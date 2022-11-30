Как монголы покорили Русь (КАРТИНЫ)

Невероятно многочисленное, хорошо обученное и жестокое войско с Востока не только разорило всю страну, но и на несколько столетий сковало ужасом сознание русских людей.

«Из-за грехов наших пришли народы неизвестные, безбожные моавитяне, о которых никто точно не знает, кто они и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры», — так летописец описывал первое появление вблизи русских границ монгольских войск, произошедшее в 1223 году. Вторжения на Русь, однако, монголы в тот момент не планировали. Поход полководцев Субедея и Джебе на Восточно-Европейскую равнину носил скорее разведывательный, чем завоевательный характер.

Перейдя Кавказские горы, 30-тысячное монгольское войско достигло степей Северного Причерноморья и ударило по кочевым племенам тюркоязычных половцев, за землями которых и располагались русские княжества. Несмотря на то, что отношения с этими соседями у князей были далеки от идеальных, они решили ответить на призыв о помощи половецкого хана Котяна и выступить против монголов общим фронтом.

Чингисхан. National Palace Museum in Taipei National Palace Museum in Taipei

Произошедшая 31 мая 1223 года битва на реке Калка (на территории Восточной Украины) завершилась для русско-половецкого войска полным разгромом: в живых остался лишь каждый десятый воин, погибло не менее девяти князей, а также большое количество родовитых бояр. Причинами катастрофы стали недооценка противника, отсутствие единого командования и несогласованность действий военачальников.

После одержанной победы монголы ушли на восток, и с годами вселившийся в сердца русских людей страх и ужас от пережитого стал понемногу забываться. В 1237 году могущественная империя вновь напомнила о себе. В масштабном Западном походе под командованием внука Чингисхана Батыя и уже хорошо изучившего регион Субедея участвовало 14 царевичей-чингизидов (прямых потомков Чингисхана), у каждого из которых был в подчинении тумен — 10 тысяч всадников. По другой версии, численность монгольских войск не превышала 40 тысяч.

Калка. Павел Рыженко Павел Рыженко

В любом случае в западном направлении двигалась колоссальная по тем временам масса воинов, в совершенстве освоивших верховую езду и стрельбу из лука, да еще и усиленная разнообразным арсеналом осадных орудий из покоренного Китая. Ей противостояли разрозненные силы вечно ссорящихся друг с другом русских княжеств, которые не смогли сплотиться даже перед лицом такой страшной опасности.

На пути монголов лежало Рязанское княжество, попросившее помощь у своих соседей: Владимиро-Суздальского и Черниговского княжеств. Первое, однако, затягивало отправку войск, а второе и вовсе отказало из-за того, что Рязань уклонилась от участия в конфликте с монголами в 1223 году.

Монгольские воины. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на отсутствие поддержки рязанцы решили сопротивляться и на ультиматум монголов отдать им десятую часть всех их богатств ответили: «Если нас всех не будет, то все ваше будет!» Город пал 21 декабря 1237 года после пятидневной осады. «И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и одну на всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни отца и матери по детям, ни ребенка по отцу и по матери, ни брата по брату, ни по родным, но все вместе мертвыми лежали. И все это случилось за грехи наши!» — рассказывает «Повесть о разорении Рязани Батыем».

1 января 1238 года монголы в битве у города Коломна разгромили то самое войско из Владимира, что шло на выручку Рязани. Однако и захватчики в тот день понесли большую потерю. В бою пал видный военачальник Кюльхан — один из сыновей Чингисхана и единственный погибший в ходе похода на Русь чингизид.

Оборона Рязани. Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0) Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0)

Во время дальнейшего марша монголов внезапно атаковала «малая дружина» рязанского вельможи Евпатия Коловрата, опоздавшего к осаде его родного города. Малыми силами Коловрату удавалось наносить болезненные удары вражескому войску и даже уничтожить его арьергард. На отважного воина обратил внимание сам Батый. После гибели Евпатия в бою восхищенный хан распорядился отдать его тело попавшим в плен рязанцам и отпустить их на свободу.

Монголы огнем и мечом прошли по землям Владимиро-Суздальского княжества, разорив ряд деревень и городов, включая Москву. 7 февраля пала и столица княжества — Владимир, при этом в огне сгинула семья правителя — Юрия Всеволодовича. Самого великого князя в это времени в городе не было. Он собирал силы на реке Сить, где и погиб почти со всем своим войском 4 марта, потерпев поражение от военачальника Бурундая. Таким образом вся северо-восточная Русь покорилась монголам.

Евпатий Коловрат. Max Presnyakov (CC BY-SA 3.0) Max Presnyakov (CC BY-SA 3.0)

Борьба с могущественным Владимиром обескровила захватчиков, чье наступление понемногу начало буксовать. Батый не стал рисковать и не атаковал крупный торговый центр Новогород, его войска были отброшены от Смоленска, а небольшой Козельск пришлось осаждать свыше 50 дней. Когда наконец он был взят, разгневанный хан приказал перебить всех жителей (как сообщает летопись, двенадцатилетний князь Василий «в крови утонул»), а «злой город» сровнять с землей.

Монголам была необходима пауза, и свое наступление на русские земли они возобновили лишь в следующем году. В этот раз разгрому подверглись южные княжества. 3 марта 1239 года был взят считавшийся неприступным Переславль, 18 октября — Чернигов, а 6 декабря пал древний Киев. «Этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов…» — писал посетивший в 1245 году бывшую столицу Киевской Руси итальянский францисканец Иоанн де Плано Карпини. Разорив галицкие и волынские земли, монголы вторглись в Венгрию и Польшу.

Епископ Ростовский Кирилл Великий находит тело князя Юрия II Всеволодовича. Василий Верещагин Василий Верещагин

Русь претерпела страшный разгром: огромное количество людей было перебито или уведено в плен, 49 из 74 известных городов были разрушены, 14 из них так и не возродились, еще 15 превратились в небольшие села. Сильный удар был нанесен по экономике и культуре — множество ценных рукописей сгорело в огне, немало храмов превратились в руины.

Раскинувшееся от Крыма до Сибири могущественное монгольское государство Золотая Орда не стало оккупировать русские земли, но установило в них свою политическую и экономическую власть. Теперь ханы решали, кто и как будет править на Руси, а князья были вынуждены ездить к ним за ярлыками (грамотами-разрешениями) на княжение в своих собственных землях.