Как русские покорили осколки Золотой Орды

Крымское ханство представляло самую большую проблему из всех осколков государства монголов, его войска однажды даже сожгли Москву. Но со временем Россия обезвредила и его.

В ходе Великого западного похода монголов 1236-1242 гг. русские княжества подверглись страшному опустошению и на два с небольшим столетия попали в политическую и экономическую зависимость от кочевников.

Кто будет править на Руси и сколько дани он будет платить ханам решалось в могущественном монгольском государстве Золотая Орда, чьи границы простирались от современной Молдавии до Западной Сибири.

В конце XIV века Золотая Орда вступила в период упадка и к середине следующего столетия распалась на части. На территории канувшего в лету могучего государства возник целый ряд тюрско-татарских ханств, чуть ли не каждое из которых считало себя истинным наследником монгольской империи.

В это же время на русских землях шел обратный процесс — создавалось централизованное Русское государство. В конечном итоге оно окрепло настолько, что забрало себе наследие Золотой Орды. Хотя этот процесс и затянулся на несколько веков.

Казанское ханство

Взятие Казани. Алексей Кившенко Алексей Кившенко

Ближе всего к Москве из крупных осколков монгольской державы находилась Казань. Она первой и пала первой под ударами русских.

Более ста лет стороны находились в жестоком противостоянии друг с другом, отмеченном краткосрочными разорительными набегами и полномасштабными войнами. Шла и дипломатическая игра — часть казанской политической элиты была настроена промосковски, часть ориентировалась на Крымское ханство.

В 1487 году великому князю московскому Ивану III удалось взять Казань и установить над ханством протекторат, который просуществовал несколько десятилетий. Однако окончательно подчинить давнего противника смог лишь его внук — царь Иван IV в ходе так называемого Третьего Казанского похода в 1552 году.

Астраханское ханство

Взятие Астрахани русскими войсками. Общественное достояние Общественное достояние

Практически сразу за Казанью пришла очередь Астраханского ханства. Чувствуя растущую опасность со стороны Москвы, правители стали искать союза с Крымским ханством и Османской империей. Но это им не помогло.

В 1554 году состоялся первый поход русских войск на столицу ханства — Хаджи-Тархан (Астрахань). Поводом стал арест по приказу хана Ямгурчи русской дипломатической миссии.

Поход оказался удачным, Ямгурчи бежал, а на престол сел русский ставленник Дервиш-Али. Однако поскольку он вскоре тоже стал ориентироваться на Крым, последовал новый поход и взятие столицы. В 1556 году Астраханское ханство перестало существовать.

Сибирское ханство

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. Василий Суриков Василий Суриков

В отличие от Казани и Астрахани, покорение Сибирского ханства началось не по царской инициативе. Поход казачьего войска атамана Ермака против него спонсировали богатые купцы Строгановы, чьи владения на Урале подвергались регулярным нападениям татар.

В ноябре 1582 года казаки взяли столицу ханства Кашлык (недалеко от современного города Тобольск), вынудив хана Кучума уйти в степи. Окончательно сокрушить Кучума Ермак не смог и в 1585 году погиб в организованной ханом засаде.

Однако дорога в Сибирь для Русского государства им была уже открыта, и вслед за казаками туда потянулись многочисленные воинские контингенты с царскими воеводами во главе. К концу XVI века подчинение ханства завершилось.

Крымское ханство

Екатерина II дает законы Тавриде. Андреас Каспар Гюне Андреас Каспар Гюне

Крым оказался самым мощным из осколков Золотой Орды, который своими опустошительными набегами доставлял много хлопот Русскому государству. В 1571 году хану Девлет Гераю даже удалось сжечь Москву.

Татары чувствовали себя в полной безопасности на полуострове. С конца XVI века свое покровительство ханству оказывала Османская империя. Хотя ханы периодически и пытались избавиться от навязчивой опеки султанов.

Судьба Крыма решилась в XVIII в ходе нескольких русско-турецких войн. В 1736 году русские войска впервые вторглись на полуостров и даже сожгли ханскую столицу Бахчисарай, в 1774 году Россия добилась независимости ханства от Османской империи, а в 1783 году уже присоединила его к своим владениям.