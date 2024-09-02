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Что означает выражение «клин клином вышибают»?

Тексты
Анна Попова

Кира Лисицкая (Фото: Legion Media; Getty Images)
В обсуждении какого-либо сложного дела можно услышать фразу «клин клином вышибают». Это значит, что ваш собеседник намерен решить проблему теми же средствами, с помощью которых она и появилась.

И метафоры тут нет: чтобы расколоть особо твердое полено, в щель, проделанную топором, вбивали заостренные железные клинья. Если же они застревали, то выбивали его оттуда более широким клином. Но со временем у фразы появился и переносный смысл. Вышибать клин клином - значит использовать средство, которое поможет в любом случае.

Есть и другие выражения со словом «клин». Например, «вбивать между кем-либо клинья» значит ссорить кого-то, а неодобрительное «клином не вышибешь» пригодится, если собеседника никак не удается переубедить в чем-то. 

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