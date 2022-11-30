Как монголы покорили Русь (КАРТИНЫ)

Эпизод русской жизни во время татаро-монгольского ига.Николай Куландин
«Из-за грехов наших пришли народы неизвестные, безбожные моавитяне, о которых никто точно не знает, кто они и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры», — так летописец описывал первое появление вблизи русских границ монгольских войск, произошедшее в 1223 году. Вторжения на Русь, однако, монголы в тот момент не планировали. Поход полководцев Субедея и Джебе на Восточно-Европейскую равнину носил скорее разведывательный, чем завоевательный характер.
Перейдя Кавказские горы, 30-тысячное монгольское войско достигло степей Северного Причерноморья и ударило по кочевым племенам тюркоязычных половцев, за землями которых и располагались русские княжества. Несмотря на то, что отношения с этими соседями у князей были далеки от идеальных, они решили ответить на призыв о помощи половецкого хана Котяна и выступить против монголов общим фронтом.
Чингисхан.National Palace Museum in Taipei
Произошедшая 31 мая 1223 года битва на реке Калка (на территории Восточной Украины) завершилась для русско-половецкого войска полным разгромом: в живых остался лишь каждый десятый воин, погибло не менее девяти князей, а также большое количество родовитых бояр. Причинами катастрофы стали недооценка противника, отсутствие единого командования и несогласованность действий военачальников.
После одержанной победы монголы ушли на восток, и с годами вселившийся в сердца русских людей страх и ужас от пережитого стал понемногу забываться. В 1237 году могущественная империя вновь напомнила о себе. В масштабном Западном походе под командованием внука Чингисхана Батыя и уже хорошо изучившего регион Субедея участвовало 14 царевичей-чингизидов (прямых потомков Чингисхана), у каждого из которых был в подчинении тумен — 10 тысяч всадников. По другой версии, численность монгольских войск не превышала 40 тысяч.
Калка.Павел Рыженко
В любом случае в западном направлении двигалась колоссальная по тем временам масса воинов, в совершенстве освоивших верховую езду и стрельбу из лука, да еще и усиленная разнообразным арсеналом осадных орудий из покоренного Китая. Ей противостояли разрозненные силы вечно ссорящихся друг с другом русских княжеств, которые не смогли сплотиться даже перед лицом такой страшной опасности.
На пути монголов лежало Рязанское княжество, попросившее помощь у своих соседей: Владимиро-Суздальского и Черниговского княжеств. Первое, однако, затягивало отправку войск, а второе и вовсе отказало из-за того, что Рязань уклонилась от участия в конфликте с монголами в 1223 году.
Монгольские воины.Общественное достояние
Несмотря на отсутствие поддержки рязанцы решили сопротивляться и на ультиматум монголов отдать им десятую часть всех их богатств ответили: «Если нас всех не будет, то все ваше будет!» Город пал 21 декабря 1237 года после пятидневной осады. «И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и одну на всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни отца и матери по детям, ни ребенка по отцу и по матери, ни брата по брату, ни по родным, но все вместе мертвыми лежали. И все это случилось за грехи наши!» — рассказывает «Повесть о разорении Рязани Батыем».
1 января 1238 года монголы в битве у города Коломна разгромили то самое войско из Владимира, что шло на выручку Рязани. Однако и захватчики в тот день понесли большую потерю. В бою пал видный военачальник Кюльхан — один из сыновей Чингисхана и единственный погибший в ходе похода на Русь чингизид.
Оборона Рязани.Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0)
Во время дальнейшего марша монголов внезапно атаковала «малая дружина» рязанского вельможи Евпатия Коловрата, опоздавшего к осаде его родного города. Малыми силами Коловрату удавалось наносить болезненные удары вражескому войску и даже уничтожить его арьергард. На отважного воина обратил внимание сам Батый. После гибели Евпатия в бою восхищенный хан распорядился отдать его тело попавшим в плен рязанцам и отпустить их на свободу.
Монголы огнем и мечом прошли по землям Владимиро-Суздальского княжества, разорив ряд деревень и городов, включая Москву. 7 февраля пала и столица княжества — Владимир, при этом в огне сгинула семья правителя — Юрия Всеволодовича. Самого великого князя в это времени в городе не было. Он собирал силы на реке Сить, где и погиб почти со всем своим войском 4 марта, потерпев поражение от военачальника Бурундая. Таким образом вся северо-восточная Русь покорилась монголам.
Евпатий Коловрат.Max Presnyakov (CC BY-SA 3.0)
Борьба с могущественным Владимиром обескровила захватчиков, чье наступление понемногу начало буксовать. Батый не стал рисковать и не атаковал крупный торговый центр Новогород, его войска были отброшены от Смоленска, а небольшой Козельск пришлось осаждать свыше 50 дней. Когда наконец он был взят, разгневанный хан приказал перебить всех жителей (как сообщает летопись, двенадцатилетний князь Василий «в крови утонул»), а «злой город» сровнять с землей.
Монголам была необходима пауза, и свое наступление на русские земли они возобновили лишь в следующем году. В этот раз разгрому подверглись южные княжества. 3 марта 1239 года был взят считавшийся неприступным Переславль, 18 октября — Чернигов, а 6 декабря пал древний Киев. «Этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов…» — писал посетивший в 1245 году бывшую столицу Киевской Руси итальянский францисканец Иоанн де Плано Карпини. Разорив галицкие и волынские земли, монголы вторглись в Венгрию и Польшу.
Епископ Ростовский Кирилл Великий находит тело князя Юрия II Всеволодовича.Василий Верещагин
Русь претерпела страшный разгром: огромное количество людей было перебито или уведено в плен, 49 из 74 известных городов были разрушены, 14 из них так и не возродились, еще 15 превратились в небольшие села. Сильный удар был нанесен по экономике и культуре — множество ценных рукописей сгорело в огне, немало храмов превратились в руины.
Раскинувшееся от Крыма до Сибири могущественное монгольское государство Золотая Орда не стало оккупировать русские земли, но установило в них свою политическую и экономическую власть. Теперь ханы решали, кто и как будет править на Руси, а князья были вынуждены ездить к ним за ярлыками (грамотами-разрешениями) на княжение в своих собственных землях.
Баскак.Сергей Иванов