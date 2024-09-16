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Что означает выражение «висеть на волоске»?

Тексты
Анна Попова

4maksym/Getty Images
Тут замешан Дамоклов меч!

В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Иешуа спрашивает у прокуратора Понтия Пилатахочет ли он услышать клятву из его устНа что тот отвечает«Нухотя бы жизнью твоеюею клясться самое времятак как она висит на волоскезнай это!» И напоминает«Я могу перерезать этот волосок».

Выражение «висеть на волоске» связано с преданием о Дамокловом мечеЦаредворец Дамокл не скрывал зависти к тирану Сиракуз Дионисию СтаршемуТот же пригласил его на пир и предложил занять трон — чтобы тот поняллегко ли быть правителемДамокл не сразу заметилчто над его головой висит мечзакрепленный лишь конским волосомВ любой момент он грозил сорваться и убить тогокто сидит на тронеИ жизнь его (или же смертьвисит буквально — на волоске. 

Значение этого выражения осталось неизменнымоказаться на волоске значит быть в большой опасностив мгновении от смерти.

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