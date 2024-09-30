Что означает выражение «достать из-под земли»?

Если кто-то обещает найти что-то любой ценой, то может при этом добавить: «Из-под земли достану!» В буквальном смысле копать, конечно, никто не собирается. Так о чем же речь?

Говоря эту фразу, человек обещает приложить все усилия, чтобы найти или отыскать пропажу или раздобыть что-то важное. Например, закатившуюся неизвестно куда игрушку или брошь. Или же что-то настолько редкое, что требует невероятных усилий для поисков.

В книге Агнии Кузнецовой «Земной поклон» один из героев приходит в сиротский дом, надеясь отыскать мальчика, который жил там. Он просит сторожа позвать начальницу: «Кого хош, барин мой распрекрасный, кого хош из-под земли достану», — приговаривает тот.

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