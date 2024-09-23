Что означает выражение «везет как утопленнику»?

Если человека буквально преследуют неудачи, о нем невесело могут сказать: везет, как утопленнику. Так и хочется спросить: в каком смысле?

Изначально эта фраза звучала так: «везет, как субботнему утопленнику - в баню ходить не надо». Дело в том, что раньше шестой день недели считался банным: в субботу в деревнях топили бани. Хозяева мылись сами, и принимали тех, у кого своих парных не было. Весь день проходил в хлопотах: под конец уставшие хозяева могли даже пошутить, что от банных дел свободны только субботние утопленники.

Фразу подхватили, но со временем ее вторая часть «затерялась». И теперь под «невезучим утопленником» подразумевают человека, который во всем терпит неудачу.

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