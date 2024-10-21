Откуда пошло выражение «тише воды, ниже травы»?

«Что это он, тише воды, ниже травы?» Если вам задали такой вопрос, то дело тут не в шуме реки или высоте газона...

Речь идет о ком-то, кто поразил своей кротостью и скромностью.

Например, в романе Павла Мельникова-Печерского «На горах» так отзывались о работниках главного героя. «В иное время у Марка Данилыча работники — буян на буяне, а теперь от первого до последнего тише воды, ниже травы, ходят, как линь по дну, воды не замутят».

А персонаж романа Ивана Гончарова «Обрыв» так объяснялся в любви своей избраннице: «Если вы разделите мою любовь, я останусь здесь, буду жить тише воды, ниже травы… делать, что вы хотите… Чего же еще? Или… уедем вместе!»

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