Как Куликовская битва положила начало освобождению русских земель от монголов

«И много руси было побито татарами, и татар — русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на тело христианское».

«И была сеча лютая и великая.. и грохот страшный; от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей…» — так летопись описывает Куликовскую битву, состоявшуюся 21 сентября 1380 года на территории современной Тульской области.

Московский великий князь Дмитрий Иванович во главе объединенного войска русских княжеств разбил тогда силы темника (военачальника) Мамая. Москва к тому времени стала признанным центром сопротивления монголам, Мамай же узурпировал власть в Золотой Орде, которая переживала период смуты.

Открытый вооруженный конфликт между Мамаем и Дмитрием Ивановичем начался в 1374 году. Кульминацией его и стала битва на Куликовом поле.

«И много руси было побито татарами, и татар — русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на тело христианское; то там, то здесь можно было видеть, как русин за татарином гнался, а татарин преследовал русина».

Исход сражения решил русский засадный полк, который ударил в тыл атакующей монгольской конницы. Разгромленный Мамай бежал, но вскоре погиб от рук своего главного политического соперника — хана Тохтамыша.

Тохтамыш прекратил смуту и даже сжег Москву, временно приведя ее к покорности. Однако запущенный победой на Куликовом поле процесс он остановить уже не мог.

Русские больше не смотрели на монголов со страхом и трепетом. Князья теперь часто саботировали выплату дани, не заботясь о реакции со стороны ханов. Последние же мало что могли с этим поделать.

Великое княжество Московское росло и крепло, Золотая Орда слабела. В начале XIV века она и вовсе распалась под ударами среднеазиатского завоевателя Тамерлана.

Тем не менее, окончательно освободиться от власти монголов русские смогли лишь в 1480 году, спустя век после Куликовской битвы.