу перерезать этот волосок».

Выражение «висеть на волоске» связано с преданием о Дамокловом мече. Царедворец Дамокл не скрывал зависти к тирану Сиракуз Дионисию Старшему. Тот же пригласил его на пир и предложил занять трон — чтобы тот понял, легко ли быть правителем. Дамокл не сразу заметил, что над его головой висит меч, закрепленный лишь конским волосом. В любой момент он грозил сорваться и убить того, кто сидит на троне. И жизнь его (или же смерть) висит буквально — на волоске.

Значение этого выражения осталось неизменным: оказаться на волоске значит быть в большой опасности, в мгновении от смерти.

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