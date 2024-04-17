Как русские покорили осколки Золотой Орды

Взятие Казани.Алексей Кившенко
В ходе Великого западного похода монголов 1236-1242 гг. русские княжества подверглись страшному опустошению и на два с небольшим столетия попали в политическую и экономическую зависимость от кочевников.
Кто будет править на Руси и сколько дани он будет платить ханам решалось в могущественном монгольском государстве Золотая Орда, чьи границы простирались от современной Молдавии до Западной Сибири.
В конце XIV века Золотая Орда вступила в период упадка и к середине следующего столетия распалась на части. На территории канувшего в лету могучего государства возник целый ряд тюрско-татарских ханств, чуть ли не каждое из которых считало себя истинным наследником монгольской империи.
В это же время на русских землях шел обратный процесс — создавалось централизованное Русское государство. В конечном итоге оно окрепло настолько, что забрало себе наследие Золотой Орды. Хотя этот процесс и затянулся на несколько веков.
Взятие Казани.Алексей Кившенко
Ближе всего к Москве из крупных осколков монгольской державы находилась Казань. Она первой и пала первой под ударами русских.
Более ста лет стороны находились в жестоком противостоянии друг с другом, отмеченном краткосрочными разорительными набегами и полномасштабными войнами. Шла и дипломатическая игра — часть казанской политической элиты была настроена промосковски, часть ориентировалась на Крымское ханство.
В 1487 году великому князю московскому Ивану III удалось взять Казань и установить над ханством протекторат, который просуществовал несколько десятилетий. Однако окончательно подчинить давнего противника смог лишь его внук — царь Иван IV в ходе так называемого Третьего Казанского похода в 1552 году.
Взятие Астрахани русскими войсками.Общественное достояние
Практически сразу за Казанью пришла очередь Астраханского ханства. Чувствуя растущую опасность со стороны Москвы, правители стали искать союза с Крымским ханством и Османской империей. Но это им не помогло.
В 1554 году состоялся первый поход русских войск на столицу ханства — Хаджи-Тархан (Астрахань). Поводом стал арест по приказу хана Ямгурчи русской дипломатической миссии.
Поход оказался удачным, Ямгурчи бежал, а на престол сел русский ставленник Дервиш-Али. Однако поскольку он вскоре тоже стал ориентироваться на Крым, последовал новый поход и взятие столицы. В 1556 году Астраханское ханство перестало существовать.
Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем.Василий Суриков
В отличие от Казани и Астрахани, покорение Сибирского ханства началось не по царской инициативе. Поход казачьего войска атамана Ермака против него спонсировали богатые купцы Строгановы, чьи владения на Урале подвергались регулярным нападениям татар.
В ноябре 1582 года казаки взяли столицу ханства Кашлык (недалеко от современного города Тобольск), вынудив хана Кучума уйти в степи. Окончательно сокрушить Кучума Ермак не смог и в 1585 году погиб в организованной ханом засаде.
Однако дорога в Сибирь для Русского государства им была уже открыта, и вслед за казаками туда потянулись многочисленные воинские контингенты с царскими воеводами во главе. К концу XVI века подчинение ханства завершилось.
Екатерина II дает законы Тавриде.Андреас Каспар Гюне
Крым оказался самым мощным из осколков Золотой Орды, который своими опустошительными набегами доставлял много хлопот Русскому государству. В 1571 году хану Девлет Гераю даже удалось сжечь Москву.
Татары чувствовали себя в полной безопасности на полуострове. С конца XVI века свое покровительство ханству оказывала Османская империя. Хотя ханы периодически и пытались избавиться от навязчивой опеки султанов.
Судьба Крыма решилась в XVIII в ходе нескольких русско-турецких войн. В 1736 году русские войска впервые вторглись на полуостров и даже сожгли ханскую столицу Бахчисарай, в 1774 году Россия добилась независимости ханства от Османской империи, а в 1783 году уже присоединила его к своим владениям.