Что означает выражение «клин клином вышибают»?

В обсуждении какого-либо сложного дела можно услышать фразу «клин клином вышибают». Это значит, что ваш собеседник намерен решить проблему теми же средствами, с помощью которых она и появилась.

И метафоры тут нет: чтобы расколоть особо твердое полено, в щель, проделанную топором, вбивали заостренные железные клинья. Если же они застревали, то выбивали его оттуда более широким клином. Но со временем у фразы появился и переносный смысл. Вышибать клин клином - значит использовать средство, которое поможет в любом случае.

Есть и другие выражения со словом «клин». Например, «вбивать между кем-либо клинья» значит ссорить кого-то, а неодобрительное «клином не вышибешь» пригодится, если собеседника никак не удается переубедить в чем-то.

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