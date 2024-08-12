Что означает выражение «голь на выдумки хитра»?

Кажется, что это выражение связано с некими голыми людьми – это верно лишь отчасти. Рассказываем подробнее.

В «Старой записной книжке» Петра Вяземского упоминается о некоем барине, желающем разбогатеть. Заполучив документы, которые позволяли ему брать на станциях лошадей, он приезжал в богатое, но удаленное от основных дорог селение и требовал выдать ему скакунов для следующего отрезка пути. Или же выплатить равноценную сумму. Лошадей, как правило, не было, так что, получив деньги, барин отправлялся дальше, к следующей деревне. «Говорят ― голь на выдумки хитра», - отмечал автор.

А в словаре Владимира Даля выражение «хитра голь на выдумки» сопровождается комментарием: «о захожих немцах». Так называли переселенцев, которые приезжали в Россию и на новом месте с большой изобретательностью начинали новую жизнь, обустраивали хозяйство. Не имея огромных капиталов, они многого добивались.

С тех пор значение этого выражение не изменилось: оно подразумевает, что человек, даже оказавшись в стесненных обстоятельствах, действует с большой смекалкой.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене