Что означает выражение «клин клином вышибают»?

И метафоры тут нет: чтобы расколоть особо твердое полено, в щель, проделанную топором, вбивали заостренные железные клинья. Если же они застревали, то выбивали его оттуда более широким клином. Но со временем у фразы появился и переносный смысл. Вышибать клин клином - значит использовать средство, которое поможет в любом случае.
Есть и другие выражения со словом «клин». Например, «вбивать между кем-либо клинья» значит ссорить кого-то, а неодобрительное «клином не вышибешь» пригодится, если собеседника никак не удается переубедить в чем-то.
Подписывайтесь на «Узнай Россию» вТелеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене